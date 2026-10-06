الیکشن کمیشن کے خلاف انڈیا اتحاد کا زبردست احتجاج: راہل اور پرینکا گاندھی دہلی پولیس کی حراست میں
انڈیا اتحاد کے رہنماؤں کو چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کےلئے نروان سدن جانے کی اجازت دینے سے دہلی پولیس نے انکار کردیا۔
Published : October 6, 2026 at 8:19 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی، کانگریس کی جنرل سیکریٹری و رکنِ پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو دہلی پولیس نے قومی دارالحکومت میں واقع آکاش وانی بھون کے احاطے سے حراست میں لے لیا۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب الیکشن کمیشن کے ہیڈکوارٹر 'نروان سدن' کی جانب مارچ کرنے والے اپوزیشن ارکان کو پولیس نے روک دیا، جس کے بعد رہنماؤں نے قریبی آکاش وانی کے احاطے میں دھرنے پر بیٹھ گئے۔
اپوزیشن جماعتوں کے 'انڈیا' اتحاد کی جانب سے انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف 'جمہوریت بچاؤ' مہم کے تحت پارلیمنٹ کے مکر دوار سے الیکشن کمیشن ہیڈکوارٹر تک مارچ کی کال دی گئی تھی۔ تقریباً 300 اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے ملاقات اور انتخابی فہرستوں پر وضاحت مانگنے کے لیے آگے بڑھے، تاہم پارلیمنٹ اسٹریٹ پر نیتی آیوگ کے قریب دہلی پولیس، سی آر پی ایف اور ریپڈ ایکشن فورس کی بھاری نفری نے خاردار تاروں اور کثیر الجہتی بیریکیڈنگ کے ذریعے انہیں روک دیا۔
#WATCH | Delhi | Continuing his protest inside Akashvani Bhavan premises, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "We don't have any problem with protesting here...We will continue our protests here...If they (Delhi Police) are uncomfortable with us protesting here, they can provide us with another place to protest...The Constitution allows us to lodge a protest..."— ANI (@ANI) October 6, 2026
مارچ کے دوران جائے وقوعہ پر شدید کشیدگی دیکھی گئی۔ راہل گاندھی قومی پرچم لہراتے ہوئے پولیس بیریکیڈ پر چڑھ گئے، جبکہ ترنمول کانگریس کے رہنما ابھیشیک بنرجی بھی بیریکیڈ پر چڑھتے نظر آئے۔ دہلی پولیس نے ابتدا میں پرینکا گاندھی سمیت کئی ارکان کو حراست میں لے کر پولیس بس میں بٹھایا، تاہم پرینکا گاندھی بس سے اتر کر دوبارہ راہل گاندھی کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ اس کے بعد راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ دیپیندر ہڈا سیکیورٹی حصار کو عبور کرتے ہوئے نروان سدن سے محض 100 میٹر کے فاصلے پر واقع آکاش وانی بھون کے استقبالیہ گیٹ سے اندر داخل ہو گئے اور وہیں دھرنے پر بیٹھ گئے۔
آکاش وانی بھون میں پریس نمائندوں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک اور انتخابی عمل کو یرغمال بنا لیا ہے، جس میں آر ایس ایس سربراہ موہن بھاگوت اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار بھی برابر کے شریک ہیں۔ راہل گاندھی نے کہاکہ "ہم لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے منتخب نمائندے ہیں جنہیں کروڑوں عوام نے منتخب کیا ہے۔ ہم صرف چیف الیکشن کمشنر اور دیگر کمشنروں سے مل کر ووٹر لسٹوں کی نظرثانی پر سوالات پوچھنا چاہتے تھے، لیکن معلوم نہیں الیکشن کمیشن اپوزیشن سے بات کرنے سے کیوں خوفزدہ ہے۔ ہم آئین کے دفاع کی جدوجہد کر رہے ہیں اور پولیس میڈیا کو بھی رپورٹنگ سے روک رہی ہے۔"
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راہل گاندھی نے دہلی پولیس کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر پولیس کو آکاش وانی بھون کے اندر احتجاج سے دقت پیش آرہی ہے تو وہ اپوزیشن کو کسی اور مقام پر پرامن مظاہرے کی اجازت دے، کیونکہ آئین ہر شہری اور نمائندے کو احتجاج کا جمہوری حق دیتا ہے۔ مارچ میں شامل سی پی آئی کے رکنِ پارلیمنٹ پی سنتوش کمار نے سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعیناتی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو ابتدا ہی سے پیش قدمی سے روکا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بی جے ڈی بھی اب اس احتجاج کا حصہ بن چکی ہے اور اپوزیشن انتخابی عمل میں شفافیت کے حصول اور چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے مطالبے تک اپنی اس تحریک کو ملک گیر سطح پر مزید تیز کرے گی۔