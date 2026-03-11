ایل پی جی کی قلت کے درمیان راحت کی خبر؛ ملک میں گیس اب ان ممالک سے آئے گی
ہندوستان نے توانائی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے متبادل راستوں سے LPG اور LNG کی سپلائی حاصل کی ہے۔
Published : March 11, 2026 at 12:45 PM IST
نئی دہلی: مغربی ایشیا میں بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی تناؤ اور ممکنہ سپلائی چین میں رکاوٹوں کے درمیان، ہندوستانی حکومت نے ملک کی توانائی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ حکومت نے متبادل راستوں اور نئے بین الاقوامی ذرائع سے مائع پٹرولیم گیس اور مائع قدرتی گیس کی اضافی سپلائی حاصل کر لی ہے۔
جہاز متبادل راستوں سے پہنچیں گے
سرکاری حکام کے مطابق حساس آبنائے ہرمز سے بچنے کے لیے متبادل سپلائی روٹس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ الجزائر، آسٹریلیا، کینیڈا، ناروے اور امریکہ جیسے ممالک سے یہ کھیپ جلد ہی ہندوستانی ساحلوں تک پہنچنے کی امید ہے۔
گھریلو پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ
توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت نے سرکاری اور نجی شعبے کی آئل کمپنیوں کو ملکی پیداوار بڑھانے کی ہدایت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانی ریفائنرز نے گھریلو ایل پی جی کی پیداوار میں 10 فیصد اضافہ کیا ہے۔
ریلائنس انڈسٹریز لمیٹید (آر آئی ایل) نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جام نگر ریفائننگ کمپلیکس میں رسوئی گیس کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق، جام نگر سنٹر میں ٹیمیں چوبیس گھنٹے کام کر رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گھریلو مارکیٹ میں ایندھن کی کوئی کمی نہ ہو۔ مزید برآں، KG-D6 بیسن سے قدرتی گیس کو ترجیحی شعبوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔
ترجیحی گیس کی تقسیم
پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے شہریوں کو یقین دلایا ہے کہ ملک میں گیس کی سپلائی مستحکم ہے۔ حکومت نے گیس کی تقسیم کے لیے ایک واضح ترجیحی فہرست تیار کی ہے:
گھریلو صارفین: پی این جی اور ایل پی جی کے گھریلو صارفین کو 100 فیصد فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ: سٹی ٹرانسپورٹ کے لیے سی این جی کی بلاتعطل فراہمی جاری ہے۔
ضروری ادارے: اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔
صنعتی شعبہ: چیلنجوں کے باوجود، صنعتیں اپنی توانائی کی ضروریات کا تقریباً 70-80 فیصد حاصل کر رہی ہیں۔
ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے اقدامات: مارکیٹ میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے سلنڈر ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے لازمی انٹر بکنگ کی مدت 25 دن تک بڑھا دی ہے۔ مرکزی وزیر پوری نے واضح کیا کہ ہندوستان اب صرف مغربی ایشیا پر منحصر نہیں رہا ہے بلکہ اس نے اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عالمی سطح پر اپنے ذرائع کو متنوع بنایا ہے۔
