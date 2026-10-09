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راہول گاندھی سمیت دس اپوزیشن لیڈروں نے صدر جمہوریہ سے کی ملاقات، انڈیا بلاک نے وجے چوک پر دیا دھرنا

انڈیا الائنس کے رہنما ایس آئی آر میں بے ضابطگیوں کےحوالے سے صدر سے ملاقات کریں گےاور سی ای سی کےاستعفیٰ کا مطالبہ کریں گے۔

اپوزیشن رہنماؤں کا پارلیمنٹ سے مارچ شروع، صدر جمہوریہ کو یادداشت پیش کریں گے
اپوزیشن رہنماؤں کا پارلیمنٹ سے مارچ شروع، صدر جمہوریہ کو یادداشت پیش کریں گے (IMAGE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2026 at 8:34 PM IST

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Updated : October 9, 2026 at 8:44 PM IST

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نئی دہلی: اپوزیشن 'انڈیا' اتحاد کے ممبران پارلیمنٹ اور رہنماؤں نے جمعہ کو پارلیمنٹ کمپلیکس سے راشٹرپتی بھون کی طرف مارچ شروع کیا جس میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ اور 'ووٹ چوری' کے معاملے پر مطالبہ کیا گیا، اور ان کا ایک وفد بعد میں صدر دروپدی مرمو کو ایک میمورنڈم پیش کرے گا۔

قبل ازیں، انہوں نے ایوانِ دستور کے سنٹرل ہال میں ملاقات کی تاکہ "ووٹ چوری" کے خلاف مہم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی حکمت عملی پر غور کیا جا سکے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی برطرفی کا مطالبہ کیا۔ مارچ کرنے والے رہنماؤں نے ایک بڑا بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا ’’جمہوریت بچاؤ‘‘۔ انہوں نے نعرے لگائے "گیانیش کمار، استعفیٰ دو!"

میٹنگ میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی شیوکمارکے نے شرکت کی، ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو، ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (شرد پوار) کی رہنما سپریا سولے، انڈین یونین مسلم لیگ کے ای ٹی۔ محمد بشیر، سی پی آئی (ایم) کے جنرل سکریٹری ایم اے بیبی، سی پی آئی کے جنرل سکریٹری ڈی راجہ، سماج وادی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ راجیو رائے اور محب اللہ ندوی، کپل سبل اور کئی دوسرے قائدین شامل تھے۔ اپوزیشن اتحاد کا ایک وفد صدر دروپدی سے ملاقات کرے گا اور اپنے مطالبات کی یادداشت پیش کرے گا۔

Last Updated : October 9, 2026 at 8:44 PM IST

TAGGED:

राहुल गांधी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
RAHUL GANDHI
GYANESH KUMAR
PRESIDENT DROUPADI MURMU

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