شنگھائی ہوائی اڈے پر بھارتی خاتون کو روکے جانے کا معاملہ، بھارت نے چین کی مذمت کی، اروناچل اٹوٹ حصہ بتایا
چینی حکام نے شنگھائی ہوائی اڈے پر مبینہ طور پر اروناچل پردیش کی ایک خاتون کے بھارتی پاسپورٹ کو منظوری دینے سے انکار کیا۔
Published : November 26, 2025 at 8:34 AM IST
نئی دہلی: بھارت نے منگل کو اروناچل پردیش کی حیثیت سے متعلق چین کے دعووں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور شنگھائی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھارتی شہری پریما وانگجوم تھونگ ڈوک کو من مانی طریقے سے حراست میں لینے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ معاملہ چینی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھایا گیا ہے، ساتھ ہی اس بات کا اعادہ کیا کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بھارت نے اروناچل پردیش سے ایک بھارتی شہری کی من مانی حراست سے متعلق چینی وزارت خارجہ کا بیان دیکھا ہے، جس کے پاس درست پاسپورٹ تھا اور وہ شنگھائی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ذریعے جاپان جا رہی تھیں۔
ترجمان نے اروناچل پردیش کے بارے میں بھارت کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا، "اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ اور ضروری حصہ ہے۔ یہ ایک صاف بات ہے۔ چین کی طرف سے کتنا بھی انکار کیا جائے، یہ قطعی سچائی نہیں بدلے گی۔" خبر ہے کہ بھارتی پاسپورٹ رکھنے والی ایک مسافر جو کہ اروناچل پردیش کی رہنے والی ہے، کو ٹرانزٹ میں حراست میں لے لیا گیا، حالانکہ وہ ویزا فری سفر کی اہل تھی۔ چینی قوانین کے تحت یہ سہولت تمام ممالک کے شہریوں کو 24 گھنٹے تک دی جاتی ہے۔ بھارت نے کہا کہ یہ واقعہ بلاجواز اور بین الاقوامی ہوائی سفر سے متعلق اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
جیسوال نے کہا، "حراست کا معاملہ چینی فریق کے ساتھ پُرزور طریقے سے اٹھایا گیا ہے۔ چینی حکام ابھی تک اپنے اقدامات کی وضاحت نہیں پائے ہیں، جو بین الاقوامی ہوائی سفر سے متعلق کئی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ چینی حکام کے اقدامات ان کے اپنے قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں جو ویزا فری ٹرانزٹ کی اجازت دیتے ہیں۔
دریں اثنا، چین نے منگل کو اروناچل پردیش سے تعلق رکھنے والی بھارتی شہری پریما وانگجوم تھونگ ڈوک کی جانب سے لگائے گئے ہراسانی کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا، "ان کے قانونی حقوق اور مفادات کا مکمل تحفظ کیا گیا، اور ان کے خلاف کوئی زبردستی اقدامات نہیں کیے گئے۔"
اس سے قبل وانگجوم تھونگ ڈوک نے اپنی آزمائش بیان کی اور الزام لگایا کہ اسے شنگھائی پوڈونگ ایئرپورٹ پر چینی امیگریشن حکام نے ہراساں کیا۔ انہوں نے اس کی بھارتی شہریت کا مذاق اڑایا اور سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی 18 گھنٹے کی آزمائش شنگھائی اور بیجنگ میں بھارتی مشن کے اہلکاروں کی مدد سے ختم ہوئی۔ بھارت نے اس واقعے کو چینی حکام کے سامنے سختی سے اٹھایا۔
میڈیا بریفنگ کے دوران اس واقعے سے متعلق سوالات کا جواب دیتے ہوئے، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے بیجنگ کے موقف کو دہرایا، جس کی بھارت نے ہمیشہ واضح طور پر تردید کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی حکام نے کسی بھی نام نہاد حراست یا ہراسانی کا سہارا نہیں لیا۔
