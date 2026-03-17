بزدلانہ اور غیر انسانی عمل، کوئی مذہب اسپتالوں اور مریضوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیتا... بھارت نے کابل میں پاکستانی حملے کی مذمت کی
MEA نے کہا کہ جو چیز اسٹرائک کو "زیادہ قابل مذمت" بناتی ہے وہ یہ کہ یہ رمضان المبارک کے دوران ہوئی۔
Published : March 17, 2026 at 2:36 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے منگل کے روز 16 مارچ کی رات کابل کے اومِڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپتال پر پاکستان کے وحشیانہ فضائی حملے کی مذمت کی ہے، جہاں 400 سے زیادہ شہری ہلاک اور کم از کم 250 زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان حکام نے اسے افغان دارالحکومت میں ہونے والے مہلک ترین واقعات میں سے ایک قرار دیا۔ طالبان حکومت کے حکام کے مطابق، حملے میں 2000 بستروں پر مشتمل بحالی مرکز کو رات 9 بجے کے قریب نشانہ بنایا گیا۔
وزارت خارجہ (MEA) نے کہا کہ اسلام آباد "اب قتل عام کو فوجی آپریشن کے طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے"۔ "یہ تشدد کا ایک بزدلانہ اور غیر دانشمندانہ عمل ہے جس نے ایک فیسیلیٹی میں بڑی تعداد میں شہریوں کی جانیں لی ہیں جسے کسی بھی طرح سے فوجی ہدف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان اب قتل عام کو فوجی آپریشن کے طور پر تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔"
India unequivocally condemns Pakistan's barbaric airstrike on the Omid Addiction Treatment Hospital in Kabul on the night of March 16. This is a cowardly and unconscionable act of violence that has claimed the lives of a large number of civilians in a facility which can by no…— ANI (@ANI) March 17, 2026
"وحشیانہ" اور "بزدلانہ" کارروائی
بزدلانہ اور غیر انسانی فعل، گھناؤنی کارروائی
پاکستان کے حملے کے خلاف ایک سخت بیان میں، وزارت خارجہ نے کہا، "یہ تشدد کا ایک بزدلانہ اور غیر انسانی فعل ہے، جس کے نتیجے میں ایک ایسے ادارے میں بڑی تعداد میں شہری جانوں کا ضیاع ہوا جسے کسی بھی طرح سے فوجی ہدف نہیں سمجھا جا سکتا"۔ وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اب اس قتل عام کو فوجی آپریشن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کابل کے اسپتال پر حملہ پاکستان کی جارحیت کی گھناؤنی کارروائی ہے۔ یہ افغانستان کی خودمختاری پر واضح حملہ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
پاکستان اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کر رہا کوشش
ہندوستان نے کہا کہ یہ حملہ اسلام آباد کے "مسلسل لاپرواہ رویے" کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی سرحدوں کے باہر تشدد کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے ذریعے اندرونی ناکامیوں کو چھپانے کی اس کی بار بار کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ حملہ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران ہوا، جو دنیا بھر میں مسلم کمیونٹیز کے لیے امن، عکاسی اور ہمدردی کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کا حملہ اور بھی قابل مذمت ہے۔ کوئی مذہب، کوئی قانون اور کوئی اخلاقیات کسی اسپتال اور اس کے مریضوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔
عالمی برادری سے ہندوستان کی خصوصی اپیل
نئی دہلی نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ اس "مجرمانہ فعل" کے ذمہ داروں کا احتساب کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ پاکستان فوری طور پر افغانستان میں شہریوں کو نشانہ بنانا بند کرے۔ پاکستان نے پیر کی رات بھر فضائی حملے کیے، کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق، یہ تازہ ترین حملے 26 فروری کو شروع کیے گئے آپریشن غضب للحق (انجر فار جسٹس) کے تحت کیے گئے۔
کابل کے اسپتال پر پاکستانی حملے میں 400 افراد ہلاک
افغانستان میں طالبان حکومت کا الزام ہے کہ پاکستان کے تازہ ترین فضائی حملے میں کابل میں منشیات کی بحالی کے ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جس میں تقریباً 400 افراد ہلاک اور 250 زخمی ہوئے۔ تاہم، پاکستان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے حملوں میں کسی شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔