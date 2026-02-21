مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی منصوبوں کی مذمت کرنے والے مشترکہ بیان پر بھارت کی دستخط
وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت نے مشترکہ بیان میں بتائے گئے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے خود کو اس پہل سے جوڑا ہے۔
نئی دہلی: بھارت نے اقوام متحدہ کے 100 سے زائد رکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان پر دستخط کیے ہیں جس میں مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اسرائیل کی توسیع کی مذمت کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ نے جمعہ کو کہا کہ یہ کوئی بات چیت والا دستاویز نہیں تھا اور بھارت کا موقف پہلے ہی انڈیا-عرب لیگ کے وزارتی سطح کے مشترکہ بیان میں بیان کیا جاچکا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کوئی بات چیت والا دستاویز نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر اقوام متحدہ میں ہوتا ہے۔ اس معاملے پر ہماری رائے حال ہی میں انڈیا-عرب لیگ کے وزارتی سطح کے مشترکہ بیان میں بتائی گئی تھی۔"
انہوں نے کہا کہ "دونوں فریقوں نے بین الاقوامی قانون، متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن اقدام کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایک منصفانہ، مکمل اور دیرپا امن کے حصول کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے سنہ 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک خودمختار، آزاد، اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا جو اسرائیل کے ساتھ پُرامن طریقے سے رہے۔ دونوں فریق نے فلسطینی عوام کے ضروری حقوق کی حمایت کی۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت نے بیان میں بتائے گئے خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے خود کو اس پہل سے جوڑا ہے۔ جیسوال نے ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا کہ "میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیان جاری ہونے کے بعد کئی دیگر ممالک نے بھی خود کو اس سے جوڑا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت نے واشنگٹن ڈی سی میں بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ میں بطور مبصر شرکت کی۔ جیسوال نے کہا کہ "بھارت صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی پہل اور یو این ایس سی قرارداد 2803 کے تحت جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔"
ایران کی صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے جیسوال نے کہا کہ بھارت ایران میں پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ "ہم ایران میں ہونے والی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے وہاں رہنے والے بھارتیوں کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔"
بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ بھارت کے تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسوال نے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے کثیر جہتی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کا خواہش مند ہے۔
جیسوال نے کہا کہ "آپ کو معلوم ہو گا کہ وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان کو ان کی انتخابی کامیابی کے فوراً بعد مبارکباد دی تھی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے 17 فروری 2026 کو حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی، اور وزیر اعظم مودی کی طرف سے وزیر اعظم رحمن کو ایک خط سونپا۔ خط میں بنگلہ دیش میں جمہوری، ترقی پسند اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بنگلہ دیش کی حمایت کرنے کے بھارت کے عزم کو دہرایا گیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا گیا۔"
