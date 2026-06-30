اپوزیشن متحد: ایس آئی آر پر سی جے آئی کو انڈیا بلاک کا خط، 23 سیاسی جماعتوں کے دستخط
ڈیرک اوبرائن کا کہنا ہے کہ انڈیا بلاک کی میٹنگ سےدوری بنانے والے AAP اور DMK نے بھی دستخط کیے ہیں۔ سنتو داس کی رپورٹ۔
Published : June 30, 2026 at 4:03 PM IST
نئی دہلی: انڈیا نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس (INDIA) نے منگل کے روز چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت کو ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) اور ووٹوں کی مبینہ لوٹ مار سمیت دیگر انتخابی مسائل پر ایک خط لکھا ہے۔
مشترکہ خط پر 23 سیاسی جماعتوں اور ایک آزاد نے دستخط کیے ہیں۔ اس خط پر 8 جون کو انڈیا بلاک کی میٹنگ میں شرکت کرنے والے اور میٹنگ سے دوری بنانے والی جماعتوں نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اراکین نے اروند کیجریوال کی زیرقیادت عام آدمی پارٹی اور ایم کے اسٹالن کی قیادت والی دراوڑ منیترا کزگم کی حمایت بھی حاصل کی ہے۔
21 political parties plus one Independent attended the INDIA janbandhan meeting on June 8, 2026 where a decision was taken to address a joint letter to the Hon’ble Chief Justice of India on the SIR process of the Election Commission of India and other election-related issues.…— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 30, 2026
خط کے بارے میں زیادہ تفصیلات بتائے بغیر، کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، "21 سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایک آزاد نے آٹھ جون 2026 کو انڈیا جن بندھن میٹنگ میں شرکت کی جہاں ایک مشترکہ خط کے ذریعے عزت مآب چیف جسٹس آف انڈیا کو خطاب کرنے کا فیصلہ کیا گیا"۔
رمیش نے کہا، " 23 سیاسی جماعتوں کے علاوہ ایک آزاد کے دستخط شدہ ایک مشترکہ خط آج چیف جسٹس آف انڈیا کو بھیجا گیا ہے۔"
رمیش نے زور دیتے ہوئے کہ اپوزیشن پارٹیاں اس سلسلے میں متحد ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر نے مزید کہا کہ، "اپوزیشن پارٹیاں یقینی طور پر یکجہتی، اتحاد اور مزاحمت پر مضبوطی سے متحد ہیں۔"
تاہم انہوں نے سی جے آئی کو بھیجے گئے خط کی کاپی شیئر نہیں کی ہے۔
Good going from INDIA. And yes, @AamAadmiParty @arivalayam DMK also signed the joint letter to CJI https://t.co/MtIpS7GdC4— Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) June 30, 2026
دریں اثنا، رمیش کی پوسٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر ڈیرک اوبرائن نے کہا کہ عآپ اور ڈی ایم کے نے بھی مشترکہ خط پر دستخط کیے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ، "انڈیا اچھا جا رہا ہے۔ اور ہاں، عآپ اور ڈی ایم کے نے بھی سی جے آئی کو بھیجے گئے مشترکہ خط پر دستخط کیے ہیں۔"
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی جانب سے بلائی گئی آٹھ جون کی انڈیا بلاک کی میٹنگ کے دوران فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہ سی جے آئی کو ایس آئی آر، مبینہ ووٹوں کی لوٹ مار اور انتخابات کی چوری پر ایک خط بھیجیں گے۔ کانگریس کے قومی صدر و راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر کھرگے نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ ایس آئی آر کی وجہ سے لاکھوں شہریوں کو ان کے ووٹ کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) پر الزام لگا رہی ہے کہ اس مشق کے ذریعے بی جے پی کو فائدہ پہنچا ہے۔
واضح رہے کہ ایس آئی آر کا تیسرا مرحلہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے حیران کن انداز میں چلایا جا رہا ہے۔
ایس آئی آر کے تیسرے مرحلے میں ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے شامل ہیں۔ ان میں میزورم، اڈیشہ، منی پور، آندھرا پردیش، سکم، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، ہریانہ، تلنگانہ، چندی گڑھ، پنجاب، کرناٹک، تریپورہ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، جھارکھنڈ، میگھالیہ، دہلی اور مہاراشٹر شامل ہیں۔
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