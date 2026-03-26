ہندوستان پاکستان کی طرح "دلال ملک" نہیں بن سکتا... وزیر خارجہ جے شنکر نے آل پارٹی میٹنگ میں اپوزیشن کے سوال کا جواب دیا
انامیکا رتنا کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا، پاکستان 1981 سے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کررہا ہے۔
Published : March 26, 2026 at 6:51 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بدھ کے روز کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور مغربی ایشیا کے بحران پر آل پارٹی میٹنگ میں یہ کہہ کر پختگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اس طرح کی چیلنجنگ صورتحال میں مرکز کے ساتھ کھڑے ہیں۔
ذرائع نے بتایا کہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے میٹنگ میں کہا کہ "پاکستان 1981 میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کرتا رہا ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ (پاکستان کی ثالثی) خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، تو یہ بھی ناکامی تھی۔ ہم 'دلال' ملک نہیں ہیں، ہم ملکوں سے یہ پوچھنے نہیں جاتے کہ کیا ہم ان کے کسی کام کے ہیں"۔
امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا۔ تب سے تیل اور گیس کے حوالے سے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 مارچ 2026 کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ بات کی۔ اس کے بعد حکومت نے 25 مارچ کو آل پارٹی میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ کے دوران حکومت نے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بتایا کہ پی ایم مودی نے ٹرمپ کو واضح طور پر کہا کہ ہندوستان جنگ ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سے سب متاثر ہو رہے ہیں۔
ہندوستان پاکستان کی طرح "دلال ملک" نہیں ہے: جے شنکر
اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں نے سوال کیا کہ کیا امریکا اور ایران کے درمیان ثالثی کے طور پر پاکستان کا کردار بھارت کے لیے دھچکا ہے؟ اس کے جواب میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا، "یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان 1981 سے یہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان ایک دلال ملک نہیں بن سکتا، دوسرے ممالک کا پیچھا کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا اس کی خدمات کی ضرورت ہے۔" 'بھارت کے پاس تیل اور گیس کے کافی ذخائر ہیں'
میٹنگ میں موجود کچھ لوگوں کے مطابق، جے شنکر نے یہ بھی کہا کہ اگر اب اسے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی سمجھا جا رہا ہے، تو یہ پہلے بھی ناکامی تھی۔ حکومت نے اپوزیشن کو یہ بھی یقین دلایا کہ بھارت کے پاس تیل اور گیس کے کافی ذخائر ہیں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
مغربی ایشیا میں جنگ، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل اور بحر ہند میں ایرانی بحری جہاز کے ڈوبنے سمیت مختلف واقعات پر حکومت کے ردعمل کے حوالے سے اختلافات پائے گئے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اس مسئلہ پر ملک کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش میں ایک آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ تاہم اپوزیشن حکومت کے اس اقدام سے مطمئن نظر نہیں آئی۔ کانگریس نے اس کشیدہ صورتحال اور حکومت کی خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بحث کا مطالبہ کیا۔
پی ایم مودی نے ٹرمپ کو کیا کہا؟
راجناتھ سنگھ کے علاوہ، سات دیگر وزراء نے میٹنگ میں شرکت کی، جن میں جے شنکر، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خزانہ نرملا سیتارامن، وزیر پٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری، وزیر صحت جے پی نڈا، اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو شامل ہیں۔ ابتدائی طور پر، خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت اور آبنائے ہرمز کی اسٹریٹجک اہمیت پر ایک پریزنٹیشن دی۔ پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان بات چیت کے بارے میں پوچھے جانے پر، جے شنکر نے میٹنگ میں کہا کہ پی ایم مودی نے ٹرمپ سے کہا، "ہم چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو کیونکہ اس سے سب متاثر ہو رہے ہیں۔"