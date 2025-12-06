ہندوستان اعلی ترقی اور کم افراط زر کا ماڈل، وزیر اعظم مودی
مودی نے کہا کہ ہندوستان کی کامیابیاں سادہ نہیں ہیں۔ یہ تعداد کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ دہائی میں بنیادی تبدیلیوں کا معاملہ ہے۔
Published : December 6, 2025 at 10:10 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان اعلی ترقی اور کم افراط زر کا ماڈل ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں ملک کی جی ڈی پی کی شرح نمو کا 8.2 فیصد ہونا ظاہر کرتا ہے کہ یہ عالمی معیشت کا گروتھ انجن بن رہا ہے۔مودی نے کہا کہ بھارت کا اعتماد نوآبادیاتی ذہنیت سے متزلزل ہوا لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی ہے، ہندوستان ایک مختلف لیگ میں دکھائی دیتا ہے۔انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ صرف امکانات کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ سوچ اور سمت کو بدلنے کی کہانی ہے۔
مودی نے کہا کہ ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں 21ویں صدی کا ایک چوتھائی گزر چکا ہے۔ دنیا نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ مالیاتی بحران، عالمی وبائی امراض، تکنیکی رکاوٹیں، ہم جنگوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ حالات کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے سامنے چیلنجز کھڑے کر رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دنیا غیر یقینی صورتحال سے بھری ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کو ایک مختلف لیگ میں دیکھا جا رہا ہے۔
مودی نے کہا کہ بھارت اعتماد سے بھرا ہوا ہے۔ جب معاشی سست روی کی بات ہوتی ہے، ہندوستان ترقی کی کہانی لکھتا ہے۔ جب دنیا میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، ہندوستان اعتماد کا ستون بنتا ہے، جب دنیا بکھر جاتی ہے، ہندوستان ایک پل کا کام کرتا ہے۔
دوسری سہ ماہی میں ہندوستان کی مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) کی شرح نمو آٹھ فیصد سے زیادہ رہنے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری رفتار کی علامت ہے۔وزیراظم نے کہا کہ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط میکرو اکنامک سگنل ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ ہندوستان عالمی معیشت کا گروتھ انجن بن رہا ہے۔
مودی نے نشاندہی کی کہ عالمی ترقی کی شرح تقریباً تین فیصد ہے جب کہ جی 7 کی معیشتیں تقریباً 1.5 فیصد کی اوسط شرح سے ترقی کر رہی ہیں۔انہوں نے کہا ایسے وقت میں ہندوستان اعلی ترقی اور کم افراط زر کا ماڈل ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب لوگ خصوصاً ہمارے ملک کے ماہرین معاشیات زیادہ مہنگائی پر تشویش کا اظہار کرتے تھے لیکن وہی لوگ اب کم مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔
