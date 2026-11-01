انڈیا بلاک کی رام لیلا میدان ریلی: لاکھوں کی آمد متوقع، ہزاروں سکیورٹی اہلکار تعینات، راہل گاندھی نے کہا 'گیانو، اب کھیل ختم'
آج انڈیا بلاک دہلی میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔
Published : November 1, 2026 at 9:39 AM IST
آج بروز اتوار دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی میگا ریلی کے لیے اسٹیج تیار ہے۔ مختلف ریاستوں سے اپوزیشن رہنما، کارکنان اور ان کے حامی قومی دارالحکومت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے استعفے کا مطالبہ کیا جا سکے۔
'چلو دلی' کے نام سے یہ مارچ دوپہر 12 بجے منٹو روڈ-کناڈ پلیس جنکشن سے شروع ہو کر رام لیلا میدان پر ختم ہو گا۔ ریلی کی تیاری کئی دنوں سے زور و شور سے جاری ہے۔ مرکزی اسٹیج پر ایک بڑا ترنگا شامیانہ نصب کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹیج پر انڈیا بلاک کی جماعتوں کے نمائندوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس ریلی میں سیاسی جماعتوں، طلبہ گروپوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے اکٹھے ہونے کی امید ہے۔
دہلی پولیس کے مطابق رام لیلا میدان میں ریلی کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، لیکن منٹو روڈ-کناڈ پلیس جنکشن سے مجوزہ جلوس کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی تھی۔
اپوزیشن کی یہ تحریک صرف انڈیا بلاک کی اتحادی جماعتوں تک محدود نہیں ہے۔ انڈیا بلاک نے طلبہ، نوجوانوں، خواتین، مزدوروں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے، جب کہ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) اور طلبہ تنظیموں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا بلاک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ 10 لاکھ تک لوگوں کی آمد کی توقع کر رہے ہیں، جب کہ دہلی پولیس کو تقریباً 50 ہزار لوگوں کی توقع ہے۔
انڈیا بلاک کے رہنماؤں کی کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ سے مارچ کے آغاز کے مقام تک کھلی بسوں میں سفر کرنے کی امید ہے۔ انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے کہا کہ وہ 10 لاکھ تک لوگوں کی آمد کی توقع کر رہے ہیں۔
گیانو، اب کھیل ختم: راہل گاندھی
دہلی کے رام لیلا میدان میں ہونے والی ریلی سے چند گھنٹے قبل، اتوار کی صبح کانگریس نے سنیچر کو ہوئے انڈیا بلاک کے عوامی مواخذے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ان کے رہنما راہل گاندھی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ گیانیش کمار "بطور چیف الیکشن کمشنر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔"
Gyanu, It's Over Bro!! https://t.co/ZW300S0a9x— Congress (@INCIndia) November 1, 2026
راہل گاندھی نے کہا کہ "ہمارے پاس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی کافی ثبوت موجود ہیں کہ یہ صاحب (عہدے پر) برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر بی جے پی ہمارے پاس موجود جانکاری کو سامنے لانے کے بعد بھی انہیں برقرار رکھنے پر بضد رہتی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بی جے پی کا کھیل کیا ہے۔"
'تھوڑی شاپنگ بھی کریں' راہل گاندھی کی شرکاء سے اپیل
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انڈیا بلاک کی ریلی میں شرکت کرنے والے مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ دیوالی کے تہوار کے موقعے پر دہلی کے تاجروں کی حمایت کریں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے اس بات پر زور دیا کہ انڈیا بلاک کی ریلی سے تاجروں کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کانگریس رہنما نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ دہلی کے تاجر برادری میں ریلی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہونے کی افواہیں پھیلا رہی ہے۔
नमस्कार, कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्यौहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए - व्यापारियों का फायदा हो जाएगा। मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है। मगर, दोनों काम करते हैं। कल मार्च होगा, रैली होगी और लाखों लोग हमारे व्यापारियों की छोटी-छोटी दुकानों में से सामान खरीदेंगे। आप सबको बहुत-बहुत प्यार। शुभ दिवाली। जय हिंद। Tomorrow, lakhs of people are coming to Delhi for the Ramlila March. It is the festive season. Diwali, Chhath and Bhai Dooj are here. I want the lakhs of people coming to Delhi from different parts of the country to support the local traders here. Tomorrow, along with protesting, marching and attending the rally, do a little shopping too. It will help our local traders. I know that our rally will not hurt the traders. The BJP is spreading rumours because it is scared. But let’s do both. Tomorrow, there will be a march, there will be a rally, and lakhs of people will also buy things from the small shops of our local traders. Much love to all of you. Happy Diwali. Jai Hind.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 31, 2026
دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے، کانگریس رہنما نے اعلان کیا کہ مارچ میں شرکت کرنے والے لاکھوں لوگ ریلی کے دن براہِ راست تاجروں کی دکانوں سے سامان خریدیں گے۔
پریانکا گاندھی نے تیاریوں کا جائزہ لیا، دوپہر میں نکلے گا مارچ
کانگریس لیڈر پریانکا گاندھی واڈرا نے نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں آج انڈیا بلاک ہونے والی میگا ریلی سے قبل تیاریوں کا معائنہ کیا۔ کنوٹ پلیس سے خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف انڈیا اتحاد کی یہ ریلی دوپہر 12 بجے کناڈ پلیس-منٹو روڈ جنکشن سے اجمیری گیٹ ہوتے ہوئے رام لیلا میدان تک مارچ نکالنے کا منصوبہ ہے۔ اتحاد نے اس کے لیے 'چلو دلی' کا نعرہ دیا ہے۔
#WATCH | Delhi: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra inspects preparations for INDIA bloc's mega rally on November 1 at Ramlila Maidan https://t.co/HLhDtOCex4— ANI (@ANI) October 31, 2026
لوگ رام لیلا میدان صبح سے ہی پہنچنا شروع
رام لیلا میدان میں صبح سے ہی لوگوں اور کارکنوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے لوگ ٹرینوں، بسوں اور ذاتی گاڑیوں کے ذریعے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ میدان کے آس پاس کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جھنڈے، بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ 'ووٹ بچاؤ، دیش بچاؤ' کے نعروں کے ساتھ لوگ صبح سے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔
دہلی کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس: ہرش ملہوترا
دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی مجوزہ ریلی کے سلسلے میں بی جے پی کے ریاستی صدر ہرش ملہوترا نے کانگریس پر نشانہ لگاتے ہوئے ریلی پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے اسے عوامی جلسے یا سیاسی پروگرام کے بجائے دہلی کو یرغمال بنانے کی کوشش قرار دیا۔ ملہوترا نے کہا کہ کانگریس کو اس طرح کے پروگرام پر شرم آنی چاہیے۔
ہرش ملہوترا نے الزام لگایا کہ ریلی کے نام پر کچھ غنڈہ عناصر کو اکٹھا کر کے دہلی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یکم نومبر کو ریلی منعقد کرنے کا فیصلہ سکھ برادری کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہے۔ ان کے مطابق، یکم سے تین نومبر سال 1984 کے دوران دہلی سمیت ملک کے کئی حصوں میں سکھ برادری کے لوگوں کے خلاف فساد ہوا تھا۔ ملہوترا نے اس فساد کے لیے کانگریس رہنماؤں اور پارٹی سے وابستہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں ریلی کرنا سکھ برادری کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔
ٹریفک کا نظام اور سکیورٹی بند و بست
اتوار کے روز صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک دہلی کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندیاں بھی نافذ رہیں گی۔ آئی ٹی او، دہلی گیٹ، راج گھاٹ، اجمیری گیٹ اور ترکمان گیٹ سمیت اہم چوراہوں پر ٹریفک کا رخ موڑنے کا منصوبہ ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر مارگ، جواہر لال نہرو مارگ، منٹو روڈ اور دیش بندھو گپتا روڈ کے آس پاس کے راستوں سے گزرنے سے گریز کریں۔
In view of the proposed rally at Ramleela Ground on 1st November 2026, traffic movement may be regulated and diversions implemented in parts of Central Delhi from 10:00 AM to 5:00 PM. Commuters are advised to plan their journeys in advance, follow prescribed diversions and cooperate with traffic personnel. Passengers travelling to New Delhi Railway Station are requested to follow the suggested alternative routes. GENERAL INSTRUCTIONS * Motorists are requested to avoid affected routes, use public transport, preferably the Metro, and follow traffic instructions. * Avoid roadside parking and keep roads clear for emergency vehicles. * For real-time updates and assistance, connect with Delhi Traffic Police through the following channels: FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police appreciates your cooperation in ensuring safe and smooth traffic movement. #DTPUpdates @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic @aajtak @ZeeNews @ndtvindia @news24tvchannel @ABPNews @AAI_Official @RedFMIndia @bigfmindia— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 31, 2026
مارچ کے راستے اور پنڈال پر سکیورٹی اور ہجوم کو سنبھالنے کے لیے 4,000 سے زائد پولیس اہلکار، بشمول سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ پولیس نے رام لیلا میدان کو 14 زونز میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے ہر ایک کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر کے رینک کا افسر کرے گا۔ نگرانی کے لیے 200 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے، ڈرونز اور باڈی کیمرے استعمال کیے جائیں گے، اور میدان کے اندر ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔
ہمارے انتظامات مکمل: ڈی سی پی روہت راج بیر
ڈی سی پی سینٹرل روہت راج بیر نے کہا کہ "جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ صبح 5:30 بجے سے ہی اس ریلی میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے انتظامات انتہائی بہتر ہیں؛ ہم شرکاء کی آمد کو آسان بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ مقامی رہائشیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔۔۔ ہمارے پاس مارچ کے راستے کے لیے بھی ایک منصوبہ تیار ہے، جو اب سے چند گھنٹوں میں شروع ہونے والا ہے"۔
#WATCH | Delhi | On INDIA bloc rally on November 1, DCP Central Rohit Rajbir says, "As you can see, people have begun arriving to participate in this rally from 5:30 AM. Our arrangements are very well-organised; we are facilitating the arrival of participants while also ensuring that local residents are not inconvenienced in any way. We have made proper arrangements at the venue itself, and we also have a plan in place for the route of the march, which is scheduled to take place in a few hours..."— ANI (@ANI) November 1, 2026
اتوار کے روز کا یہ احتجاج سنیچر کو کھڑگے کی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کی جانب سے گیانیش کمار کے علامتی 'عوامی مواخذے' کے بعد سامنے آیا ہے۔ لوک سبھا کی سابق اسپیکر میرا کمار نے اس کارروائی کی صدارت کی۔ اس دوران کھڑگے نے ایک قرارداد پیش کی جس میں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) کے خلاف اپوزیشن کے الزامات درج تھے، اور راہل گاندھی نے اس کی منظوری سے قبل اختتامی کلمات کہے۔
انڈیا بلاک 'ووٹ چوری' کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں الیکشن کمیشن پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے ذریعے بڑے پیمانے پر ووٹروں کے نام خارج کرنے میں سہولت فراہم کی ہے۔
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