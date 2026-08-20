دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر سے غیر مجاز تجاوزات کو ہٹایا گیا، گور کے جموں و کشمیر پر تبصرے کے بعد پاکستان نے امریکی سفارت کار کو طلب کیا
دہلی میں کی گئی کارروائی کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کےباہر پاکستان کے حالیہ اقدام کے ردعمل کے طور پردیکھا جا رہا ہے۔
Published : August 20, 2026 at 12:15 PM IST
نئی دہلی: دہلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر حفاظتی حصار بنانے کے لیے نصب رکاوٹیں اور ٹریفک بولارڈز ہٹا دیے گئے ہیں۔ دہلی کے چانکیہ پوری میں پاکستانی ہائی کمیشن میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کارروائی کے لیے بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ شانتی پتھ پر سفارت خانے کے احاطے کے اندر مقررہ جگہ سے باہر تعمیر کیے گئے ڈھانچے کو منہدم کر دیا گیا۔
آپریشن کے دوران ویزا کاؤنٹر اور اس سے ملحقہ کچھ حصوں کو بھی ہٹا دیا گیا۔ فی الحال سفارتخانے کے باہر خوفناک خاموشی چھائی ہوئی ہے اور ابھی تک اس معاملے کے حوالے سے کوئی سرکاری ردعمل جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے اسلام آباد میں بھارتی مشن کے باہر لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔
#WATCH दिल्ली | भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा घेरा हटा दिया है, उन्होंने ट्रैफ़िक बोलार्ड और बैरिकेड्स हटा दिए हैं, जो पहले डिप्लोमैटिक परिसर को घेरे हुए थे। pic.twitter.com/IZfKY6DNhf— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 19, 2026
حکام کے ان اقدامات کے بعد دونوں ممالک کے سفارتی احاطے کے باہر حفاظتی انتظامات میں تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ اسے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک اہم سفارتی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جب کہ کسی بھی ملک نے اس معاملے پر کوئی تفصیلی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔
دہلی میں کی گئی کارروائی کو اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پاکستان کے حالیہ اقدام کے ردعمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چند روز قبل پاکستانی حکام نے بھارتی ہائی کمیشن کے باہر نصب پارکنگ بولارڈز ہٹا دیے تھے۔
دوسری جانب، پاکستان نے اسلام آباد میں امریکی سفارتکار کو طلب کیا اور ہندوستان میں امریکی سفیر سرجیو گور کے ریمارکس پر سخت احتجاج درج کرایا، جس میں انہوں (گور) نے جموں و کشمیر کو "ہندوستان کا ایک اہم حصہ" قرار دیا ہے۔
🔈 PR No. 2️⃣2️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 19, 2026
Demarche on the Visit of the US Ambassador to India, Sergio Gor, to IIOJK, and Incorrect Statement regarding the Status of the Disputed Territory
🔗⬇️ pic.twitter.com/Vlg9IwiWlC
اپنے ڈیمارچ (سفارتی احتجاجی نوٹ) میں، پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے دورے کے دوران گور کے تبصرے "حقیقت میں غلط" تھے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے خطے کی خصوصیت کو "بھارت کا حصہ" قرار دینے کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔
پاکستان نے برقرار رکھا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازعہ علاقہ ہے اور اس کی حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی سفیر کا بیان جموں و کشمیر کے تنازع پر واشنگٹن کے "دیرینہ" موقف کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر سے اس کی اعلانیہ وابستگی سے متصادم ہے۔
مزید برآں، پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جموں و کشمیر کے مسئلہ پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کا حوالہ دیا۔ پاکستان نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے عوامی بیانات جموں و کشمیر کی متنازعہ حیثیت کے بارے میں اسلام آباد کے موقف کے مطابق ہوں۔ بدھ کو سرینگر کے اپنے دورے کے دوران، گور (جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں) نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ، "یہ (جموں و کشمیر) ہندوستان کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسی وجہ سے میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک خوبصورت جگہ ہے؛ میں یہاں آ کر بہت پرجوش ہوں اور اس جگہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں۔"
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ خطے کے لیے اپنی سفری ایڈوائزری پر نظرثانی کرنے پر غور کر رہا ہے، کیونکہ مرکزی اور جموں و کشمیر دونوں حکومتوں نے سیکورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ گور نے کہا، "میں آج یہاں کوئی بڑا اعلان نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر ہم غور کریں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا اس کے ٹریول ایڈوائزری میں نرمی کی جا سکتی ہے۔
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