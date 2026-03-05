بھارت نے خامنہ ای کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا، سیکرٹری خارجہ نے تعزیتی رجسٹر پر دستخط کئے
سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے نئی دہلی کی طرف سے ایرانی سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔
Published : March 5, 2026 at 8:10 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے انتقال پر سوگ کا اظہار کیا ہے۔ دہلی میں ایرانی سفارت خانے نے علی خامنہ ای کی موت کے بعد اپنا جھنڈا نصف کر دیا، جو اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں مارے گئے تھے۔
ہندوستانی حکومت کی جانب سے سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے جمعرات کو نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے میں تعزیتی کتاب پر دستخط کیے اور ایران کے آنجہانی سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
سکریٹری خارجہ وکرم مصری نے نئی دہلی کی طرف سے ایرانی سفیر سے تعزیت کا اظہار کیا۔ مصری نے ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا اور ہندوستانی حکومت کی جانب سے تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔ وزارت خارجہ نے سکریٹری خارجہ اور ہندوستان میں ایرانی سفیر محمد فتحلی کے درمیان ہونے والی بات چیت کی تصویر بھی جاری کی۔
خامنہ ای کو 28 فروری کو اسرائیل-امریکی حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ ہندوستان نے مغربی ایشیائی بحران کے حل کے لیے بات چیت اور سفارت کاری پر زور دیا ہے، لیکن اس نے خامنہ ای کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مصری کا ایرانی سفارت خانے کا دورہ اور تعزیتی کتاب پر دستخط اس لیے اہم ہیں کیونکہ کئی اپوزیشن جماعتوں نے خامنہ ای کی موت پر حکومت کی جانب سے ردعمل نہ دینے پر تنقید کی تھی۔
کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے دو دن پہلے کہا تھا کہ جاری سفارتی بات چیت کے درمیان موجودہ سربراہ مملکت کا قتل معاصر بین الاقوامی تعلقات میں تباہ کن خرابی کا اشارہ ہے۔ لیکن اس دل دہلا دینے والے واقعے سے آگے نئی دہلی کی خاموشی بھی حیران کن ہے۔ بھارتی حکومت نے نہ تو اس قتل کی مذمت کی ہے اور نہ ہی ایران کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔