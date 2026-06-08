نئی دہلی میں انڈیا اتحاد کی میٹنگ، راہل، سونیا، اکھلیش سمیت کئی اہم لیڈروں نے کی شرکت
نئی دہلی میں انڈیا اتحاد کی میٹنگ، این ڈی اے کو گھیرنے کی حکمت عملی بنائی جائے گی
Published : June 8, 2026 at 10:31 AM IST
نئی دہلی: تئیس سیاسی جماعتوں نے I.N.D.I.A. میں شمولیت کی تصدیق کی ہے۔ انڈیا اتحاد کا اجلاس پیر کو نئی دہلی میں شروع ہوا۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ مختلف سیاسی نظریات کے باوجود اپوزیشن اتحاد متحد ہے۔ "I.N.D.I.A. جن بندھن" کے نام سے ہونے والی میٹنگ میں اتحاد کی مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلۂ خیال کیا جائے گا، جس میں 2029 کے لوک سبھا انتخابات کی تیاری اور اہم سیاسی امور پر تال میل شامل ہے۔
کانسٹی ٹیوشن کلب میں جاری اس میٹنگ کو اپوزیشن اتحاد کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اتحادی جماعتیں موجودہ حکومت کے خلاف باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ 23 پارٹیوں نے میٹنگ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔
#WATCH | Ahead of today’s INDIA bloc meeting, posters targeting Congress and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi appeared on multiple roundabouts in Delhi.— ANI (@ANI) June 8, 2026
The posters highlight statements by opposition leaders, including NCP-SCP chief Sharad Pawar, TMC chief Mamata Banerjee, DMK leader… pic.twitter.com/NCA4X9dwgn
پوسٹرز کے ذریعہ اپوزیشن لیڈروں پر حملہ
اپوزیشن اتحاد I.N.D.I.A. کی آج کی میٹنگ سے پہلے دہلی کے کئی چوراہوں پر کانگریس اور لوک سبھا لیڈر راہل گاندھی کو نشانہ بنانے والے پوسٹر لگائے گئے۔ ان پوسٹروں میں کانگریس اور راہل گاندھی کے بارے یں اپوزیشن لیڈروں کے بیانات ، جن میں این سی پی ایس سی پی کے سربراہ شرد پوار، ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی، ڈی ایم کے لیڈر ادھیاندھی اسٹالن اور اے اے پی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال شامل ہیں، اور ان کے بیانات کو دکھایا گیا ہے۔
اسی درمیان ڈی ایم کے، لیڈر نے کانگریس کو ناقابلِ بھروسہ قرار دیا ہے۔
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | " most of the parties will quit the india bloc. that is my expectation, because congress has become a non-reliable party," says dmk leader tks elangovan on the india bloc's meeting scheduled in delhi today.— ANI (@ANI) June 8, 2026
he says, "our cadres are unhappy with… pic.twitter.com/nEJeyqYfgH
کانگریس اب قابل بھروسہ پارٹی نہیں رہی: ڈی ایم کے لیڈر
چنئی میں، ڈی ایم کے لیڈر ٹی کے ایس ایلنگوین نے آج دہلی میں ہونے والی انڈیا بلاک کی میٹنگ پر کہا، "زیادہ تر پارٹیاں انڈیا بلاک چھوڑ دیں گی۔ میرا ماننا ہے کہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کانگریس اب قابل اعتماد پارٹی نہیں رہی۔" انہوں نے کہا، "ہمارے کارکنان کانگریس سے ناراض ہیں۔ کانگریس انڈیا بلاک کی میٹنگ بلا رہی ہے۔
ہماری طرف سے جیتنے کے بعد بھی وہ ٹی وی کے (TVK) میں شامل ہوئے، انہوں نے ٹی وی کے (TVK) کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئندہ بلدیاتی اور پارلیمانی انتخابات میں ٹی وی کے (TVK) کو سپورٹ کریں گے، انڈیا بلاک کو نہیں، ایسے میں ہمارے کارکن ہمیں میٹنگ میں شرکت کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟
کانگریس اپنا رخ بدل رہی ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟
ایلنگوین نے کہا کہ اس لیے ہم میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ ہر پارٹی کانگریس پر حملہ کرے گی کیونکہ وہ سبھی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ (اے اے پی، AAP) میٹنگ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں لالو پرساد اور دیگر کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کانگریس اپنا رخ بدل رہی ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟" "وہ انڈیا بلاک کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی پارٹی کی حمایت شروع کر دی ہے جو انڈیا بلاک میں نہیں ہے۔ زیادہ تر پارٹیاں انڈیا بلاک چھوڑ دیں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔ اس لیے کہ کانگریس اب قابل بھروسہ پارٹی نہیں رہی۔