آج ترنگا نصف سرنگوں رہے گا، قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن الثانی کے انتقال پر بھارت میں قومی سوگ کا اعلان
وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حماد کو خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں آگے کی سوچ رکھنے والے سیاستدان کے طور پر یاد کیا۔
Published : July 13, 2026 at 11:14 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر گہرے احترام اور مشترکہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آج یک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ راشٹرپتی بھون کے اوپر نصب قومی پرچم کو نصف جھکا دیا گیا ہے۔
تاریخی پارلیمنٹ ہاؤس اور کانسٹی ٹیوشن ہاؤس (پرانے پارلیمنٹ ہاؤس) کے اوپر بھی ترنگا آدھا جھکا ہوا ہے، یہی جھلک مشہور ساؤتھ بلاک اور نارتھ بلاک کی عمارتوں میں بھی نظر آئی۔ بھارتی قوم قطر کے مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، جنہیں 'فادر امیر' کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا انتقال 12 جولائی کو 74 سال کی عمر میں ہوا۔
وزارت خارجہ کا یک روزہ سرکاری سوگ کا اعلان
وزارت خارجہ (MEA) نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ 13 جولائی بروز پیر ملک بھر میں قومی پرچم نصف سرنگوں رہے گا۔ نیز آنجہانی سابق قطری امیر کے اعزاز میں تمام سرکاری تفریحی تقریبات معطل کر دی گئی ہیں۔ اس قبل حکومت قطر نے اتوار کو ان کی موت کی تصدیق کی، تاہم موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔
#WATCH | Delhi | National flag atop Rashtrapati Bhavan flies at half mast to mourn the passing away of His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar, who passed away on July 12th pic.twitter.com/NOIwmvZCAb— ANI (@ANI) July 13, 2026
قومی سوگ کے اسی طرح کے مناظر آج دیگر در الحکومت دہلی کی دیگر اہم انتظامی عمارتوں کرشی بھون، ریل بھون، ایئر فورس بلڈنگ، اور سیوا تیرتھ کمپلیکس کے اوپر بھی دیکھے گئے جہاں غم کی اس گھڑی میں شاہی خاندان اور قطر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے قومی پرچم کو سرنگوں کیا گیا۔
اتوار کو وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق حکومت ہند نے شیخ حماد کی لازوال میراث کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یک روزہ قومی سوگ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔
کرن رجیجو سرکاری تعزیت کے لیے جائیں گے قطر
وزارت نے کہا کہ "حکومت ہند نے قطر کے سابق امیر شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے اعزاز میں 13 جولائی، 2026 کو قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ سوگ کے دن پورے ملک میں ان تمام عمارتوں پر قومی پرچم نصف جھکا دیا جائے گا جہاں قومی پرچم باقاعدگی سے لہرایا جاتا ہے۔ وہیں اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو ہندوستانی حکومت کی سرکاری تعزیت کے لیے قطر جائیں گے۔
اس سے قبل گذشہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حماد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں آگے کی سوچ رکھنے والے سیاستدان کے طور پر یاد کیا جس نے قطر کو دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک بنایا اور بھارت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کیا۔
وزیر اعظم مودی کا اظہار تعزیت
نشعر بحزن عميق لوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.— Narendra Modi (@narendramodi) July 12, 2026
لقد كان قائداً صاحب رؤية، قاد قطر إلى مستويات عظيمة من التطور والازدهار. ونتذكره أيضاً كصديق حقيقي تشرفت بلقائه خلال زيارتي الأخيرة لقطر في فبراير 2024.
أقدم خالص التعازي لأمير قطر، صاحب السمو…
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نے کہا کہ "ہمیں قطر کے شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر بہت دکھ ہوا۔ وہ ایک صاحب بصیرت رہنما تھے جنہوں نے قطر کو ترقی اور خوشحالی کی بلندیوں تک پہنچایا۔ ہم انہیں ایک سچے دوست کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں جن سے مجھے فروری 2024 میں قطر کے اپنے آخری دورے کے دوران ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔" انہوں نے کہا کہ "میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی، اور شاہی خاندان اور قطر کے لوگوں سے اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ان کی روح کی شانتی ملے۔"
شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کے بارے میں
شیخ حماد نے 1995 میں قطر کی قیادت سنبھالی اور اپنے 18 سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ملک کی تاریخ کے سب سے زیادہ تبدیلیوں والے دور میں رہنمائی کی۔ وہ بڑے پیمانے پر اقتصادی اصلاحات کے ذریعے قطر کو مکمل طور پر جدید بنانے، اس کا بین الاقوامی پروفائل بڑھانے، اور توانائی کے ایک بڑے برآمد کنندہ اور عالمی ثالث کے طور پر اس کی حیثیت کی بنیاد رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے۔
انہوں نے قطر کے وسیع مائع قدرتی گیس کے شعبے کو وسعت دینے کے لیے اہم سرمایہ کاری کی، جس سے یہ چھوٹے خلیجی ملک ایک معروف عالمی ایل این جی برآمد کنندہ میں تبدیل ہو گیا۔ توانائی کی اس توسیع نے بے پناہ دولت اکٹھی کی، جس سے قطر بین الاقوامی مالیات کا ایک بڑا کھلاڑی بن گیا۔ ان کی حکومت نے بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور جدید کاری کی مہموں کے ذریعے دوحہ کے تعمیراتی منظر نامے کو بھی مکمل طور پر تبدیل کر دیا، جس سے ملک کی بین الاقوامی ساکھ میں اضافہ ہوا۔
سال 2013 میں، شیخ حماد نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا اور رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حماد الثانی کو سونپ دیا، یہ مانتے ہوئے کہ اب وقت آگیا ہے کہ نئی نسل ملک کو ایک نئے تناظر کے ساتھ آگے لے جائے۔
یہ بھی پڑھیں: جدید قطر کے معمار و سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی انتقال کر گئے