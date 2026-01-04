وینزویلا بحران: امریکی کارروائی پر بھارت کا اظہارِ تشویش، پرامن حل پر زور
وزارت خارجہ نے کہاکہ کراکس میں ہندوستانی سفارت خانہ بھارتی شہریوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔
Published : January 4, 2026 at 3:58 PM IST
نئی دہلی: بھارت نے وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارتِ خارجہ کے مطابق بھارت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔
بھارتی حکومت نے وینزویلا میں موجود بھارتی شہریوں کو محتاط رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت دی ہے۔ کاراکاس میں بھارتی سفارت خانہ کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کر رہا ہے۔ بھارت نے اتوار کے روز کہا کہ اسے وینزویلا میں ہونے والی پیش رفت پر گہری تشویش ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ وینزویلا میں حالیہ پیش رفت "گہری تشویش کا معاملہ" ہے، انہوں نے مزید کہا کہ مرکز امریکہ کی طرف سے تیل کی دولت سے مالا مال ملک کے صدر کو پکڑے جانے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
وزارت نے وینزویلا کے لوگوں کی حفاظت اور بہبود کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کیا، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پرامن بات چیت پر زور دیا۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ "وینزویلا میں حالیہ پیش رفت گہری تشویش کا باعث ہے۔ ہم بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔"
وزارت خارجہ نے کہا، "ہندوستان وینزویلا کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور حفاظت کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم تمام متعلقہ فریقوں سے بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔"
بیان میں مزید کہا گیا کہ "کراکس میں ہندوستان کا سفارت خانہ بھارتی کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ رابطے میں ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کرتا رہے گا۔" اس سے قبل ہفتہ کے روز وزارت نے ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ جنوبی امریکی ملک میں پیدا ہونے والی صورتحال کے درمیان وینزویلا کے تمام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وینزویلا میں موجود ہندوستانیوں سے کہا کہ وہ انتہائی احتیاط برتیں، کراکس میں ہندوستانی سفارت خانے سے رابطے میں رہیں، اور مدد کے لیے ہنگامی ہیلپ لائن نمبر کا اشتراک کریں۔