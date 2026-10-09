الیکشن کمشنر کے استعفے پر 'انڈیا' اتحاد کا محاذ: اپوزیشن کا وفد رات 8 بجے صدر مرمو سے ملاقات کرے گا
وینوگوپال کے مطابق، اپوزیشن نے صدرِ جمہوریہ سے ملاقات کےلئے 2 اور 5 اکتوبر کو درخواستیں دی تھیں جس کے بعد یہ ملاقات طے پائی۔
Published : October 9, 2026 at 4:37 PM IST
نئی دہلی: انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں کے تنازع پر اپوزیشن کے 'انڈیا' اتحاد نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں اراکینِ پارلیمنٹ کے مشاورتی اجلاس کے بعد اپوزیشن کا ایک اعلیٰ سطحی وفد رات 8 بجے صدرِ جمہوریہ دروپدی مرمو سے راشٹرپتی بھون میں ملاقات کرے گا تاکہ الیکشن کمیشن کے اقدامات اور جمہوری شفافیت پر تحفظات سے آگاہ کیا جا سکے۔
کانگریس کے جنرل سیکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال کے مطابق، اپوزیشن نے صدرِ جمہوریہ سے وقت حاصل کرنے کے لیے 2 اور 5 اکتوبر کو درخواستیں دی تھیں جس کے بعد یہ ملاقات طے پائی۔ سی پی آئی کے رکن پارلیمنٹ پی سنتوش کمار نے میڈیا میں آنے والی بعض افواہوں کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ اپوزیشن کی طرف سے راشٹرپتی بھون کی طرف کوئی عوامی مارچ نہیں نکالا جا رہا، بلکہ سنٹرل ہال میں اپوزیشن رہنما اور ارکانِ پارلیمنٹ سر جوڑ کر آئندہ کے لائحہ عمل پر تفصیلی مشاورت کریں گے جس کے بعد منتخب وفد صدر جمہوریہ سے ملے گا۔
یہ سیاسی محاذ آرائی اس وقت شدید ہوئی جب انڈیا اتحاد کے رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ راج گھاٹ پر دھرنا دیا۔ تنازع کا دائرہ دارالحکومت سے نکل کر دیگر ریاستوں تک پھیل چکا ہے؛ پٹنہ میں راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے رہنما تیجسوی یادو نے مظاہروں کی قیادت کی جبکہ مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بھی نئی دہلی میں جاری احتجاج میں شمولیت کا اعلان کر رکھا ہے۔
دہلی پولیس نے اس تنازع کے سلسلے میں پیش آنے والے پرتشدد واقعات، بیریکیڈز ہٹانے اور سرکاری کام میں مداخلت کے الزامات کے تحت راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف 3 ایف آئی آرز درج کی ہیں، جبکہ راہل گاندھی کو مختصر وقت کے لیے حراست میں بھی لیا گیا تھا۔ دوسری جانب کشیدگی کے پیش نظر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی 'زیڈ پلس' سیکیورٹی کو مزید سخت کرتے ہوئے سی آئی ایس ایف کی اضافی فورس تعینات کر دی گئی ہے۔
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الیکشن کمیشن نے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن کے اندر آراء کا اختلاف ایک معمول کی آئینی کارروائی ہے اور تمام تر احکامات رائج الوقت قوانین کے مطابق دیے گئے ہیں، تاہم اپوزیشن کا کہنا ہے کہ وہ الیکشن کمشنر کے استعفے تک اپنی تحریک ختم نہیں کرے گی۔