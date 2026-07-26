وزیراعظم مودی نے 'من کی بات' میں کرگل کے ہیروز کو کیا یاد، کہا قربانیاں کبھی بھلائی نہیں جا سکتیں
وزیراعظم نریندر مودی نے آج 'من کی بات' پروگرام میں کرگل وجے دیوس کے موقعے پر بہادر سپاہیوں کی شجاعت کو یاد کیا۔
Published : July 26, 2026 at 2:34 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جولائی کے آخری اتوار کے موقعے پر اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام 'من کی بات' سے خطاب کیا۔ یہ اس ریڈیو پروگرام کا یہ 136 واں ایپیسوڈ تھا۔ پروگرام میں وزیراعظم مودی نوجوانوں کے حوالے سے متاثر کن باتیں کیں۔ اس موقعے پر پی ایم مودی نے کہا کہ 'ہماری زندگی میں کچھ تاریخیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں یاد کرنے کے لیے ہمیں کیلنڈر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "There are certain dates in our lives for which we do not need to look at a calendar to remember. Today, 26 June is one such date. Today is Kargil Vijay Diwas. This day fills us with pride. This day reminds… pic.twitter.com/SWRrbMgWJV— ANI (@ANI) July 26, 2026
آج، 26 جولائی ایسی ہی ایک تاریخ ہے۔ آج 'کرگل وجے دیوس' ہے۔ یہ دن ہمیں فخر سے بھر دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں اپنے بہادر سپاہیوں کے غیر معمولی حوصلے کی یاد دلاتا ہے۔ کرگل کی اونچی چوٹیاں، خراب موسم، دشمن کا چیلنج، ہمارے سپاہیوں نے ہر صورت حال کا سامنا کیا۔ ان کا حوصلہ کسی بھی چیلنج سے بڑھ کر تھا۔ انہوں نے مادرِ وطن کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ آج 'کرگل وجے دیوس' پر، میں تمام بہادر شہیدوں اور باہمت جوانوں کو دل سے خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں۔'
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this year, a special 'shaurya vijay yatra' has been organised...this motorcycle journey, which began on july 14th from the national war memorial in delhi, will reach the kargil war memorial in dras... its… pic.twitter.com/Pem4jglV8H— ANI (@ANI) July 26, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ 'اس سال ایک خصوصی 'شوریہ وجے یاترا' کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ موٹر سائیکل یاترا، جو 14 جولائی کو دہلی کے نیشنل وار میموریل سے شروع ہوئی تھی، دراس میں کرگل وار میموریل تک جائے گی۔ اس کا پیغام ہے- 'ون رائڈ، ون نیشن، ون سیلوٹ۔' یہ یاترا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ملک کے لیے دی گئی قربانیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔'
وزیر اعظم نے کہا کہ 'کچھ دن پہلے آئی این ایس مہندرا گری کو انڈین نیوی میں شامل کیا گیا۔ یہ جدید ترین جنگی جہاز بھارت میں ہی ڈیزائن اور تیار کیا گیا ہے۔ اس میں 75 فیصد سے زیادہ مقامی سازوسامان کا استعمال ہوا ہے۔ یہ خود کفیل بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مظہر ہے۔ اسی مہینے ڈی آر ڈی او نے پیناکا لانگ رینج گائیڈڈ راکٹ کا بھی کامیاب تجربہ کیا۔ یہ کامیابی ہمارے سائنسدانوں اور انجینئروں کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ابھی دو تین دن پہلے ہی ڈی آر ڈی او نے کشا میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا ہے۔'
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " a few days ago, ins mahendragiri was commissioned into the indian navy. this modern warship was designed and built in bharat. it uses more than 75% indigenous content. it symbolises the growing strength of… pic.twitter.com/iAv9tyd6Bd— ANI (@ANI) July 26, 2026
وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 'آج، چاہے ڈیفنس پروڈکشن ہو، ڈیفنس ایکسپورٹ ہو، یا دوست ممالک کے ساتھ سیاسی تعاون ہو، بھارت مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس مہینے کے آغاز میں، میں انڈونیشیا میں تھا، جہاں برہموس اور استرا میزائلوں کے لیے ایک بڑا معاہدہ (ڈیل) طے پایا۔ بھارت کے دفاعی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی پر دنیا کا بھروسہ بڑھ رہا ہے۔
In the 136th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month, drdo also successfully tested the pinaka long range guided rocket. this success is the result of the collective efforts of our scientists and engineers. just 2-3 days ago, drdo also successfully… pic.twitter.com/cN4OOPa9Uh— ANI (@ANI) July 26, 2026
وزیر اعظم نے کہا کہ 'کیچ دی رین (Catch the Rain) کے نام سے چار جولائی سے پورے ملک میں ایک خصوصی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے تحت، رین واٹر ہارویسٹنگ، گراؤنڈ واٹر ریچارج، پانی کے پرانے ذرائع کی بحالی اور شجرکاری کو نئی رفتار دی جا رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ دیہات ہوں یا شہر، پنچایتیں ہوں یا سماجی تنظیمیں، ہر جگہ لوگوں نے اس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا ہے۔'
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