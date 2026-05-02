بھارت نے ممکنہ آفات سے قبل شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے سیل براڈکاسٹ کا کیا آغاز
بھارتی حکومت کی براڈکاسٹ وزارت نے ممکنہ آفات سے قبل شہریوں کو خبردار کرنے کے لیے سیل براڈکاسٹ کا آغاز کیا۔
Published : May 2, 2026 at 12:25 PM IST
نئی دہلی: بھارت کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے فوری آفات سے متعلق الرٹ سروس کے لیے مقامی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک سیل براڈکاسٹ شروع کیا ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے بھارتی حکومت کی جانب سے سنیچر یعنی ہفتے کے روز گیارہ بج کر اکتالیس منٹ پر (11.41 بجے) بیپ الرٹ جاری کیا گیا، جو تمام موبائل صارفین کے ہینڈ سیٹ پر یکساں وقت پر جاری کیا گیا۔ جس سے کچھ افراد کو تشویش لاحق ہوئی تو کچھ لوگ حیران ہو گئے۔
یہ انتباہ بھارتی حکومت کی براڈکاسٹ وزارت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔
حکومتِ ہند نے پیغام میں کہا ہے کہ شہری ہوشیار رہیں، قوم کو محفوظ رکھیں۔ یہ پیغام موصول ہونے پر عوام سے کسی ردعمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک امتحانی پیغام ہے۔
Delhi: Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia launched the 'Cell Broadcast Alert System' developed in collaboration with the National Disaster Management Authority (NDMA).— IANS (@ians_india) May 2, 2026
ہوشیار شہری، محفوظ قوم۔ اس پیغام کے موصول ہونے پر عوام کو کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک امتحانی پیغام ہے۔:- حکومت ہند
ڈیزاسٹر الرٹنگ سسٹم کے لیے ٹیسٹ
2 مئی 2026 کو، ہندوستانی حکومت کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) نے ملک گیر سطح پر سیل براڈکاسٹ ٹیسٹ کیا، جس کی وجہ سے تمام موبائل فونز ایک تیز بیپ خارج کر رہے ہیں اور "ٹیسٹ" الرٹ ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ ڈیزاسٹر الرٹنگ سسٹم کے لیے ٹیسٹ ہے۔ (حقیقی ایمرجنسی نہیں) اور کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔
الرٹ کے بارے میں کلیدی تفصیلات
یہ کیا ہے؟ یہ ایک "سیل براڈکاسٹ" ٹیسٹ ہے، جو کہ ایک ٹیکنالوجی ہے جسے محکمۂ ٹیلی کمیونیکیشن (DoT) اور NDMA کے ذریعے آفات، جیسے زلزلے، سونامی یا سیلاب کے دوران موبائل فون پر فوری، جیو ٹارگٹڈ الرٹس بھیجنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
بھارتی شہریوں کو کرنا کیا ہے؟
شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ کارکردگی جانچنے کے لیے محض ایک آزمائش ہے۔ الرٹ موصول ہونے پر کسی ردعمل یا کوئی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔
میرا فون ایسا کیوں کر رہا ہے؟
فون ایک تیز، منفرد، بیپ یا وائبریشن پیدا کرے گا، یہاں تک کہ خاموش موڈ پر بھی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پیغام کو نوٹ کیا جائے۔