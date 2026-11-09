سعودی عرب کے ساتھ حج 2027 کا معاہدہ طے، بھارت کے لیے 1.75 لاکھ کا حج کوٹہ برقرار
واضح رہے کہ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو، جوائنٹ سیکرٹری (حج) محمد افضل کے ہمراہ سعودی عرب کے چار روزہ دورے پر ہیں۔
By PTI
Published : November 9, 2026 at 10:54 PM IST
دبئی: سعودی عرب اور بھارت کے درمیان حج 2027 کا دوطرفہ معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت آئندہ سال ایک لاکھ 75 ہزار سے زائد بھارتی عازمینِ حج سعادت حاصل کر سکیں گے۔
جدہ میں بھارتی قونصلیٹ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، بھارت کے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن ریجیجو نے اپنے سرکاری دورۂ سعودی عرب کے دوران سعودی وزیرِ حج و عمرہ توفیق بن فوزان الربیعہ سے اہم ملاقات کی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے حج 2027 کے باقاعدہ معاہدے پر دستخط کیے۔
معاہدے کے تحت سال 2027 کے لیے بھارتی عازمین کا کوٹہ 1,75,025 مقرر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کوٹہ گزشتہ سال کی سطح پر ہی برقرار رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مقامات پر محدود جگہ اور سہولیات کے باعث عازمین کی تعداد کو منظم کرنے کے لیے مسلم آبادی کے تناسب سے ہر ملک کا کوٹہ طے کیا جاتا ہے۔
ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے وزراء نے حج 2027 کی تیاریوں اور لاجسٹک سپورٹ کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وزیر کرن ریجیجو نے عازمینِ حج کی فلاح و بہبود کے لیے سعودی قیادت کے انتظامات کو سراہا اور عزم ظاہر کیا کہ بھارتی زائرین کے لیے سفرِ حج کو ہر ممکن حد تک محفوظ اور آرام دہ بنایا جائے گا۔
قونصلیٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "وزراء نے حج 2027 کے لیے جاری تیاریوں کا جائزہ لیا، دوطرفہ ہم آہنگی اور لاجسٹک سپورٹ کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا، اور بھارتی عازمینِ حج کے لیے ایک محفوظ، آسان اور آرام دہ سفرِ حج کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔"
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کرن ریجیجو، جوائنٹ سکریٹری (حج) محمد افضل کے ہمراہ چھ سے نو نومبر تک سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ اس دوران بھارتی وزیر نے جدہ میں چھٹی حج کانفرنس اور نمائش میں شرکت کے علاوہ مکہ مکرمہ کے ڈپٹی گورنر شہزادہ سعود بن مشعل سے بھی ملاقات کی اور حج انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی قونصلیٹ اور حج کمیٹی آف انڈیا کے حکام کے ساتھ ایک اہم جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔
انہوں نے جدہ میں انڈیا ہاؤس میں منعقدہ 'نورِ دیوالی' کی تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے سعودی دوستوں اور مغربی سعودی عرب میں مقیم بھارتی برادری کے ارکان سے ملاقات اور گفتگو کی۔
واضح رہے کہ فریضہ حج ہر اس عاقل و بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو۔ یہ سالانہ اجتماع اسلامی کیلنڈر کے بارہویں مہینے میں ہوتا ہے اور پانچ سے چھ دنوں کے دوران ادا کیے جانے والے لازمی مناسک پر مشتمل ہوتا ہے۔
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سعودی عرب مکہ مکرمہ آنے والے عازمین کی تعداد کو منظم کرنے کے لیے مختلف ممالک کے لیے سالانہ حج کوٹہ مقرر کرتا ہے، کیونکہ مقدس مقامات پر جگہ اور سہولیات محدود ہیں۔ یہ کوٹے عام طور پر ہر ملک کی مسلم آبادی کی بنیاد پر مختص کیے جاتے ہیں، اور سعودی حکام متعلقہ حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس تعداد کا تعین کرتے ہیں۔
وزارتِ اقلیتی امور کے مطابق، بھارت کا حج کوٹہ گزشتہ برسوں کے دوران بڑھا ہے، جو 2014 میں 1,36,020 تھا اور 2025 کے لیے 1,75,025 تک پہنچ گیا۔ یہ کوٹہ رواں سال اور اگلے سال کے لیے برقرار رکھا گیا ہے۔
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