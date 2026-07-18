سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے اعتراضات مسترد، پاکستان کو بھارت کا دوٹوک جواب
بھارت اور جاپان نے مشترکہ اعلامیے میں اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل تمام دہشت گرد تنظیموں خلاف فیصلہ کن کارروائی پر بھی زور دیا۔
Published : July 18, 2026 at 1:33 PM IST
نئی دہلی : بھارت نے پاکستان کی جانب سے بھارت۔جاپان مشترکہ اعلامیے میں پاکستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کے ذکر پر کیے گئے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشترکہ اعلامیہ خود اپنی وضاحت کرتا ہے اور اس میں درج نکات بالکل واضح ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جمعہ کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ جاپان کے وزیر اعظم سانائے تاکائیچی کے حالیہ دورۂ بھارت کے موقع پر جاری مشترکہ اعلامیے میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ مختلف بین الاقوامی امور پر دونوں ممالک کا مشترکہ مؤقف پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "بھارت۔جاپان مشترکہ اعلامیہ خود اپنی وضاحت کرتا ہے، اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔"
یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب پاکستان نے مشترکہ اعلامیے میں "پاکستان سے سرحد پار دہشت گردی" کا ذکر کیے جانے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے جاپان کے سامنے سفارتی ذرائع سے باضابطہ احتجاج درج کرایا۔
واضح رہے کہ 2 جولائی کو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی کے درمیان ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیے میں دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی تمام شکلوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی تھی، جس میں پاکستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا بھی واضح طور پر ذکر کیا گیا تھا۔
اعلامیے میں پہلگام دہشت گرد حملے کی بھی شدید مذمت کی گئی اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا، جس میں اس حملے کو دی ریزسٹنس فرنٹ سے جوڑا گیا ہے، جسے بھارت پاکستان میں قائم لشکر طیبہ کا ایک ذیلی محاذ قرار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ اعلامیے میں 10 نومبر 2025 کو دہلی میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی بھی شدید مذمت کی گئی اور دونوں ممالک نے مطالبہ کیا کہ اس حملے کے منصوبہ سازوں، مالی معاونت کرنے والوں اور ذمہ دار عناصر کو بلا تاخیر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔
بھارت اور جاپان نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل تمام دہشت گرد تنظیموں، جن میں القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور ان سے وابستہ گروہوں کے خلاف مربوط اور فیصلہ کن کارروائی پر بھی زور دیا۔ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت ہر مشترکہ اعلامیے میں اس قسم کے حوالوں کو شامل کرانے کی کوشش کرتا ہے اور جاپان سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے۔
ایک اور سوال کے جواب میں رندھیر جیسوال نے حافظ سعید کے خلاف بھارتی عدالت کی جانب سے جاری وارنٹ پر پاکستان کے اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے سرحد پار دہشت گردی کی سرپرستی کرتا آیا ہے اور اسے اپنی ریاستی پالیسی کا حصہ بنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام دہشت گرد حملے میں متعدد بے گناہ افراد ہلاک ہوئے، جس کی بربریت پوری دنیا نے دیکھی، اور اس معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔
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این آئی اے کی جانب سے 1996 کے ایک مقدمے میں متعدد کشمیری علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف دائر چارج شیٹ پر پاکستان کے ردعمل کے بارے میں پوچھے جانے پر بھارتی ترجمان نے کہا کہ "بھارت کے داخلی معاملات پر تبصرہ کرنے کا پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔"