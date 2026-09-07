بھارت-فرانس کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے، پیرس میں مندر کے افتتاح پر پی ایم مودی کا خطاب
پی ایم مودی نے پیرس میں سوامی نارائن مندر کے افتتاح کو بھارت-فرانس ثقافتی اور اسٹریٹجک تعلقات کا نیا سنگِ میل قرار دیا۔
Published : September 7, 2026 at 9:02 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور فرانس کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ اسٹریٹجک شراکت داری خاص طور پر اس لیے منفرد ہے کیونکہ یہ دونوں ممالک کے طویل المدتی ثقافتی اور سیاسی تعلقات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔
پیرس میں سوامی نارائن مندر کے ورچوئل افتتاح سے خطاب کرتے ہوئے پی ایم مودی نے امید ظاہر کی کہ یہ شاندار مندر صدیوں تک دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور مواقع کی علامت بنا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 'حالیہ برسوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ میرے دوست صدر میکرون کے ساتھ مل کر، دونوں ممالک ایک خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دے رہے ہیں۔'
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "A magnificent temple was inaugurated in Abu Dhabi in 2024. Today, thousands of people visit it to offer their prayers. And now, the construction of the Swaminarayan temple in Paris stands as a testament to the continuity of creation… pic.twitter.com/kmLAXqSWlF— ANI (@ANI) September 6, 2026
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی، صنوعی ذہانت، اور دفاع سے لے کر خلائی سائنس اور ماحولیاتی اقدامات تک، بھارت اور فرانس نئی رفتار اور توانائی کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 'ہم سال 2026 کو بھارت-فرانس انوویشن کے سال کے طور پر بھی منا رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجک شراکت داری خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ہمارے دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رشتوں کی مضبوط بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے۔‘
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان دنوں بھارت اور فرانس کے درمیان مشترکہ منصوبوں کے امکانات کے بارے میں بہت چرچا ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ فرانس میں بھارتی فوجیوں کی قربانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'زبان کے شوقین لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ سنسکرت کو مقبول بنانے میں فرانسیسی اسکالرز نے کتنا اہم کردار ادا کیا۔ رام کرشن پرمہنس اور سوامی وویکانند پر روماں رولاں کی لکھی باتوں نے ہمارے معاشروں کو ایک دوسرے کے قریب لایا۔'
اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا کہ پیرس سے پڈوچیری میں شری اروبندو آشرم تک 'دی مدر' کا روحانی سفر لاتعداد بھارتی اور فرانسیسی عقیدت مندوں کے لیے مشعلِ راہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہائیوں پہلے، شریلا پربھوپاد سوامی نے بھی فرانس کا دورہ کیا تھا، جس سے ایسکون کے ذریعے روحانی تعلق کا ایک نیا باب شروع ہوا۔
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انہوں نے کہا کہ 'آج، یوگا ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے مابین تعلقات کا ایک مضبوط پل بن چکا ہے۔ عالمی یومِ یوگا پر ایفل ٹاور کی تصاویر فرانس میں یوگا کی زبردست مقبولیت کی عکاسی کرتی ہیں۔' پی ایم مودی نے کہا کہ سوامی نارائن مندر ان امکانات میں ایک نیا رخ جوڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 'اس مندر کے کئی پتھر بھارت میں تراشے گئے، جو بھارت کی قدیم کاریگری کو فرانس میں جدید انجینئرنگ کے ساتھ ملاتے ہیں۔' پی ایم مودی نے کہا کہ انہیں پورا یقین ہے کہ پیرس میں نئے بننے والے مندر سے نکلنے والی بھارتی ثقافت کی اہمیت پورے یورپ کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں جب بھی وقت ملے گا، وہ یقیناً مندر جا کر پوجا کرنے کی کوشش کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ 'اب اس شاندار بی اے پی ایس مندر کے ذریعے ہمارے ثقافتی تعلقات میں ایک اور سنگِ میل کا اضافہ ہو رہا ہے۔' وزیر اعظم نے کہا کہ سوامی نارائن مندروں نے ہمیشہ بھکتی کے ساتھ ساتھ خدمتِ خلق کے مراکز کے طور پر کام کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ 'مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ مندر بھی فلاحی منصوبوں کا مرکز بنے گا۔' پی ایم مودی نے کہا کہ بی اے پی ایس کے ذریعے، جب بھی مختلف ممالک میں مندروں کی پران پرتشٹھا (افتتاحی تقریب) ہوتی ہے، تو بھارت کے قدیم نظریات اور انسانی اقدار ان کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 'آج فرانس میں ایک شاندار مندر بن کر تیار ہے، اور یہ نہ صرف فرانس کے تنوع میں اضافہ کرے گا بلکہ بھارت اور فرانس کے ثقافتی رشتوں کو بھی نئی توانائی دے گا۔'
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