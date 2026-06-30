پاکستان کی جارحیت افغانستان کی خودمختاری پر حملہ اور علاقائی امن و استحکام کیلئے خطرہ: وزارت خارجہ
افغانستان کے صوبوں پکتیا، پکتیکا اور کنڑ میں پاکستانی فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 36 لوگ جاں بحق جبکہ 163 زخمی ہوئے۔
Published : June 30, 2026 at 7:18 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے پیر کے روز افغان کے حدود میں پاکستانی فضائی حملوں کی شدید مذمت کی جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ نئی دہلی نے اس کارروائی کو افغانستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔
ایک سرکاری بیان میں، وزارت خارجہ (MEA) نے اسلام آباد پر اپنے اندرونی چیلنجز سے توجہ ہٹانے کی کوشش کا الزام عائد کرتے کہا کہ یہ حملے "پاکستان کے لاپرواہ رویے کے مستقل طرز عمل" کی عکاسی کرتے ہیں۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ "بھارت افغان سرزمین پر پاکستان کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری ہلاک ہوئے۔ پاکستان کی طرف سے جارحیت کا یہ صریح اقدام افغانستان کی خودمختاری پر حملہ اور علاقائی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔"
ایم ای اے کے بیان میں مزید کہا گیا کہ "بھارت افغان خاندانوں کے تئیں اپنی تعزیت کا اظہار کرتا ہے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ نیز زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے اور افغانستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔"
اس سے قبل طالبان کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت نے پیر کے روز تصدیق کی کہ افغانستان کے پکتیا، پکتیکا اور کنڑ صوبوں میں پاکستانی فوج کے فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 36 شہری ہلاک اور 163 زخمی ہوگئے۔
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رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے فطرت نے کہا کہ اتوار کی رات پکتیکا کے گیان ضلع، پکتیا کے تسمکانی ضلع اور کنڑ کے ضلع مانوگئی میں پاکستانی فورسز کے حملوں کے نتیجے میں 36 شہری ہلاک اور 163 دیگر زخمی ہوئے، ساتھ ہی تین رہائشی مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے۔
فطرت کے مطابق پاکستانی فورسز کے جیٹ طیاروں نے ضلع تسمکانی کے گاؤں مندوخیل میں ایک شہری رہائش گاہ پر بمباری کی جس کے نتیجے میں ایک بزرگ اور ایک بچہ جاں بحق اور خاندان کے متعدد افراد زخمی ہوگئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب مقامی لوگ امدادی کارروائیوں کے لیے جمع ہوئے تو علاقے میں دوسری بار بمباری کی گئی، جس سے 28 دیہاتی ہلاک اور 158 دیگر زخمی ہوئے۔
فطرت نے مزید کہا کہ گیان ضلع کے والست گاؤں میں ایک اور شہری رہائش گاہ پر بمباری کی گئی، جس میں چھ افراد ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ مزید برآں، مانوگئی ضلع کے بارولو گاؤں میں ایک شہری رہائش گاہ پر فضائی حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں املاک کو کافی نقصان پہنچا۔
گذشتہ روز افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان صوبوں میں پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں "بزدلانہ جارحیت" قرار دیا۔
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