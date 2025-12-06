لائف سپورٹ پر انڈیا الائنس، آئی سی یو میں جانے کا خطرہ، عمر عبداللہ
عبداللہ نے انڈیا اتحاد کی انتخابی مہم کا موازنہ بی جے پی سے کیا اور کہا کہ اپوزیشن اتحاد مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔
نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ نے ہفتے کے روز کہا کہ حزب اختلاف انڈیا اتحاد فی الحال لائف سپورٹ پر ہے اور اندرونی جھگڑوں اور بی جے پی کی 24 گھنٹے انتخابی مشین کا مقابلہ کرنے میں ناکامی کی وجہ سے آئی سی یو میں جانے کے خطرے میں ہے۔
قومی دارالحکومت میں منعقدہ ایک پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے اپوزیشن اتحاد کی تنظیمی اور حکمت عملی کی ناکامیوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور اس کے نقطہ نظر کا موازنہ مرکز میں حکمران جماعت، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی منفرد کام کی اخلاقیات سے کیا۔
انڈیا الائنس کی موجودہ صورت حال پر
حزب اختلاف انڈیا (انڈین نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس) کی موجودہ حالت کے بارے میں، خاص طور پر بہار کے حالیہ انتخابات کے بعد عمر عبداللہ نے کہا ہم ایک طرح سے لائف سپورٹ پر ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی اپنا منہ نکالتا ہے اور ہمیں ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے اور ہم دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن پھر بدقسمتی سے بہار جیسے نتائج آتے ہیں اور ہم دوبارہ نیچے گر جاتے ہیں اور پھر کسی کو ہمیں آئی سی یو میں لے جانا پڑتا ہے۔
ہم نے نتیش کمار کو دوبارہ این ڈی اے کی گود میں دھکیل دیا
عبداللہ نے نتیش کمار کی بی جے پی زیرقیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) میں واپسی کے لیے انڈیا اتحاد کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ ہم نے نتیش کمار کو دوبارہ این ڈی اے کی گود میں دھکیل دیا۔ انہوں نے بہار میں پارٹی کی موجودگی کے باوجود جھارکھنڈ مکتی مورچہ (جے ایم ایم) کو سیٹوں کی تقسیم کے انتظامات سے باہر کرنے کے دانستہ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے اپوزیشن اتحاد کی متحد نقطہ نظر کو اپنانے میں ناکامی کی طرف بھی اشارہ کیا۔
انڈیا اتحاد کی انتخابی مہم کا موازنہ بی جے پی سے
عبداللہ نے انڈیا اتحاد کی انتخابی مہم کا موازنہ بی جے پی سے کیا اور کہا کہ اپوزیشن اتحاد ساختی طور پر حکمراں جماعت کے نظم و ضبط کے ساتھ مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس ایک منفرد انتخابی مشین ہے اور یہ طاقت محض تنظیم اور مالی اعانت سے باہر ہے۔انہوں نے کہا انتخابات میں بھی ان کے کام کرنے کا انداز حیرت انگیز ہے۔ وہ ہر الیکشن ایسے لڑتے ہیں جیسے ان کی زندگی اس پر منحصر ہو۔ ہم کبھی کبھی الیکشن ایسے لڑتے ہیں جیسے ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔
بی جے پی کے الیکشن لڑنے کے طریقہ پر
عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی ٹیم کے ذریعہ اختیار کردہ سیاست کے 24 گھنٹے کے ماڈل پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا جیسے ہی ایک الیکشن ختم ہوتا ہے، وہ دوسرے پر چلے جاتے ہیں۔ ہم انتخابات سے دو ماہ قبل ان ریاستوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سے پہلے اپنا انتخابی اتحاد بناتے ہیں۔
مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں
مستقبل کی حکمت عملی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے لیے بی جے پی کے لیے ایک سنگین چیلنج پیش کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے حلیف کانگریس کے ارد گرد متحد ہو جائیں کیونکہ یہ بی جے پی کے علاوہ واحد پارٹی ہے جس کی پورے ہندوستان میں موجودگی ہے۔ عبداللہ نے تسلیم کیا کہ علاقائی پارٹیاں اپنی محدود جغرافیائی رسائی کی وجہ سے مجبور ہیں۔انہوں نے کہا کانگریس کو قیادت کرنی ہوگی۔
مسلم ووٹروں کے بارے میں
مسلم ووٹروں کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا کہ روایتی طور پر کمیونٹی کے ووٹ حاصل کرنے والوں نے انہیں ہلکے سے لے کر غلطی کی ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ اس طرح کی جماعتیں صرف انتخابات سے قبل کمیونٹی کے ساتھ مشغول رہتی ہیں، جس کے نتیجے میں کمیونٹی کے اندر انتشار ہوتا ہے اور ایم آئی ایم جیسی جماعتوں کو فائدہ ہوتا ہے جو پورے پانچ سال تک ان کے مسائل کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ 2024 کے عام انتخابات کے نتائج ایک اتفاقی تھے عبداللہ نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ملک نے 2024 میں مرکزی حکومت، وزیر اعظم مودی اور دیگر کو پیغام بھیجا تھا کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے آپ نے بتائے ہیں اور ہم کچھ فیصلوں سے خوش نہیں ہیں۔
مرکزی حکومت نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 2024 کے انتخابات کے بعد مرکزی حکومت نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کیا اور دکھایا کہ وہ اتحاد میں کام کر سکتی ہے۔عبداللہ نے کہا آج ہم میں سے شاید ہی کسی کو یاد ہو کہ یہ مخلوط حکومت ہے۔ ہم سب نے محسوس کیا کہ اس حکومت کا کام کرنے کا انداز یو پی اے (کانگریس کی قیادت میں متحدہ ترقی پسند اتحاد) یا این ڈی اے جیسی صورتحال کے لیے سازگار نہیں ہے۔ مجھے شاید ہی یاد ہو کہ یہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو دراصل اپنے دو اتحادیوں پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اپنے کام کرنے کے طریقے اور لوگوں کے ساتھ جڑنے کے اپنے انداز کو نئی شکل دی ہے۔
عبداللہ نے کہا میرا مطلب ہے خود کو بی جے پی کی حکومت کہنے سے، انہوں نے اب خود کو این ڈی اے کی حکومت کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چھوٹی تبدیلیاں ہیں لیکن یہ اہم ہیں۔"
الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر عمر کے خیالات
نیشنل کانفرنس لیڈر نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں (ای وی ایم) میں دھاندلی کے بڑے پیمانے پر سیاسی الزامات سے ہمیشہ گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی ان لوگوں کا حامی نہیں رہا جو کہتے ہیں کہ مشینوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔تاہم عبداللہ نے انتخابی دھوکہ دہی اور انتخابی ہیرا پھیری کے درمیان فرق کیا جو ان کے خیال میں ایک جائز تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں ہیرا پھیری کی جا سکتی ہے اور انتخابات میں جوڑ توڑ کا سب سے آسان طریقہ ووٹر لسٹ یا انتخابی حلقوں کی تشکیل ہے۔
جموں و کشمیر میں حالیہ حد بندی
عبداللہ نے جموں و کشمیر میں حالیہ حد بندی کے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بنیادی طور پر جوڑ توڑ قرار دیا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اس عمل نے ووٹر لسٹوں میں ردوبدل اور ووٹرز کے مخصوص طبقوں کو خارج کر کے ایک پارٹی اور اس کے اتحادیوں میں سے ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے نئی حلقہ بندیاں بنائیں جو کہ انتخابی ہیرا پھیری کے مترادف ہے۔