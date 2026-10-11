سعودی ایئرپورٹ پر حملے کی بھارت کی جانب سے شدید مذمت؛ کارروائیاں فوری روکنے کا مطالبہ
وزارتِ خارجہ نے کہاکہ ’ہم ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر متواتر حملوں بشمول 10 اکتوبر کے بزدلانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں‘۔
Published : October 11, 2026 at 3:50 PM IST
نئی دہلی : بھارت نے اتوار کے روز سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے ایک بڑے حملے کی سخت مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں 12 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی نے کہا کہ خلیجی ملک میں عام شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے (انفراسٹرکچر) پر پے در پے حملے "مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں اور انہیں فوری طور پر بند ہونا چاہیے"۔
وزارتِ خارجہ (ایم ای اے) نے ایک بیان میں کہاکہ "ہم گزشتہ چند دنوں کے دوران ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے متواتر حملوں بشمول 10 اکتوبر کے بزدلانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں، جن کے باعث قیمتی جانوں کا زیاں ہوا، لوگ زخمی ہوئے اور املاک کو شدید نقصان پہنچا۔" بیان میں مزید کہا گیا، "ہم جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے متمنی ہیں۔"
وزارت خارجہ نے کہاکہ "ہم مملکتِ سعودی عرب کی خودمختاری کے دفاع کے لیے وہاں کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خطے میں جلد از جلد امن اور معمول کے حالات بحال ہوں گے۔" سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق، ہفتہ کی سہ پہر ہونے والے حملے میں جاں بحق ہونے والے 12 افراد میں چار سعودی شہری اور آٹھ غیر ملکی تارکین وطن شامل ہیں، جن میں سے دو کا تعلق بنگلہ دیش سے جبکہ ایک ایک کا تعلق امریکہ، مصر، اردن، شام، فلسطین اور سوڈان سے ہے۔
طبی عملہ مختلف ہسپتالوں میں 309 زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر رہا ہے، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ابتدائی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر، ہوا بازی کے حکام نے نقصان کا تخمینہ لگانے اور حفاظتی جائزوں کے لیے ہوائی اڈے پر پروازوں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی۔ دوسری جانب یمن کے حوثی گروپ نے ایک باضابطہ بیان میں کہا ہے کہ وہ اہم فضائی اڈوں، بندرگاہوں اور امدادی تنصیبات کو بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی سے دور رکھنے کے لیے ریاض کے ساتھ متوازی اقدامات کے تبادلے پر غور کے لیے تیار ہے۔
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یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب حوثیوں کے زیر انتظام ’المسیرہ ٹی وی‘ نے رپورٹ کیا کہ سعودی فورسز نے یمن میں حوثیوں کے زیرِ تسلط علاقوں پر فضائی اور میزائل حملوں کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں دارالحکومت کے صنعاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ، تزویراتی آبنائے باب المندب کے قریبی علاقوں اور متعدد شمالی صوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔