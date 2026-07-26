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وزیراعظم مودی نے 'من کی بات' میں کرگل کے ہیروز کو کیا یاد، کہا قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتیں

وزیراعظم نریندر مودی نے آج 'من کی بات' پروگرام میں کرگل وجے دیوس کے موقعے پر بہادر سپاہیوں کی شجاعت کو یاد کیا۔

وزیراعظم نریندر مودی کا ریڈیو پروگرام من کی بات
وزیراعظم نریندر مودی کا ریڈیو پروگرام من کی بات (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 26, 2026 at 2:34 PM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جولائی کے آخری اتوار کے موقعے پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام 'من کی بات' سے خطاب کیا۔ یہ اس ریڈیو پروگرام کا یہ 136 واں ایپیسوڈ تھا۔ پروگرام میں وزیراعظم مودی نوجوانوں کے حوالے سے متاثر کن باتیں کیں۔ اس موقعے پر پی ایم مودی نے کہا کہ 'ہماری زندگی میں کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یاد کرنے کے لیے ہمیں کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

آج، 26 جولائی ایسی ہی ایک تاریخ ہے۔ آج 'کرگل وجے دیوس' ہے۔ یہ دن ہمیں فخر سے بھر دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے بہادر سپاہیوں کے غیر معمولی حوصلے کی یاد دلاتا ہے۔ کرگل کی اونچی چوٹیاں، خراب موسم، دشمن کا چیلنج، ہمارے سپاہیوں نے ہر صورت حال کا سامنا کیا۔ ان کا حوصلہ کسی بھی چیلنج سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے مادرِ وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 'کرگل وجے دیوس' پر، میں تمام بہادر شہیدوں اور باہمت جوانوں کو دل سے خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔'

انہوں نے مزید کہا کہ 'اس سال ایک خصوصی 'شوریہ وجے یاترا' کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ موٹر سائیکل یاترا، جو 14 جولائی کو دہلی کے نیشنل وار میموریل سے شروع ہوئی تھی، دراس میں کرگل وار میموریل تک جائے گی۔ اس کا پیغام ہے- 'ون رائڈ، ون نیشن، ون سیلوٹ۔' یہ یاترا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔'

وزیر اعظم نے کہا کہ 'کچھ دن پہلے آئی این ایس مہندرا گری کو انڈین نیوی میں شامل کیا گیا۔ یہ جدید ترین جنگی جہاز بھارت میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ اس میں 75 فیصد سے زیادہ مقامی سازوسامان کا استعمال ہوا ہے۔ یہ خود کفیل بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظہر ہے۔ اسی مہینے ڈی آر ڈی او نے پیناکا لانگ رینج گائیڈڈ راکٹ کا بھی کامیاب تجربہ کیا۔ یہ کامیابی ہمارے سائنسدانوں اور انجینئروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی دو تین دن پہلے ہی ڈی آر ڈی او نے کشا میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔'

وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 'آج، چاہے ڈیفنس پروڈکشن ہو، ڈیفنس ایکسپورٹ ہو، یا دوست ممالک کے ساتھ سیاسی تعاون ہو، بھارت مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں، میں انڈونیشیا میں تھا، جہاں برہموس اور استرا میزائلوں کے لیے ایک بڑا معاہدہ (ڈیل) طے پایا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر دنیا کا بھروسہ بڑھ رہا ہے۔

وزیر اعظم نے کہا کہ 'کیچ دی رین (Catch the Rain) کے نام سے چار جولائی سے پورے ملک میں ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت، رین واٹر ہارویسٹنگ، گراؤنڈ واٹر ریچارج، پانی کے پرانے ذرائع کی بحالی اور شجرکاری کو نئی رفتار دی جا رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ دیہات ہوں یا شہر، پنچایتیں ہوں یا سماجی تنظیمیں، ہر جگہ لوگوں نے اس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا ہے۔'

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