حلقہ بندی بل کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس؟ انڈیا بلاک نے حکومتی دعوؤں پر شکوک کا اظہار کیا
اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے انہیں پارلیمنٹ کے کسی خصوصی اجلاس کے بارے میں علم نہیں ہے، دیگر نے اسے محض ایک دھوکہ قرار دیا۔
Published : November 14, 2026 at 9:57 AM IST
نئی دہلی: انڈیا بلاک نے این ڈی اے حکومت کے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس بلانے کے اشارے اور متنازعہ حلقہ بندی بل منظور کرانے کے لیے مطلوبہ تعداد موجود ہونے کے دعوؤں پر شبہات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض طرزِ حکمرانی کے مسائل سے عوام کی توجہ بھٹکانے کی چالیں ہیں۔
اپوزیشن اتحاد کا یہ ردعمل حکومتی ذرائع کے اس دعوے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ حلقہ بندی بل کو منظور کرنے کے لیے جلد ہی پارلیمنٹ کا تین روزہ خصوصی اجلاس بلایا جائے گا۔ اس بل کا مقصد لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد 543 سے بڑھا کر 850 کرنا ہے۔ اس سے قبل اپریل میں متحدہ اپوزیشن نے اس حلقہ بندی بل کو شکست دی تھی اور تب سے یہ این ڈی اے کے ایجنڈے پر ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس اہم بل کی منظوری کے لیے مطلوبہ تعداد سے 15 سے 18 ارکانِ پارلیمنٹ کی اضافی حمایت حاصل ہے۔
یہ قانون سازی ایک آئینی ترمیمی بل ہے اور اس کی منظوری کے لیے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں موجود اور ووٹ دینے والے کم از کم دو تہائی ارکانِ پارلیمنٹ کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ 17 اپریل کو پارلیمنٹ کے توسیع شدہ بجٹ اجلاس کے دوران 298 لوک سبھا ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا تھا جبکہ 230 ارکان نے اس کی مخالفت کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ بل مسترد ہو گیا تھا۔
گزشتہ ماہ بھی خصوصی اجلاس کی خبریں سامنے آئی تھیں اور پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے یہاں تک کہا تھا کہ حکومت نے اس بل پر ڈی ایم کے (DMK)، وائی ایس آر سی پی (YSRCP)، ایس پی (SP)، این سی پی-ایس پی (NCP-SP)، شیو سینا یو بی ٹی (Shiv Sena UBT)، اے آئی ایم آئی ایم (AIMIM) اور بی جے ڈی (BJD) سمیت کئی اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کی ہے۔ جمعرات کو ایک بار پھر خصوصی اجلاس کی چہ مگوئیاں شروع ہوئیں، حالانکہ بیشتر اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس کب بلایا جائے گا۔
کانگریس کے راجیہ سبھا رکن اکھلیش پرساد سنگھ نے بل کے حوالے سے پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کے پاس اسے منظور کرانے کے لیے مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے۔ سنگھ نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو بتایا، "یہ تھوڑا عجیب ہے۔ پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس عام طور پر نومبر کے تیسرے ہفتے یا آخر تک شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج تک ہمارے پاس سرمائی اجلاس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے جو صرف دو ہفتے دور ہے۔ اس پر مزید یہ کہ ہم اچانک حلقہ بندی بل منظور کرنے کے لیے تین روزہ خصوصی اجلاس کے بارے میں سن رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "اگر حکومت کے پاس مطلوبہ تعداد ہوتی تو وہ اب تک خصوصی اجلاس کا اعلان کر چکی ہوتی۔ وہ یہ بل سرمائی اجلاس کے دوران بھی لا سکتے تھے۔ لیکن اس معاملے پر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس تعداد پوری ہے۔ لہٰذا، اس مرحلے پر خصوصی اجلاس کا دعویٰ حکومتی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے محض ایک جھوٹا دعویٰ (بلف) معلوم ہوتا ہے۔"
انڈیا بلاک کے اتحادی اور کیرالہ کانگریس کے لوک سبھا رکن فرانسس جارج نے کہا کہ خصوصی اجلاس کے امکانات موجود ہیں کیونکہ حکومت نے ابھی تک پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس برخاست (prorogue) نہیں کیا ہے، لیکن انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ حکومت نے ایسا کیوں نہیں کیا اور وہ اس معاملے پر کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے۔
جارج نے ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو بتایا، "حکومت خصوصی اجلاس بلا سکتی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس ابھی تک باضابطہ طور پر برخاست (prorogue) نہیں کیا گیا ہے۔ تکنیکی طور پر وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اگر انہیں اپنی اکثریت (تعداد) پر یقین ہوتا، تو حکومت اب تک خصوصی اجلاس کا اعلان کر چکی ہوتی۔"
کیرالہ سے تعلق رکھنے والے رکنِ پارلیمنٹ نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ آیا حکومت سرمائی اجلاس میں تاخیر کرنا چاہتی ہے یا اسے منسوخ کرنا چاہتی ہے، اور کہا کہ اس سے ایک برا تاثر جائے گا۔
انہوں نے کہا، "اگر وہ طے شدہ سرمائی اجلاس میں تاخیر کرتے ہیں یا اسے چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو اس سے منفی تاثر پیدا ہوگا۔ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ایک خاص باقاعدگی ہونی چاہیے۔ فی الحال، ہمیں امید ہے کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کچھ وضاحت سامنے آئے گی۔ تب تک خصوصی اجلاس کے دعوے محض ایک جھوٹا دعویٰ (بلف) معلوم ہوتے ہیں۔"
کانگریس کے راجیہ سبھا رکن انوراگ شرما نے بھی ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر حکومت لوک سبھا میں خواتین کے لیے ایک تہائی نشستیں مخصوص کرنے کے معاملے پر سنجیدہ ہے—جس کے لیے وہ حلقہ بندی بل (Delimitation Bill) پر زور دے رہی ہے—تو یہ کام ایوان کی موجودہ تعداد کے ساتھ ہی کیا جانا چاہیے۔
شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "کانگریس کی قیادت میں پوری اپوزیشن نے 2023 میں خواتین کے ریزرویشن بل کی حمایت کی تھی۔ حکومت نے اب تک اسے نافذ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ اس معاملے پر سنجیدہ ہیں اور چونکہ تازہ ترین مردم شماری ابھی باقی ہے، تو موجودہ لوک سبھا میں ہی ایک تہائی نشستیں کیوں نہ مخصوص کر دی جائیں؟"
انڈیا بلاک کے اندرونی ذرائع نے بتایا کہ حکومت حلقہ بندی بل کے لیے شیو سینا یو بی ٹی (Shiv Sena UBT) کے چھ باغی لوک سبھا ارکان اور ترنمول کانگریس (TMC) کے 20 باغی لوک سبھا ارکان کی حمایت پر انحصار کر رہی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات کا امکان کم ہے کہ ڈی ایم کے (DMK) کے 22 ارکانِ پارلیمنٹ اس متنازعہ قانون سازی کی حمایت کریں گے۔ ڈی ایم کے پہلے انڈیا بلاک کا حصہ تھی، لیکن تمل ناڈو میں کانگریس کی جانب سے ٹی وی کے (TVK) کی قیادت والی مخلوط حکومت کی حمایت کے بعد اس نے اتحاد سے راہیں جدا کر لی تھیں۔
ڈی ایم کے کے لوک سبھا رکن ٹی آر بالو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلائے جانے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہم حلقہ بندی بل پر جوں کی توں صورتحال (status quo) برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔"
اس سے قبل، اپوزیشن اتحاد نے کہا تھا کہ جنوبی اور شمال مشرقی ریاستوں کو حلقہ بندی بل میں تجویز کردہ نشستوں میں 50 فیصد اضافے کے فارمولے پر تحفظات ہیں، جسے اپریل میں شکست دی گئی تھی۔ یہ فارمولا 2011 کی مردم شماری پر مبنی تھا، جو اپوزیشن کے ساتھ اختلاف کا ایک بڑا نقطہ ہے کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ کوئی بھی حلقہ بندی تازہ مردم شماری کی بنیاد پر کی جائے۔