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انڈیا بلاک کا اہم اجلاس، ایس آئی آر تنازعہ اور الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ہٹانے کا مطالبہ اہم موضوع

اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی ہونے والی میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے کردار اورSIR کو لے کر اگلی حکمتِ عملی پر بحث ہونے کی امید ہے۔

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اپوزیشن اتحاد I.N.D.I.A کا اہم اجلاس بلاک (ANI فائل فوٹو)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2026 at 11:54 AM IST

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نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں آج اپوزیشن اتحاد 'انڈیا' کی ایک انتہائی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے ایس آئی آر اور چیف الیکشن کمشنر (CEC) کے خلاف کارروائی کے مطالبے کو لے کر مشترکہ حکمتِ عملی پر تبادلۂ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔

نئی دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب (Constitution Club) میں ہونے والی اس انڈیا الائنس کی میٹنگ میں سماجوادی پارٹی (SP) کے سربراہ اکھلیش یادو شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی پارٹی کی جانب سے رکنِ پارلیمنٹ (ایم پی) ہریندر ملک اور مولانا محب اللہ ندوی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے۔ یہ میٹنگ انڈیا اتحاد کی تمام جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ مخصوص اور حساس موضوعات پر غور کرنے کے لیے بلائی گئی ہے۔

بی جے پی کی 'کٹھ پتلی' ہے چیف الیکشن کمشنر: کھرگے

اس معاملے پر الیکشن کمیشن کے اندرونی اختلافات کی حالیہ رپورٹوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، میٹنگ میں اسپیشل انٹینسو ریویژن (SIR) کے عمل پر تفصیلی بحث متوقع ہے۔ اس سے قبل، کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی 'کٹھ پتلی' قرار دیا تھا۔

آج نئی دہلی میں منعقدہ کانگریس ورکنگ کمیٹی (CWC) کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے، کھرگے نے مودی حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ 12 سالوں میں ایک سوچی سمجھی سازش اور منظم طریقے سے جمہوری بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے۔

سازش کے تحت مضبوط جمہوری بنیاد کو کمزور کیا گیا

انہوں نے کہا، 'مودی حکومت نے باقاعدہ اور سازش کے تحت اس مضبوط جمہوری بنیاد کو کمزور کر دیا ہے جسے ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں اور محنت سے تیار کیا تھا۔ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ووٹر لسٹوں سے نام ہٹائے جا رہے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر مودی حکومت کی کٹھ پتلی بن چکے ہیں۔'

انتخابی عمل پر عوام کا بھروسہ ضروری

انہوں نے مزید کہا، 'یہ بھارتی جمہوریت کے اصولوں اور روح کے بالکل خلاف ہے، جو یہ کہتی ہے کہ ہر اہل شہری کا ووٹ محفوظ ہو اور ہر ووٹ کی بغیر کسی تفریق کے گنتی کی جائے۔' کھڑگے نے یاد دلایا کہ سال 2027 میں پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں، اس لیے یہ یقینی بنانا بے حد ضروری ہے کہ کسی بھی ووٹر کے حقِ رائے دہی کی خلاف ورزی نہ ہو۔ کانگریس صدر نے زور دیا کہ پارٹی کو یہ پکا کرنا ہوگا کہ ہر شخص کا ووٹ محفوظ رہے اور انتخابات مکمل طور پر شفاف اور منصفانہ ہوں، تاکہ بھارت کے انتخابی عمل پر عام لوگوں کا بھروسہ قائم رہے۔

جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ پہونچے دہلی

اسی درمیان جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے رہنما عمر عبداللہ 'انڈیا' (INDIA) اتحاد کے اجلاس کے لیے کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا پہنچے۔

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TAGGED:

انڈیا بلاک کی اہم میٹنگ
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