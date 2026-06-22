مانسون تیئیس جون کے بعد دوبارہ ہو گا فعال! جھماجھم بارش کی امید، محکمۂ موسمیات نے کردی پیشگوئی

مانسون تیئیس جون کے بعد دوبارہ ہو گا فعال! جھماجھم بارش کی امید، محکمۂ موسمیات نے کردی پیشگوئی
شدید گرمی اور ہیٹ ویو سے شمالی اور وسطی بھارت متاثر۔ شمال مشرقی، جنوبی اور کچھ مشرقی ریاستوں کے لیے بارش کا الرٹ جاری ہوا۔
Published : June 22, 2026 at 12:23 PM IST
نئی دہلی: ملک کے کچھ علاقوں میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جب کہ کچھ کو شدید گرمی کا سامنا ہے۔ ملک بھر میں موسمی حالات مختلف ہوتے ہیں۔ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات شمالی اور وسطی ہندوستان کو متاثر کر رہے ہیں۔ دریں اثنا، محکمۂ موسمیات نے شمال مشرقی، جنوبی اور کچھ مشرقی ریاستوں میں بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے لیے الرٹ جاری کیا ہے۔
بھارت میں 21 جون کو بارش میں 51 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، عام 6.4 ملی میٹر کے مقابلے میں صرف 3.1 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ماہرین اس کمی کی وجہ استوائی بحرالکاہل میں سمندر کی سطح کے بڑھتے ہوئے درجۂ حرارت کو قرار دے رہے ہیں، جہاں اس وقت درجۂ حرارت معمول سے 0.7 سے 1.8 ڈگری سیلسیس زیادہ ہے۔
گرم پانی ایل نینو کے حالات کو مضبوط کر رہا ہے اور تجارتی ہواؤں کو کمزور کر رہا ہے جو بھارت میں مون سون کی بارشیں لانے میں مدد کرتی ہیں۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر گرمی کا یہ رجحان جاری رہا تو آنے والے مہینوں میں ایک مضبوط یا اس سے بھی سپر ال نینو پیدا ہو سکتا ہے۔
ماہر ماحولیات راجیش پال نے کہا کہ موجودہ خسارہ بنیادی طور پر مانسون کی کمزور گردش، خلیج بنگال میں کم دباؤ کے نظام کی عدم موجودگی، میڈن جولین آسیلیشن (MJO) کی خراب پوزیشننگ اور مانسون کے وقفے کے رجحان کی وجہ سے ہے۔
اگر جون کے آخر اور جولائی کے شروع میں حالات بہتر ہوتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر اگلے 1-2 ہفتوں میں ایک مضبوط فعال مرحلہ تیار ہوتا ہے، تو موجودہ خسارے کی زیادہ تر تلافی ہو سکتی ہے، خاص طور پر وسطی اور شمال مغربی ہندوستان میں۔
قومی موسم کی صورتحال
دہلی اور این سی آر خطہ کے باشندوں کے لیے نمی اور گرمی سے راحت کی توقع ہے کیونکہ محکمۂ موسمیات نے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 38 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجۂ حرارت 27 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ دوپہر کے وقت دہلی میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ ہواؤں کی رفتار 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے، جھونکے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتے ہیں۔
شمال مغربی اور مشرقی ہندوستان
آئی ایم ڈی نے شمال مغرب بشمول جموں و کشمیر، لداخ، راجستھان اور اتر پردیش میں بکھری ہوئی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ہماچل اور اتراکھنڈ کے لیے بھاری الرٹ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں 22-23 جون کے دوران 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں پورے ہفتے کے دوران وسیع پیمانے پر بارش کی سرگرمی متوقع ہے۔
مشرقی اور مغربی ہندوستان
ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں 23 سے 25 جون تک بھاری بارش کی توقع ہے۔ بہار، جھارکھنڈ اور اڈیشہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ طوفان کی توقع ہے۔ 22 جون کو ہوا کی رفتار 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ کر 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ محکمۂ موسمیات نے 22-28 جون کے دوران گجرات، کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ میں بارش کی سرگرمیوں کی پیش گوئی کی ہے۔
وسطی ہندوستان
مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں 22 سے 26 جون تک بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمۂ موسمیات نے مشرقی اور مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور ودربھ میں الگ تھلگ بارش، گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔
جنوبی ہند
جنوبی ہندوستان میں اس ہفتے تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، رائلسیما، کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور لکشدیپ میں بارش متوقع ہے۔ 22 جون کو تمل ناڈو، تلنگانہ اور کیرالہ میں موسلادھار بارش ہوگی۔
ہیٹ ویو کے حالات
چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کے کچھ حصوں میں 25-22 جون کے دوران ہیٹ ویو کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کرناٹک اور اڈیشہ میں آج رات گرم موسم کی توقع ہے۔