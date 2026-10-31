گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک کی تیاری، کھرگے کی رہائش گاہ پر جمع ہوگا انڈیا اتحاد
راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر داخلہ لوگوں کو دہلی آنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تفصیل سے پڑھیں۔
Published : October 31, 2026 at 11:33 AM IST
نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کے سلسلے میں 'انڈیا' اتحاد آج ہفتہ کی دوپہر تین بج کر 30 منٹ پر ایک پروگرام منعقد کرنے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر منعقد ہوگا۔
سمندری طوفان 'ارنب' کے باعث قومی دارالحکومت (دہلی) میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے جمعہ کو یہ پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سینئر رہنماؤں کو کسی قسم کی زحمت نہ ہو، اس لیے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا۔
سی ای سی کے خلاف عوامی مواخذے کی تحریک
واضح رہے کہ جمعہ کو راہل گاندھی نے کہا تھا، "بارش کی وجہ سے ہم نے متفقہ طور پر آج کے پروگرام (سی ای سی کے خلاف عوامی مواخذے/تحریکِ عدم اعتماد کے پروگرام) کو کل ہفتہ کو اسی وقت تک کے لیے ٹالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں لگا کہ بارش میں سینئر لوگوں کا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے ہم یہی پروگرام کل منعقد کریں گے۔"
نریندر مودی کی ٹیم ہندوستانی جمہوریت کو ختم کر رہی
انہوں نے سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی کے ارکان، صحافیوں اور دیگر شہریوں کو بھی 1 نومبر کو رام لیلا میدان تک ہونے والے 'انڈیا' اتحاد کے مارچ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، "اگلے دن، ہمارا رام لیلا میدان تک ایک مارچ ہے۔ اس میں پوری اپوزیشن اور جو بھی آنا چاہے – خواہ وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، سماجی کارکن ہوں، سماجی خدمات سے وابستہ لوگ ہوں، سول سوسائٹی کے ارکان ہوں یا صحافی، سبھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں پروگرام اس بات کے بارے میں ہیں کہ کس طرح نریندر مودی، امت شاہ، گیانیش کمار اور الیکشن کمیشن میں ان کی ٹیم ہندوستانی جمہوریت کو ختم کر رہی ہے۔"
دہلی آنے سے روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے
راہل گاندھی نے مزید الزام لگایا کہ مرکزی وزیر داخلہ لوگوں کو ریلی میں شامل ہونے کے لیے دہلی جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کانگریس ایم پی نے کہا، "وزیر داخلہ لوگوں کو دہلی آنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے ارکان اور عام لوگ جو یوپی، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، ہریانہ، تلنگانہ، پنجاب سے آنا چاہتے ہیں، انہیں روکا جا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے اپنی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔"
گوتم اڈانی اور مکیش امبانی پر بھی الزام
راہل گاندھی نے مزید کہا کہ رام لیلا میدان میں 1 نومبر کو ہونے والی ریلی پر ملنے والا ردعمل عوام کے جذبات کی عکاسی کرے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ لاکھوں ووٹرز کے حقِ رائے دہی چھن جانے اور ان کے ووٹ چوری ہو جانے کے واقعات سے لوگ ناراض اور پریشان ہیں۔ انہوں نے بی جے پی قیادت اور صنعت کاروں گوتم اڈانی اور مکیش امبانی پر بھی الزام لگایا کہ انہیں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں سے فائدہ پہنچا ہے۔ ان منصوبہ بند مظاہروں کو اپوزیشن کا متحد احتجاج قرار دیتے ہوئے، راہل گاندھی نے کہا کہ تمام جماعتیں آئین، 'انڈیا کے تصور' (Idea of India) اور شہریوں کے ووٹ دینے کے حق کے تحفظ کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہیں۔
میٹنگ کے لیے کھرگے کی رہائش گاہ پہنچے تھے کئی رہنما
عوامی مواخذے (تحریکِ عدم اعتماد) کا یہ پروگرام پہلے جمعہ کو دوپہر 3:30 بجے کھرگے کی رہائش گاہ پر طے تھا، لیکن بارش کے باعث اسے ٹال دیا گیا۔ اس پروگرام سے پہلے، راہل گاندھی، کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا، پارٹی لیڈر پون کھیڑا، کانگریس جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال اور جے رام رمیش سمیت 'انڈیا' اتحاد کے کئی رہنما میٹنگ کے لیے کھرگے کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔