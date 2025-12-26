ETV Bharat / bharat

بھارت نے بنگلہ دیش میں ہندو شخص کے قتل کی مذمت کی، 'اقلیتوں کے خلاف جاری مخاصمت انتہائی تشویشناک'

وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر سخت تنقید کی ہے۔

وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال (Image : ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 26, 2025 at 6:49 PM IST

3 Min Read


نئی دہلی: وزارت خارجہ نے جمعہ کو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی سخت مذمت کی۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مخاصمت تشویشناک ہے۔

انہوں نے کہا کہ "بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف جاری مخاصمت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں ایک ہندو نوجوان کے حالیہ قتل کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو سزا دی جائے گی۔"

بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے طارق رحمان کی واپسی کے حوالے سے رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے اور اس پیش رفت کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔

'ہم بنگلہ دیش میں امن چاہتے ہیں'

بنگلہ دیش کے بارے میں نئی ​​دہلی کے موقف پر زور دیتے ہوئے جیسوال نے کہا، "ہندوستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں امن اور استحکام کے حق میں ہیں۔ ہم بنگلہ دیش میں آزادانہ، منصفانہ، جامع اور شرکت پر مبنی انتخابات چاہتے ہیں، جو پرامن ماحول میں ہونے چاہئیں"۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو میڈیا مبالغہ آرائی یا سیاسی تشدد کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

ہجوم نے شخص کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا

بدھ کو بنگلہ دیش میں ایک ہجوم نے بھتہ خوری کے الزام میں امرت منڈل نامی ایک ہندو شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کیس کے سلسلے میں محمد سلیم کو گرفتار کر کے دو ہتھیار، ایک پستول اور ایک بندوق برآمد کر لی۔

قبل ازیں، میمن سنگھ کے بھلوکا میں ایک ہجوم نے 25 سالہ ہندو گارمنٹ فیکٹری ورکر دیپو چندر داس کو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا تھا، جس سے بھارت بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔

ہندوستانی طالب علم کی کینیڈا میں موت

کینیڈا میں مارے گئے ہندوستانی طالب علم کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں جیسوال نے کہا، "ہم اس کے خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم اپنی گہری تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم موت کے حالات کے حوالے سے مقامی حکام سے بھی رابطے میں ہیں... ہمارا قونصل خانہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے..."

