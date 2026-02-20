بھارت ایک خودمختار اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے: رندھیر جیسوال
وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت کا مؤقف حالیہ انڈیا–عرب لیگ وزارتی مشترکہ اعلامیے میں واضح طور پر درج ہے۔
February 20, 2026
نئی دہلی: بھارت نے اقوامِ متحدہ کے سو سے زائد رکن ممالک کے اُس مشترکہ بیان سے خود کو وابستہ کیا ہے جس میں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی ڈی فیکٹو توسیع کی مذمت کی گئی ہے۔ تاہم وزارتِ خارجہ نے واضح کیا ہے کہ یہ دستاویز باقاعدہ مذاکرات کے ذریعے طے شدہ متن نہیں تھا اور بھارت کا مؤقف پہلے ہی مشترکہ وزارتی اعلامیے میں بیان کیا جا چکا ہے۔
ہفتہ وار پریس بریفنگ میں وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت کا مؤقف حالیہ انڈیا–عرب لیگ وزارتی مشترکہ اعلامیے میں واضح طور پر درج ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ دونوں فریقوں نے مشرقِ وسطیٰ میں بین الاقوامی قانون، متعلقہ اقوامِ متحدہ قراردادوں اور عرب امن اقدام کے مطابق منصفانہ، جامع اور پائیدار امن کے قیام کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
ترجمان کے مطابق بھارت ایک خودمختار، آزاد اور قابلِ عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے جو 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر اسرائیل کے ساتھ پرامن بقائے باہمی میں موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقوق کی حمایت بھی اسی مؤقف کا حصہ ہے۔ جیسوال نے یہ بھی بتایا کہ متعدد دیگر ممالک نے بھی بیان جاری ہونے کے بعد خود کو اس سے وابستہ کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے واشنگٹن ڈی سی میں منعقدہ “بورڈ آف پیس” اجلاس میں مبصر کی حیثیت سے شرکت کی اور غزہ امن منصوبے سمیت سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ ایران کی صورتحال پر سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ بھارت وہاں کی پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
بنگلہ دیش کے حوالے سے جیسوال نے بتایا کہ بھارت نئی حکومت کے ساتھ کثیرالجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ وزیرِاعظم نے بنگلہ دیش کے وزیرِاعظم طارق رحمان کو انتخابی کامیابی پر مبارکباد دی جبکہ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے حلف برداری تقریب میں شرکت کر کے وزیرِاعظم کا پیغام بھی پہنچایا، جس میں جمہوری، ترقی پسند اور جامع بنگلہ دیش کے لیے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔