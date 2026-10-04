بھارت تنہا ہو چکا ہے، خارجہ پالیسی بے سمت اور اخلاقیات سے عاری ہے: منی شنکر ائیر
سرینگر میں پانچویں 'ہلہ بول' کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ائیر نے کہاکہ 85 سال میں بھارت کبھی اتنا تنہا نہیں ہوا جتنا آج ہے۔
Published : October 4, 2026 at 8:49 PM IST
سری نگر: سابق مرکزی وزیر منی شنکر ائیر نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ عالمی نظام میں آنے والی "غیر معمولی تبدیلی" کے دوران بھارت تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اور الزام لگایا کہ ملک کی خارجہ پالیسی بے سمت نظر آتی ہے اور اس میں اخلاقیات کا فقدان ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما نے کہا کہ بھارت اس غیر معمولی تبدیلی کا حصہ بننے کے بجائے "پیچھے چھوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے"۔ انہوں نے مزید زور دے کر کہا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ امن قائم کرنے اور چین کے ساتھ سرحدی تنازعات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔
سرینگر میں پانچویں 'ہلہ بول' کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ائیر نے کہاکہ "دوسری جنگِ عظیم کے 80 سال بعد، اقوام متحدہ کے ذریعے قائم کیا گیا پورا بین الاقوامی نظام اب ایک غیر معمولی تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہاکہ "کوئی ہم سے نہیں پوچھ رہا۔ ہم کسی کی میز پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں میری گزری 85 سالہ زندگی میں بھارت کبھی اتنا تنہا ہوا ہو جتنا آج ہے۔" ائیر کا کہنا تھا کہ بھارت کی خارجہ پالیسی ماضی میں اخلاقیات پر مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن موجودہ بی جے پی حکومت "الجھن کی شکار" ہے۔
جواہر لعل نہرو کے بھارت اور پچھلے 12 سالوں کے بھارت کے درمیان فرق بتاتے ہوئے ائیر نے کہاکہ "موجودہ حکومت ہندوتوا کی بنیاد پر یکسانیت لانا چاہتی ہے۔" ان کا کہنا تھا: "یہ حکومت کہتی ہے کہ اس ملک میں ہر کوئی ہندو ہے؛ یعنی آپ مسلم-ہندو ہیں، عیسائی-ہندو ہیں، سکھ-ہندو ہیں، یا یہودی-ہندو ہیں۔ اس لیے وہ اپنے ذہنوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کیسا ہندوستان چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے ذہن بالکل واضح تھے کہ ہمیں کیسا ہندوستان بنانا چاہیے۔"
کانگریس رہنما نے اس بات پر زور دیا کہ ملک "مکمل طور پر تنہا" ہو چکا ہے کیونکہ "اب کوئی اخلاقیات باقی نہیں رہیں"، اور اب صرف لین دین کی بنیاد پر معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ ائیر نے کہاکہ "(وزیر اعظم) نریندر مودی کو لگتا ہے کہ (امریکی صدر) ڈونلڈ ٹرمپ انہیں جتنی زیادہ بار گلے لگائیں گے، بھارت کی طاقت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ 'وکست بھارت' (ترقی یافتہ بھارت) ہی ایک نمایاں ملک بننے کا واحد راستہ ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم کو اس بات کا کوئی ادراک نہیں کہ "اگر آپ ایک اچھے ملک ہیں، تو دوسرے خود آپ کی پیروی کریں گے"۔
انہوں نے کہاکہ "اگر آپ محض ایک طاقتور ملک بننے کی کوشش کریں گے، تو جیسے چین امریکہ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، ویسے ہی آپ کو بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ اور آپ کو بے دخل کرنے کے لیے ہمارے ارد گرد ہی کئی ممالک موجود ہیں، جن میں پاکستان سے لے کر چین اور یہاں تک کہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جو یہ نہیں چاہتے کہ آپ جنوبی ایشیا میں بالا دست قوت بنیں۔" انہوں نے مزید کہاکہ "میرے خیال میں یہ بھارتی خارجہ پالیسی کا موجودہ چیلنج ہے، اور وزارتِ خارجہ کی جانب سے اس پر توجہ تک نہیں دی جا رہی۔"
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت سے قبل مودی کے دورۂ تل ابیب پر تنقید کرتے ہوئے ائیر نے کہا کہ ملک کی خارجہ پالیسی اپنی اخلاقیات اور سمت دونوں کھو چکی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "جواہر لعل نہرو کا جانشین، بھارتی وزیر اعظم، تل ابیب کس لیے جاتا ہے؟ کیا ہم ہتھیار کہیں اور سے نہیں خرید سکتے؟ اور ان کا میزبان کون ہے؟ وہ شخص جسے بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) نے جنگی مجرم قرار دیا ہے، اور جس کے خلاف اس وقت بین الاقوامی عدالتِ انصاف (آئی سی جے) میں مقدمہ چل رہا ہے کہ آیا وہ ایک نسل کش جنونی ہے یا نہیں۔"
سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ تعلقات "ایک ایسی خارجہ پالیسی کا واضح ثبوت ہیں جو اپنی اخلاقیات اور سمت دونوں کھو چکی ہے"۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ "اسرائیل کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے زوال کی طرف بڑھ رہا ہے"۔ ائیر نے کہاکہ "ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں تنہا ہونے کے باوجود اس کے اندر نہ صرف دباؤ بلکہ اس خوفناک بمباری کے خلاف بھی کھڑے ہونے کی اندرونی صلاحیت موجود ہے جس نے اس کی قیادت کو ختم کیا، اور ایک ہی حملے میں یہاں بیٹھے بچوں کی طرح کے تقریباً 200 بچوں کو نشانہ بنایا۔"
انہوں نے مزید کہاکہ "ٹرمپ نے پچھلے سال دعویٰ کیا تھا کہ جوہری تنصیبات کو ختم کرنے والے ان کے بموں کے بعد ایران اب ایٹمی طاقت نہیں رہا۔ اور آج، ڈیڑھ سال بعد، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مقصد ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنا ہے۔ وہ ایک پاگل شخص ہیں۔" کانگریس رہنما نے کہا کہ بھارت کے پاس آج دنیا کو پیش کرنے کے لیے "کچھ نہیں" ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ہماری آزادی کے ابتدائی 10 یا 12 سالوں میں ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے گاندھی کا پیغام تھا، نہرو کا پیغام تھا۔
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انہوں نے واضح کیا کہ "آپ کو ایک اسٹریٹجک کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک کردار تھا، اس لیے ہمارے پاس اسٹریٹجک خود مختاری تھی۔ اب ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجک کردار نہیں ہے، اس لیے ہماری اسٹریٹجک خود مختاری محض ایک سراب ہے۔" سینئر کانگریسی رہنما نے کہاکہ "اگر ہم کوئی بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں تو وہ جنوبی ایشیا کو ایک بااثر آواز دینا ہے۔ اور جنوبی ایشیا کی وہ آواز تبھی بلند ہو سکتی ہے جب بھارت پاکستان کے ساتھ امن قائم کرے اور چین کے ساتھ بھی اپنے سرحدی تنازعات کو حل کرے۔"