راہول گاندھی سمیت دس اپوزیشن لیڈروں نے صدر جمہوریہ سے کی ملاقات، انڈیا بلاک نے وجے چوک پر دیا دھرنا
انڈیا الائنس کے رہنما ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں کےحوالے سے صدر سے ملاقات کریں گےاور سی ای سی کےاستعفیٰ کا مطالبہ کریں گے۔
Published : October 9, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن 'انڈیا' اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ اور رہنماؤں نے جمعہ کو پارلیمنٹ کمپلیکس سے راشٹرپتی بھون کی طرف مارچ شروع کیا جس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ اور 'ووٹ چوری' کے معاملے پر مطالبہ کیا گیا، اور ان کا ایک وفد بعد میں صدر دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کرے گا۔
#WATCH | Delhi: INDIA bloc MPs, including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, are on their way to Rashtrapati Bhavan to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/Q3CXEpseCd— ANI (@ANI) October 9, 2026
قبل ازیں، انہوں نے ایوانِ دستور کے سنٹرل ہال میں ملاقات کی تاکہ "ووٹ چوری" کے خلاف مہم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی حکمت عملی پر غور کیا جا سکے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مارچ کرنے والے رہنماؤں نے ایک بڑا بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا ’’جمہوریت بچاؤ‘‘۔ انہوں نے نعرے لگائے "گیانیش کمار، استعفیٰ دو!"
#WATCH | Delhi: Former West Bengal CM Mamata Banerjee is on her way to Rashtrapati Bhavan. INDIA bloc MPs are going to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India. https://t.co/GDeYsExOq4— ANI (@ANI) October 9, 2026
میٹنگ میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی شیوکمارکے نے شرکت کی، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو، ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد پوار) کی رہنما سپریا سولے، انڈین یونین مسلم لیگ کے ای ٹی۔ محمد بشیر، سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی، سی پی آئی کے جنرل سکریٹری ڈی راجہ، سماج وادی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ راجیو رائے اور محب اللہ ندوی، کپل سبل اور کئی دوسرے قائدین شامل تھے۔ اپوزیشن اتحاد کا ایک وفد صدر دروپدی سے ملاقات کرے گا اور اپنے مطالبات کی یادداشت پیش کرے گا۔
#WATCH | Delhi: Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, NCP-SCP MP Suriya Sule and RJD MP Manoj Jha are on their way to Rashtrapati Bhavan. INDIA bloc MPs are going to meet President Droupadi Murmu to raise their concerns regarding the functioning of the Election Commission of India.— ANI (@ANI) October 9, 2026