بھارت نے بنگلہ دیش میں ہندو شخص کے قتل کی مذمت کی، 'اقلیتوں کے خلاف جاری مخاصمت انتہائی تشویشناک'
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد پر سخت تنقید کی ہے۔
Published : December 26, 2025 at 6:49 PM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے جمعہ کو بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کی سخت مذمت کی۔ اس حوالے سے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مخاصمت تشویشناک ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف جاری مخاصمت انتہائی تشویشناک ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں ایک ہندو نوجوان کے حالیہ قتل کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس جرم کے مرتکب افراد کو سزا دی جائے گی۔"
بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے طارق رحمان کی واپسی کے حوالے سے رندھیر جیسوال نے کہا کہ ہندوستان بنگلہ دیش میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے اور اس پیش رفت کو اسی تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔
#WATCH | Delhi | On Bangladesh, MEA Spox Randhir Jaiswal says," the unremitting hostility against minorities in bangladesh is a matter of great concern. we condemn the recent killing of a hindu youth in bangladesh and expect that the perpetrators of the crime will be brought to… pic.twitter.com/UbacgqSskh— ANI (@ANI) December 26, 2025
'ہم بنگلہ دیش میں امن چاہتے ہیں'
بنگلہ دیش کے بارے میں نئی دہلی کے موقف پر زور دیتے ہوئے جیسوال نے کہا، "ہندوستان بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کھڑا ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں امن اور استحکام کے حق میں ہیں۔ ہم بنگلہ دیش میں آزادانہ، منصفانہ، جامع اور شرکت پر مبنی انتخابات چاہتے ہیں، جو پرامن ماحول میں ہونے چاہئیں"۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کو میڈیا مبالغہ آرائی یا سیاسی تشدد کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ہجوم نے شخص کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا
بدھ کو بنگلہ دیش میں ایک ہجوم نے بھتہ خوری کے الزام میں امرت منڈل نامی ایک ہندو شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کیس کے سلسلے میں محمد سلیم کو گرفتار کر کے دو ہتھیار، ایک پستول اور ایک بندوق برآمد کر لی۔
قبل ازیں، میمن سنگھ کے بھلوکا میں ایک ہجوم نے 25 سالہ ہندو گارمنٹ فیکٹری ورکر دیپو چندر داس کو مبینہ توہین مذہب کے الزام میں قتل کر دیا تھا، جس سے بھارت بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔
ہندوستانی طالب علم کی کینیڈا میں موت
کینیڈا میں مارے گئے ہندوستانی طالب علم کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں جیسوال نے کہا، "ہم اس کے خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ہم اپنی گہری تعزیت پیش کرتے ہیں، ہم موت کے حالات کے حوالے سے مقامی حکام سے بھی رابطے میں ہیں... ہمارا قونصل خانہ خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے..."