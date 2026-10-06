سی ای سی کے خلاف احتجاج: راہل گاندھی کے 'آکاشوانی بھون' میں داخل ہوتے ہی احتجاج کا منظرنامہ بدل گیا
اپوزیشن انڈیا اتحاد کا یہ مارچ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے کے لیے کیا جا رہا تھا۔
By PTI
Published : October 6, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 4:57 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن لیڈروں کو بسوں میں بھرا جا رہا تھا، کانگریس کے کچھ لیڈر جا چکے تھے، اور منگل کے روز الیکشن کمیشن کی جانب ’انڈیا‘ اتحاد کا احتجاجی مارچ عملی طور پر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، کہ تبھی کچھ غیر متوقع ہوا۔
دن کے وسط میں، کانگریس لیڈر راہل گاندھی ’نیتی آیوگ‘ کے دفتر کے قریب ایک بیری کیڈ پر چڑھے اور کیمروں کے سامنے ترنگا لہرایا۔ اس کے بعد وہ نیچے اترے، اور پولیس نے ان ارکانِ پارلیمنٹ کو حراست میں لینا شروع کر دیا جو اپنے مارچ کے روکے جانے کے بعد سڑک پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ مارچ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کے مطالبے کے لیے کیا جا رہا تھا۔
VIDEO | Delhi: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi climbs atop the barricades during the INDIA bloc MPs' march from Parliament to the ECI, demanding CEC Gyanesh Kumar's resignation. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YkwlFV8WCn— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
تاہم، راہل گاندھی کو ابھی تک بس میں نہیں بٹھایا گیا تھا، انہوں نے جلد ہی ماحول بدل دیا۔
بس میں بیٹھی اپنی بہن، پرینکا گاندھی واڈرا سے بات کرنے کے بعد، وہ دوپہر تقریباً بارہ بجکر 20 منٹ پر تیزی سے ’آکاشوانی بھون‘ کے استقبالیہ گیٹ کی طرف بڑھے، جس سے اپوزیشن کے کئی ارکانِ پارلیمنٹ، بشمول ان کی اپنی پارٹی کے کچھ ارکان حیران رہ گئے۔
اس وقت تک تمام سرگرمیاں ’سنسد مارگ‘ (پارلیمنٹ روڈ) پر مرکوز تھیں، جہاں سیکیورٹی اہلکاروں نے پارلیمنٹ کمپلیکس سے الیکشن کمیشن ہیڈکوارٹر کی طرف بڑھنے والے مارچ کو روک دیا تھا۔
VIDEO | Delhi: Lok Sabha MP Priyanka Gandhi Vadra sits atop barricading as police stop INDIA bloc's protest march on Parliament Street, where they sat on a dharna demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation. #PriyankaGandhiVadra #INDIABloc #CEC (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2026
پرینکا گاندھی، سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو، ترنمول کانگریس لیڈر ابھیشیک بنرجی، ڈیرک اوبرائن اور مہوا موئترا، نیز سی پی آئی (ایم) کے رکن پارلیمنٹ جان برٹاس ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں بسوں میں سوار کر دیا گیا تھا۔
کئی رہنماؤں کی حراست اور دیگر کے چلے جانے کے بعد، اس بات کا کوئی اشارہ نہیں تھا کہ احتجاج ’براڈکاسٹنگ ہاؤس‘ کے احاطے تک پہنچنے والا ہے۔
آکاشوانی بھون کے گیٹ نمبر 3 کے قریب استقبالیہ گیٹ پر، عملے نے گاندھی کو داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، جس سے کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ بالآخر، وہ اپنے سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ عمارت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دوپہر تقریباً 12:30 بجے، پرینکا گاندھی بس سے اتریں، گیٹ کی طرف بڑھیں اور اپنے بھائی کے ساتھ شامل ہو گئیں۔
وہ دونوں گیٹ نمبر 4 کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، جبکہ براڈکاسٹنگ ہاؤس کے ملازمین پیش آنے والے واقعات کو دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔
سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے روکے جانے سے قبل بہت سے لوگوں نے گاندھی کے ساتھ سیلفیاں لیں۔ بہتر نظارہ کرنے کے لیے کچھ لوگ عمارت کی چھت پر چڑھ گئے، جس پر پولیس نے انہیں نیچے اترنے کا کہا۔
باہر کی جانب، کانگریس رہنما استقبالیہ گیٹ پر جمع ہونے لگے اور اندر گاندھی سے ملاقات کی کوشش کی۔
دوپہر تقریباً 12:45 بجے، پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال اور راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ پون کھیڑا گیٹ پر پہنچے اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ نئی دہلی کے ڈپٹی کمشنر آف پولیس سچن شرما موقع پر پہنچے اور لیڈروں سے بات چیت کی، جس کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔
کانگریس کے ارکانِ پارلیمنٹ پرنیتی شندے، دیپیندر ہڈا اور چرن جیت سنگھ چنی کے ساتھ ساتھ سیوا دل کے سربراہ سری نواس بی وی بھی وہاں موجود تھے۔ راہل گاندھی کے عملے کے ارکان، النکار سوائی اور سریوتسا بھی اندر موجود تھے۔
برٹاس سمیت کئی ارکانِ پارلیمنٹ حراست سے رہائی کے بعد احتجاجی مقام پر واپس آ گئے۔ بسوں میں لے جائے جانے والے لیڈر بھی واپس آ گئے کیونکہ یہ اجتماع دوپہر تک جاری رہا۔
اندر موجود لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء پہنچنا شروع ہو گئیں۔
نیتی آیوگ کے باہر موجود ایک اسٹال سے آلو کے چپس، بھجیا اور چاکلیٹ کے پیکٹ، نیز پانی کی بوتلیں اور سافٹ ڈرنکس لائی گئیں۔ ڈائٹ کوک پٹیل چوک سے منگوائی گئی۔
بعد ازاں، سری نواس کو اس جگہ سے استعمال شدہ پیکٹ ہٹاتے ہوئے دیکھا گیا جہاں رہنما جمع ہوئے تھے۔
دوپہر تقریباً ڈھائی بجے، جب گاندھی عمارت کے اندر سے صحافیوں سے بات کر رہے تھے، تو صحافیوں نے جالی کے سوراخوں سے اپنے مائیکروفون اندر بڑھائے۔
انہوں نے کہا، "مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ بی جے پی کیا کہتی ہے۔ میں یہاں جمہوریت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوں۔"
گاندھی نے الزام لگایا، "ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ چاہے وہ وزیر اعظم مودی ہوں، شاہ ہوں، آر ایس ایس کے سربراہ ہوں یا گیانیش کمار، کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔"
انہوں نے کہا، "میں یہاں ملک میں جمہوریت کے تحفظ کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے 300 ارکانِ پارلیمنٹ موجود تھے، اور وہ بھی جمہوریت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں،" گاندھی نے آکاشوانی بھون کمپلیکس کے اندر سے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "نریندر مودی، امت شاہ، موہن بھاگوت اور سی ای سی گیانیش کمار نے ملک میں جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے۔ پورا ملک اس بات پر یقین رکھتا ہے اور ملک کے نوجوان بھی یہی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو پولیس اہلکار مجھے روک رہے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ سبھی حقیقت جانتے ہیں۔"
انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی، شاہ اور بھاگوت نے "ووٹوں کی چوری" کے ذریعے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور گیانیش کمار نے اس کام میں ان کی مدد کی۔
اس سے قبل، 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں گاندھی نے بتایا کہ اپوزیشن کے 300 سے زائد ارکانِ پارلیمنٹ نے الیکشن کمشنرز سے ملاقات کے لیے پارلیمنٹ سے مارچ کیا۔ انہوں نے سوال کیا، "ہم کروڑوں ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ الیکشن کمشنرز ہم سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے؟ پولیس ہمیں کیوں روک رہی ہے اور ڈرا دھمکا رہی ہے؟"
منگل کے روز 'انڈیا' اتحاد کی جانب سے سنسد مارگ سے الیکشن کمیشن ہیڈکوارٹر تک مارچ کے دوران کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی، جب راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا دیگر لوگوں کے ہمراہ الیکشن کمیشن کے دفتر جانے کی کوشش میں آکاشوانی بھون کمپلیکس میں داخل ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے مارچ روکے جانے کے بعد سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو اور ترنمول کانگریس کے ارکانِ پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی اور ڈیرک او برائن سمیت اپوزیشن کے کئی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔
اس سے قبل، سی ای سی کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مارچ کے دوران، سیکیورٹی اہلکاروں نے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کو دیگر ارکانِ پارلیمنٹ کے ساتھ سنسد مارگ پر، آکاشوانی بھون اور نیتی آیوگ کے دفتر کے سامنے روک دیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: