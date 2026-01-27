یہ مشترکہ خوشحالی کا خاکہ ہے، ہندوستان-یورپی یونین معاہدے پر پی ایم مودی کا بیان
یورپی یونین اور ہندوستان قریبی شراکت دار ہیں جواقتصادی خوشحالی اور قواعد پر مبنی پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
Published : January 27, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 3:37 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان آج ایک تاریخی معاہدے پر مہر ثبت ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق یہ اہم معاہدہ طویل مذاکرات کے بعد طے پایا ہے۔ اسے "مدر آف آل ڈیلز" بھی کہا جا رہا ہے۔ ہندوستان اور یوروپی یونین مل کر عالمی تجارت کا تقریباً پانچواں حصہ اور دنیا کی تقریباً 25 فیصد آبادی پر مشتمل ہے، جو اس شراکت داری کی بڑھتی ہوئی اقتصادی اور تزویراتی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔
#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi, the President of the European Commission, Ursula Von Der Leyen and the President of the European Council, António Luís Santos da Costa, witness the signing and exchange of the political declaration of the conclusion of negotiations of the… pic.twitter.com/SfT1SDjLTJ— ANI (@ANI) January 27, 2026
پی ایم مودی اور دو یورپی لیڈروں کی پریس کانفرنس
ہندوستان اور یورپی یونین کے رہنما نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس معاہدے کا باضابطہ اعلان کیا۔ پی ایم مودی نے نوٹ کیا کہ یورپی یونین کے رہنما انتونیو کوسٹا کو لزبن کا گاندھی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پی ایم مودی نے کہا، "ہم نے دو ارب لوگوں کے لیے فری ٹریڈ زون بنایا ہے، جس سے دونوں فریقوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم اپنی حکمت عملی کو مزید مضبوط کریں گے۔" پی ایم مودی نے مزید کہا کہ یہ مشترکہ خوشحالی کا خاکہ ہے اور اس سے استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ صرف تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔ پی ایم مودی اور یورپی یونین کے دونوں رہنماؤں نے حیدرآباد ہاؤس میں وسیع بات چیت کی۔
انتونیو کوسٹا نے خوشی کا اظہار کیا
دریں اثناء یورپی یونین کے صدر انتونیو کوسٹا نے دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور اس سے نئے مواقع کھلیں گے۔ انتونیو لوئس سانتوس دا کوسٹا نے مزید کہا، "میں یورپی کونسل کا صدر ہوں، لیکن میں ایک سمندر پار ہندوستانی شہری بھی ہوں، اس لیے جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ میرے لیے ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ مجھے گوا سے اپنے تعلق پر بہت فخر ہے، جہاں سے میرے والد کا خاندان آیا تھا، اور یورپ اور ہندوستان کا تعلق میرے لیے ذاتی ہے۔" یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے کہا، "پیارے وزیر اعظم مودی، اس خاص موقع پر ہمارا خیرمقدم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ پیر کو، ہمیں یوم جمہوریہ کی تقریبات میں آپ کے مہمان خصوصی بننے کا موقع ملا۔ یہ ہندوستان کی صلاحیتوں اور تنوع کا شاندار مظاہرہ تھا۔ آج ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہم تجارت، سلامتی اور عوام کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہے ہیں۔
Watch: PM Modi Holds Delegation-Level Talks With EU Leaders As India & Europe Finalise Trade Deal#IndiaEUFTA #IndiaEUSummit pic.twitter.com/6XgE3LeMq4— ETV Bharat (@ETVBharatEng) January 27, 2026
وزیراعظم نے مزید کہا کہ "یہ معاہدہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہماری مشترکہ عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ یہ آزادانہ تجارتی معاہدہ برطانیہ اور ای ایف ٹی اے کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی بھی تکمیل کرے گا۔ میں اس کے لیے اس ملک کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں"۔
پی ایم مودی نے کہا، "یورپی یونین کے ساتھ یہ تجارتی معاہدہ مینوفیکچرنگ اور خدمات کے شعبے کو بڑا فروغ دے گا۔ آزاد تجارتی معاہدے سے ہر سرمایہ کار اور تاجر کا ہندوستان میں سرمایہ کاری کرنے کا اعتماد بڑھے گا۔"
یورپی یونین اور ہندوستان قریبی شراکت دار ہیں جو اقتصادی خوشحالی، قواعد پر مبنی بین الاقوامی ترتیب اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تجارت اور سرمایہ کاری اس تعلقات کے اہم ستون ہیں۔ منگل کو ہونے والی ای یو۔انڈیا سمٹ میں، توقع ہے کہ دونوں اطراف کے رہنما ایک مشترکہ جامع اسٹریٹجک ایجنڈا اپنائیں گے اور آزاد تجارتی معاہدے کے جاری مذاکرات کے تناظر میں تجارت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ سب سے پہلے 2007 میں شروع کیے گئے تھے اور 2022 میں دوبارہ لانچ کیے گئے تھے، پیر کو اختتام پذیر ہوئے۔
آنے والے معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے، یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیین نے کہا، "ہندوستان اور یورپ نے ایک واضح انتخاب کیا ہے۔ اسٹریٹجک شراکت داری، بات چیت اور کھلے پن کا انتخاب۔ اپنی تکمیلی طاقتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور باہمی طاقت کی تعمیر۔ ہم ایک بکھری ہوئی دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ایک اور راستہ ممکن ہے۔