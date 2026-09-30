'جمہوریت بچانے' کے لیے 'انڈیا' اتحاد سڑکوں پر اترے گا، چھ اکتوبر کو ارکانِ پارلیمنٹ کا الیکشن کمیشن تک مارچ، بیلٹ پیپرز کے ذریعے انتخابات کا مطالبہ
انڈیا اتحاد دو اکتوبر سے آٹھ اکتوبر کے درمیان نوجوانوں اور این جی اوز کو شامل کر کے "جمہوریت بچاؤ" مارچ اور احتجاجی مظاہرے کرےگا۔
By PTI
Published : September 30, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: بدھ کے روز 'انڈیا' اتحاد نے ایس آئی آر تنازعہ کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل کو حتمی شکل دی۔ اس میں ریلیاں منعقد کرنا اور 'جمہوریت بچاؤ' مارچ کا اہتمام کرنا شامل ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ انتخابات ای وی ایم (الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں) کے بجائے بیلٹ پیپرز کے ذریعے کرائے جانے چاہئیں۔
اپوزیشن اتحاد نے اپنے رہنماؤں کے درمیان ساڑھے تین گھنٹے طویل اجلاس کے بعد اس کا اعلان کیا۔ اجلاس میں شریک افراد میں کھڑگے، کانگریس کی سابق صدور سونیا گاندھی اور راہل گاندھی، ٹی ایم سی کی سربراہ ممتا بنرجی، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، آر جے ڈی کے تیجسوی یادو اور این سی پی (ایس پی) کی رکن پارلیمنٹ سپریا سولے شامل تھیں۔
اجلاس کے بعد مشترکہ بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ انہوں نے مل کر کام کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔
#WATCH | Delhi | After the INDIA alliance meeting, Congress President Mallikarjun Kharge says, "Members of the INDIA bloc will stage protests at DM offices from October 2 to October 8, and on October 6, all opposition MPs will march to the Election Commission.— ANI (@ANI) September 30, 2026
Opposition leaders… pic.twitter.com/yHAbVfQ1Jd
انڈیا بلاک کا مشترکہ لائحہ عمل:
کانگریس صدر کھڑگے نے بتایا کہ اتحاد میں شامل تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ دو اکتوبر سے آٹھ اکتوبر کے درمیان نوجوانوں اور این جی اوز کو شامل کر کے "جمہوریت بچاؤ" مارچ اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے دفاتر کے باہر احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اپوزیشن کے تمام ارکان پارلیمنٹ چھ اکتوبر کو الیکشن کمیشن تک مارچ کریں گے۔ انہوں نے جانکاری دی کہ اپوزیشن رہنما اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں "ووٹ چوری کرنے والی حکومت" کے خلاف اپنے خدشات کے اظہار کے لیے صدرِ ہند سے ملاقات کا وقت مانگیں گے۔
کھڑگے نے مزید کہا، "ہم پانچ بڑی ریلیاں منعقد کریں گے، ان کی تاریخوں اور مقامات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم عوام کو آگاہ کریں گے کہ حکومت کس طرح حکومت کو منتخب کرنے کا ان کا حق چھین رہی ہے۔" کھڑگے نے اعلان کیا کہ یکم نومبر کو دہلی میں ایک بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔
کھڑگے نے یہ بھی کہا کہ 'انڈیا' اتحاد کے رہنما سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ایس آئی آر اور انتخابی بے ضابطگیوں سے متعلق مقدمات کی کارروائی میں تیزی لائے۔
انہوں نے کہا، "اب سب کو احساس ہو رہا ہے کہ راہل جی جو کہہ رہے تھے وہ درست تھا، اور اس بات پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے 'نوٹ بندی' نافذ کی تھی، اب وہ 'ووٹ بندی' نافذ کر رہے ہیں اور لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں۔" ای وی ایم کے بجائے بیلٹ پیپرز کے نظام کی طرف واپسی کے بارے میں پوچھے جانے پر کھڑگے نے کہا کہ اس بات پر سو فیصد اتفاقِ رائے پایا جاتا ہے کہ تمام انتخابات بیلٹ پیپرز کے ذریعے کرائے جانے چاہئیں اور موجودہ "چور حکومت" کے بنائے گئے قوانین کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ اجلاس میں کچھ رہنماؤں نے ورچوئل (آن لائن) طریقے سے شرکت کی، جن میں شیو سینا (یو بی ٹی) کے سربراہ ادھو ٹھاکرے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ و جے ایم ایم کے سربراہ ہیمنت سورین شامل تھے۔
انہوں نے کہا، "سب نے مل کر لڑنے کا عزم کیا ہے۔"
کھڑگے نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن درحقیقت مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے زیرِ کنٹرول ہے۔
انہوں نے الزام عائد کیا، "یہ مہرے (اہلکار) تو محض ظاہری چہرے ہیں، ووٹوں کی چوری کے پیچھے اصل میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ہی ہیں، اور اسی طرح وہ انتخابات جیت رہے ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ وہ جمہوریت کے لیے لڑنے والوں کو "ہراساں" کر رہے ہیں۔
#WATCH | Delhi | After INDIA alliance meeting, Congress MP & LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " it is the personal commitment of all india leaders that we are going to ensure that the people who have destroyed indian democracy are punished. it doesn't matter how senior they are,… pic.twitter.com/UlUTggubmv— ANI (@ANI) September 30, 2026
اپوزیشن رہنما آئین کے 'اجتماعی محافظ' ہیں، جمہوریت کو تباہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے: راہل
راہل گاندھی نے کہا کہ تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے پر حملہ کیا ہے۔
انہوں نے کہا، "ہم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کریں گے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جنہوں نے ہندوستانی جمہوریت کو تباہ کیا ہے، انہیں سزا ملے۔"
راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن عوام کو یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب رہی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جمہوریت کو تباہ کیا ہے اور انتخابات میں دھاندلی کی ہے۔
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "میں نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں سے کہا کہ وہ آئین کے اجتماعی محافظ ہیں اور ہم آنے والے مہینوں میں ملک میں بڑی تبدیلیاں لائیں گے۔"
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference after INDIA bloc meeting, former West Bengal CM Mamata Banerjee, says, " he (cec gyanesh kumar) must resign immediately. let us save the democracy and make the security of the people, the voting rights... it is our constitutional… pic.twitter.com/LX5By031Lp— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2026
اپنے خطاب میں بنرجی نے کہا کہ ملک میں ایک "بڑا گھوٹالہ" ہوا ہے جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے مختلف ریاستوں میں حکومتیں بنائیں۔
ممتا نے کہا، "لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ گیانیش کمار 'چور اور ڈاکو' ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے ووٹ چوری کیے، ای وی ایم مشینیں جلائیں اور ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کی۔ لہٰذا، گیانیش کمار کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اگر گیانیش کمار نے استعفیٰ نہ دیا تو ہم نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین سطح تک ایک بڑی تحریک چلائیں گے۔ ہم لڑیں گے، ہم جیتیں گے۔۔۔ ہم جمہوریت اور آئین کا تحفظ کریں گے۔"
اجلاس میں شرکت کرنے والی جماعتوں میں کانگریس، سماج وادی پارٹی، آل انڈیا ترنمول کانگریس، این سی پی (ایس پی)، شیو سینا (یو بی ٹی)، راشٹریہ جنتا دل، سی پی آئی (ایم)، سی پی آئی، جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس، جموں و کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، جھارکھنڈ مکتی مورچہ، سی پی آئی-ایم ایل، آئی یو ایم ایل، کیرالہ کانگریس (ایم)، مارو ملارچی دراوڑ منیترا کزگم، ودوتھلائی چروتھائیگل کچی، ریوولیوشنری سوشلسٹ پارٹی، کیرالہ کانگریس (جیکب) اور آل انڈیا فارورڈ بلاک شامل تھیں۔ راجیہ سبھا کے آزاد رکن پارلیمنٹ کپل سبل نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔
یہ اجلاس 'دی انڈین ایکسپریس' کی اس رپورٹ کے چند دن بعد ہوا جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ الیکشن کمشنرز سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی نے گزشتہ 10 مہینوں کے دوران ایس آئی آر سے متعلق فیصلوں اور احکامات پر کم از کم 14 بار باضابطہ طور پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ یہ فیصلے ان کی معلومات یا سفارش کے بغیر کیے گئے تھے۔ الیکشن کمیشن کو، اپنے دو کمشنرز کی جانب سے ایس آئی آر کے عمل کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کے باعث جانچ پڑتال کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں کمیشن کا کہنا ہے کہ کسی بھی ادارے میں مشاورت کے دوران مختلف آراء اور تبصرے ایک معمول کا حصہ ہیں، اور اس کے تمام احکامات مکمل قانونی حیثیت کے حامل ہیں نیز وہ طے شدہ قانونی طریقہ کار کے عین مطابق ہیں۔
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