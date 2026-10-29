انڈیا اتحاد 30 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے ’عوامی مواخذے‘ کی تیاری میں مصروف
فرانسس جارج نے کہاکہ ’امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں گے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو انکی برطرفی واحد حل ہے۔
Published : October 29, 2026 at 10:04 PM IST
نئی دہلی: انڈیا اتحاد یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں اس مسئلے پر ہونے والی بڑی ریلی سے دو روز قبل، 30 اکتوبر کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کا ’عوامی مواخذہ‘ (پبلک امپیچمنٹ) کر کے ”ووٹ چوری“ اور ایس آئی آر کی مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس تقریب کو پہلے ’فرضی پارلیمانی اجلاس‘ کا نام دینے کے کچھ دن بعد، کانگریس نے کسی تنازع سے بچنے کے لیے اسے باضابطہ طور پر ’عوامی مواخذہ‘ کہنا شروع کر دیا۔
اتحاد نے ووٹر لسٹوں سے کروڑوں نام نکالے جانے پر چیف الیکشن کمشنر کا احتساب کرنے کے لیے ایک عوامی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ عوام تک یہ پیغام پہنچایا جا سکے کہ پارلیمنٹ میں ان کے خلاف مواخذے کی تحریک لانے کی اپوزیشن کی سابقہ کوشش کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے چیئرمینز کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق، اتحاد کا مقصد اس معاملے پر اپنا باہمی اتحاد ظاہر کرنا بھی ہے، اور وہ اس تقریب کے ذریعے ووٹرز کے ذہنوں میں اپنا مؤقف مزید واضح کرنا چاہتا ہے جو مبینہ طور پر حکمراں بی جے پی کے اشارے پر سی ای سی کی جانب سے کرائے جانے والے ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں کے خلاف سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔
کانگریس کے لوک سبھا رکن پارلیمان محمد جاوید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ”’عوامی مواخذے‘ کا مقصد اس حکومت کو بے نقاب کرنا ہے جو ’ووٹ چوری‘ کے ذریعے اقتدار میں آئی ہے۔ یہ معاملہ آئین کی جانب سے دیے گئے حقوق سے متعلق ہے، جس کا براہِ راست تعلق عوام سے ہے۔ اپوزیشن نے اس سے قبل ایوان میں سی ای سی کو ہٹانے کے لیے تحریک لانے کی کوشش کی تھی، لیکن دونوں ایوانوں میں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر عوامی تشویش کا اظہار نہیں کر سکتی، تو پھر یہ کام عوامی میدان میں کرنا ہوگا۔ تقریب میں اپوزیشن کے بیشتر اراکین پارلیمنٹ شرکت کریں گے۔“
پولیس کی جانب سے پہلے معروف اشوک ہوٹل کے لان اور بعد میں خود رام لیلا میدان میں اس تقریب کی اجازت نہ دیے جانے کے بعد، سی ای سی کے ’عوامی مواخذے‘ کے لیے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے جو راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں کی سرکاری رہائش گاہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس نئے مقام پر تقریب منعقد کرنے کی اجازت کے حوالے سے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کو نشانہ بنا کر کی جانے والی اس قسم کی سیاسی تقریب کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی۔
کیرالہ کانگریس کے لوک سبھا رکن پارلیمان فرانسس جارج نے کہاکہ ”اپوزیشن لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں سی ای سی کی برطرفی کی تحریک پیش نہیں کر سکی، اس لیے ہمیں یہ سخت قدم اٹھانا پڑا۔ سی ای سی کے ان اقدامات کے خلاف آواز اٹھانے کا یہی واحد جمہوری راستہ ہے جن کی وجہ سے ادارے کے وقار کو نقصان پہنچا۔ یہ تقریب ان الزامات کا اعادہ کرے گی جو ہم ماضی میں لگاتے رہے ہیں۔ ہم سی ای سی کو ہٹانے کا پُرزور مطالبہ کریں گے۔“ اتحاد کے رہنماؤں نے 30 اکتوبر کی تقریب کی تیاری کے سلسلے میں جمعرات کو ایک حکمت عملی اجلاس منعقد کیا، جس میں طے پایا کہ سابق لوک سبھا اسپیکر میرا کمار اس ’عوامی مواخذے‘ کی صدارت کریں گی اور وسیع پیمانے پر عوام تک رسائی کے لیے اسے سوشل میڈیا پر براہِ راست نشر کیا جائے گا۔
اتحاد کے ارکان نے تقریب کے مختلف ممکنہ فارمیٹس پر بھی غور کیا۔ زیر غور تجاویز میں پارلیمنٹ کا فرضی ماڈل، عدالت کا منظرنامہ یا پھر باقاعدہ عوامی سماعت (پبلک ہیئرنگ) کا ماحول بنانا شامل تھا۔ تاہم، رہنماؤں کی ترجیح یہ تھی کہ پارلیمنٹ یا عدالت کی ہو بہو نقل کر کے کسی غیر ضروری تنازع میں الجھے بغیر تقریب کو حتی الامکان باوقار اور حقیقی رکھا جائے۔ چنانچہ بالآخر ایک عام عوامی مشاورت (پبلک کنسلٹیشن) کے ماڈل پر اتفاق کیا گیا، جہاں مختلف فریقین کو صدارت کے روبرو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ تقریب میں اپوزیشن کے تقریباً 200 اراکین پارلیمنٹ کے علاوہ سول سوسائٹی کے اراکین، سماجی کارکنان، سابق ججوں سمیت قانونی ماہرین اور ایس آئی آر سے متاثرہ بعض عام شہریوں کی شرکت کا بھی امکان ہے۔
پارٹی ذرائع کے مطابق انڈیا اتحاد کے تمام سینئر رہنما اس اجتماع سے خطاب کریں گے۔ سی پی آئی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمان پی سنتوش کمار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایاکہ ”اس تقریب کا مقصد مسئلے کو تعمیری انداز میں اجاگر کرنا ہے تاکہ ووٹرز تک واضح پیغام پہنچ سکے۔ ہر شہری کے لیے حقِ رائے دہی ہماری جمہوریت کا بنیادی ستون ہے اور اس حق کا تحفظ ناگزیر ہے۔ اپوزیشن ایسے سنگین مسائل کی نشاندہی کر کے اپنا جمہوری فرض نبھا رہی ہے۔“
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اتحاد کے ارکان نے امید ظاہر کی کہ 30 اکتوبر کو سی ای سی کا ’عوامی مواخذہ‘ اور یکم نومبر کی عظیم الشان ریلی عوام میں بیداری پیدا کرے گی اور حکومت پر دباؤ بڑھائے گی۔ فرانسس جارج نے مزید کہاکہ ”ہمیں امید ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کی برطرفی ہی واحد حل ہے۔ سی ای سی کے اقدامات آئین کے مطابق نہیں تھے، اسی لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر یہ ’عوامی مواخذہ‘ کیا جا رہا ہے۔“