بھارت نے ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ کر دیا، ایس آئی پی آر آئی کی رپورٹ سے پاکستان بھی چونک گیا
SIPRI کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں اپنے جوہری وار ہیڈز کی کل تعداد میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
Published : June 10, 2026 at 10:46 AM IST
حیدرآباد: اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کے ایک نئے جائزے کے مطابق، ہندوستان نے پاکستان کے مقابلے اپنی جوہری صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے پاس تقریباً 190 جوہری وار ہیڈز ہیں جب کہ پاکستان کے پاس 170 ہیں۔
نو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک — امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین، ہندوستان، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل — نے 2025 میں اپنے جوہری ہتھیاروں کو جدید اور وسعت دینے کے لیے پروگرام جاری رکھے اور سال کے دوران سب سے زیادہ نئے جوہری ہتھیاروں سے لیس یا جوہری صلاحیت کے حامل ہتھیاروں کے نظام کو وسعت دے کر تعینات کیا۔
وار ہیڈز میزائلوں اور ہوائی جہازوں کے ساتھ تعینات
جنوری 2026 میں اندازے کے مطابق 12,187 وار ہیڈز کی کل عالمی انوینٹری میں سے تقریباً 9,745 ممکنہ استعمال کے لیے فوجی ذخیرے میں تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ان میں سے 4,012 وار ہیڈز میزائلوں اور ہوائی جہازوں کے ساتھ تعینات کیے گئے تھے اور باقی مرکزی اسٹوریج میں تھے۔ 2,100 سے 2,200 کے درمیان تعینات کیے گئے افراد کو بیلسٹک میزائلوں پر ہائی آپریشنل الرٹ پر رکھا گیا تھا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کے مطابق چین اور بھارت اب وقتاً فوقتاً امن کے وقت میں میزائلوں پر لدے کچھ وار ہیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔
|فوجی ذخائر
|رینک
|ملک
|تعینات
|کل
|کل ذخائر
|1
|امریکہ
|1770
|3700
|5042
|2
|روس
|1796
|4400
|5420
|3
|برطانیہ
|120
|225
|225
|4
|فرانس
|280
|290
|370
|5
|چین
|34
|620
|620
|6
|بھارت
|12
|190
|190
|7
|پاکستان
|--
|170
|170
|8
|شمالی کوریا
|--
|60
|60
|9
|اسرائیل
|--
|90
|90
|10
|ٹوٹل
|4012
|9745
|12187
ہندوستان کے جوہری ہتھیار ایک نظر میں
خیال کیا جاتا ہے کہ بھارت نے 2025 میں دوبارہ اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں قدرے اضافہ کیا اور نئے جوہری ترسیل کے نظام کی ترقی کو جاری رکھا۔ جدید کاری کا پروگرام بنیادی طور پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں کو تیار کرنے پر مرکوز ہے جو چین میں اہداف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تاہم، منصوبہ بندی پاکستان کے ساتھ ہندوستان کی دیرینہ دشمنی کو بھی حل کرتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی اگنی V درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی مسلسل ترقی اس کی واضح مثال ہے۔
پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کے بارے میں
پاکستان نے 2025 میں نئے ڈیلیوری سسٹمز تیار کرنا اور فسلائیل مواد کو جمع کرنا جاری رکھا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والی دہائی میں اس کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مئی 2025 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک معمولی تنازعہ میں، ہندوستان نے ممکنہ طور پر جوہری صلاحیت کے حامل پاکستانی فضائی اور میزائل اڈوں پر حملہ کیا، لیکن دونوں فریقوں نے کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے اقدامات کیے تھے۔
دفاعی اخراجات پر بھارت بمقابلہ پاکستان
2025 میں مسلسل 11ویں سال عالمی فوجی اخراجات میں اضافہ متوقع ہے، جو کہ 2.9 ٹریلین امریکی ڈالر یا عالمی مجموعی گھریلو پیداوار (جی ڈی پی) کے 2.5 فیصد تک پہنچ جائے گا، جس سے عالمی اخراجات اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کے ذریعہ ریکارڈ کی گئی بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گے۔
سب سے زیادہ فوجی خرچ کرنے والا ہندوستان
ہندوستان عالمی سطح پر پانچواں سب سے بڑا فوجی خرچ کرنے والا ملک ہے، 2025 میں دفاعی اخراجات $92.1 بلین تک پہنچ گئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 8.9 فیصد زیادہ ہے۔ اس کے برعکس، پاکستان سب سے اوپر 15 عالمی فوجی خرچ کرنے والوں میں شامل نہیں ہے۔
بھارت، ہتھیاروں کا دوسرا سب سے بڑا درآمد کنندہ
کل درآمدات کے 8.2 فیصد کے ساتھ، بھارت 2025-2021 میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسلحہ درآمد کنندہ تھا، جب کہ پاکستان 4.2 فیصد کے ساتھ پانچویں نمبر پر آیا۔ اس عرصے کے دوران، بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں تقریباً دو گنا بڑے ہتھیار درآمد کیے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) نے 2025-2021 میں 162 ممالک کو ہتھیاروں کے بڑے خریدار کے طور پر شناخت کیا۔ پانچ بڑے ممالک یوکرین، بھارت، سعودی عرب، قطر اور پاکستان تھے، جو اس عرصے کے دوران اسلحے کی کل درآمدات کا 35 فیصد تھے۔
سائبر رجحانات
تیز رفتار تکنیکی تبدیلی اور جغرافیائی سیاسی اتار چڑھاؤ کے دور میں، 2025 میں سائبر صلاحیتوں میں ہونے والی پیشرفت ترقی کا کلیدی ذریعہ اور کمزوری کا ذریعہ ہے۔ مئی 2025 میں ایک سنگین فوجی بحران پیدا ہوا تھا، جس مین ایک دوسرے پر حملے کیے گئے تھے، کے بعد، ہندوستان اور پاکستان پہلی بار کھلے عام سائبر آپریشنز کو مسلح تصادم میں شامل کر رہے ہیں۔
مسلح تصادم
اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممالک کے درمیان مسلح تنازعات کی تعداد 2024 میں تین سے بڑھ کر 2025 میں چھ ہوگئی، جس میں کم از کم 13 ممالک شامل ہیں۔ افغانستان-پاکستان، کمبوڈیا-تھائی لینڈ، بھارت-پاکستان، ایران-اسرائیل/امریکہ، روس/شمالی کوریا-یوکرین اور کانگو-روانڈا شامل ہیں۔