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انڈیا بلاک کی رام لیلا میدان ریلی: لاکھوں کی آمد متوقع، ہزاروں سکیورٹی اہلکار تعینات، راہل گاندھی نے کہا 'گیانو، اب کھیل ختم'

آج انڈیا بلاک دہلی میں اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے جس میں لاکھوں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔

Giant hoardings featuring Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi, party president Mallikarjun Kharge and General Secretary K.C. Venugopal put up near Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc's rally
’انڈیا‘ اتحاد کی ریلی سے قبل رام لیلا میدان کے قریب لگے بڑے بڑے ہورڈنگز، جن پر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، سونیا گاندھی، ملکارجن کھڑگے اور کے سی وینوگوپال کی تصاویر آویزاں ہیں۔ (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2026 at 9:39 AM IST

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آج بروز اتوار دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی میگا ریلی کے لیے اسٹیج تیار ہے۔ مختلف ریاستوں سے اپوزیشن رہنما، کارکنان اور ان کے حامی قومی دارالحکومت پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے استعفے کا مطالبہ کیا جا سکے۔

'چلو دلی' کے نام سے یہ مارچ دوپہر 12 بجے منٹو روڈ-کناڈ پلیس جنکشن سے شروع ہو کر رام لیلا میدان پر ختم ہو گا۔ ریلی کی تیاری کئی دنوں سے زور و شور سے جاری ہے۔ مرکزی اسٹیج پر ایک بڑا ترنگا شامیانہ نصب کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اسٹیج پر انڈیا بلاک کی جماعتوں کے نمائندوں کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس ریلی میں سیاسی جماعتوں، طلبہ گروپوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کے اکٹھے ہونے کی امید ہے۔

دہلی پولیس کے مطابق رام لیلا میدان میں ریلی کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، لیکن منٹو روڈ-کناڈ پلیس جنکشن سے مجوزہ جلوس کے لیے کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی تھی۔

اپوزیشن کی یہ تحریک صرف انڈیا بلاک کی اتحادی جماعتوں تک محدود نہیں ہے۔ انڈیا بلاک نے طلبہ، نوجوانوں، خواتین، مزدوروں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے اس احتجاج میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے، جب کہ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) اور طلبہ تنظیموں نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ انڈیا بلاک کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ 10 لاکھ تک لوگوں کی آمد کی توقع کر رہے ہیں، جب کہ دہلی پولیس کو تقریباً 50 ہزار لوگوں کی توقع ہے۔

انڈیا بلاک کے رہنماؤں کی کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کی رہائش گاہ سے مارچ کے آغاز کے مقام تک کھلی بسوں میں سفر کرنے کی امید ہے۔ انڈیا بلاک کے رہنماؤں نے کہا کہ وہ 10 لاکھ تک لوگوں کی آمد کی توقع کر رہے ہیں۔

گیانو، اب کھیل ختم: راہل گاندھی

دہلی کے رام لیلا میدان میں ہونے والی ریلی سے چند گھنٹے قبل، اتوار کی صبح کانگریس نے سنیچر کو ہوئے انڈیا بلاک کے عوامی مواخذے کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ان کے رہنما راہل گاندھی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ گیانیش کمار "بطور چیف الیکشن کمشنر برقرار نہیں رہ سکیں گے۔"

راہل گاندھی نے کہا کہ "ہمارے پاس اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہلے ہی کافی ثبوت موجود ہیں کہ یہ صاحب (عہدے پر) برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر بی جے پی ہمارے پاس موجود جانکاری کو سامنے لانے کے بعد بھی انہیں برقرار رکھنے پر بضد رہتی ہے، تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ بی جے پی کا کھیل کیا ہے۔"

'تھوڑی شاپنگ بھی کریں' راہل گاندھی کی شرکاء سے اپیل

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے انڈیا بلاک کی ریلی میں شرکت کرنے والے مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ دیوالی کے تہوار کے موقعے پر دہلی کے تاجروں کی حمایت کریں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں، گاندھی نے اس بات پر زور دیا کہ انڈیا بلاک کی ریلی سے تاجروں کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کانگریس رہنما نے بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ دہلی کے تاجر برادری میں ریلی کی وجہ سے کاروبار متاثر ہونے کی افواہیں پھیلا رہی ہے۔

دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے، کانگریس رہنما نے اعلان کیا کہ مارچ میں شرکت کرنے والے لاکھوں لوگ ریلی کے دن براہِ راست تاجروں کی دکانوں سے سامان خریدیں گے۔

پریانکا گاندھی نے تیاریوں کا جائزہ لیا، دوپہر میں نکلے گا مارچ

کانگریس لیڈر پریانکا گاندھی واڈرا نے نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں آج انڈیا بلاک ہونے والی میگا ریلی سے قبل تیاریوں کا معائنہ کیا۔ کنوٹ پلیس سے خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف انڈیا اتحاد کی یہ ریلی دوپہر 12 بجے کناڈ پلیس-منٹو روڈ جنکشن سے اجمیری گیٹ ہوتے ہوئے رام لیلا میدان تک مارچ نکالنے کا منصوبہ ہے۔ اتحاد نے اس کے لیے 'چلو دلی' کا نعرہ دیا ہے۔

لوگ رام لیلا میدان صبح سے ہی پہنچنا شروع

رام لیلا میدان میں صبح سے ہی لوگوں اور کارکنوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں سے لوگ ٹرینوں، بسوں اور ذاتی گاڑیوں کے ذریعے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ میدان کے آس پاس کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جھنڈے، بڑے بڑے بینرز اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ 'ووٹ بچاؤ، دیش بچاؤ' کے نعروں کے ساتھ لوگ صبح سے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔

دہلی کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہی ہے کانگریس: ہرش ملہوترا

دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی مجوزہ ریلی کے سلسلے میں بی جے پی کے ریاستی صدر ہرش ملہوترا نے کانگریس پر نشانہ لگاتے ہوئے ریلی پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے اسے عوامی جلسے یا سیاسی پروگرام کے بجائے دہلی کو یرغمال بنانے کی کوشش قرار دیا۔ ملہوترا نے کہا کہ کانگریس کو اس طرح کے پروگرام پر شرم آنی چاہیے۔

ہرش ملہوترا نے الزام لگایا کہ ریلی کے نام پر کچھ غنڈہ عناصر کو اکٹھا کر کے دہلی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یکم نومبر کو ریلی منعقد کرنے کا فیصلہ سکھ برادری کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہے۔ ان کے مطابق، یکم سے تین نومبر سال 1984 کے دوران دہلی سمیت ملک کے کئی حصوں میں سکھ برادری کے لوگوں کے خلاف فساد ہوا تھا۔ ملہوترا نے اس فساد کے لیے کانگریس رہنماؤں اور پارٹی سے وابستہ لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں ریلی کرنا سکھ برادری کے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔

ٹریفک کا نظام اور سکیورٹی بند و بست

اتوار کے روز صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک دہلی کے مختلف حصوں میں ٹریفک پر پابندیاں بھی نافذ رہیں گی۔ آئی ٹی او، دہلی گیٹ، راج گھاٹ، اجمیری گیٹ اور ترکمان گیٹ سمیت اہم چوراہوں پر ٹریفک کا رخ موڑنے کا منصوبہ ہے۔ مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر مارگ، جواہر لال نہرو مارگ، منٹو روڈ اور دیش بندھو گپتا روڈ کے آس پاس کے راستوں سے گزرنے سے گریز کریں۔

مارچ کے راستے اور پنڈال پر سکیورٹی اور ہجوم کو سنبھالنے کے لیے 4,000 سے زائد پولیس اہلکار، بشمول سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی کمپنیاں تعینات کی جائیں گی۔ پولیس نے رام لیلا میدان کو 14 زونز میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے ہر ایک کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر کے رینک کا افسر کرے گا۔ نگرانی کے لیے 200 سے زائد سی سی ٹی وی کیمرے، ڈرونز اور باڈی کیمرے استعمال کیے جائیں گے، اور میدان کے اندر ایک کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔

ہمارے انتظامات مکمل: ڈی سی پی روہت راج بیر

ڈی سی پی سینٹرل روہت راج بیر نے کہا کہ "جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ صبح 5:30 بجے سے ہی اس ریلی میں شرکت کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے انتظامات انتہائی بہتر ہیں؛ ہم شرکاء کی آمد کو آسان بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ مقامی رہائشیوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔۔۔ ہمارے پاس مارچ کے راستے کے لیے بھی ایک منصوبہ تیار ہے، جو اب سے چند گھنٹوں میں شروع ہونے والا ہے"۔

اتوار کے روز کا یہ احتجاج سنیچر کو کھڑگے کی رہائش گاہ پر انڈیا بلاک کی جانب سے گیانیش کمار کے علامتی 'عوامی مواخذے' کے بعد سامنے آیا ہے۔ لوک سبھا کی سابق اسپیکر میرا کمار نے اس کارروائی کی صدارت کی۔ اس دوران کھڑگے نے ایک قرارداد پیش کی جس میں چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) کے خلاف اپوزیشن کے الزامات درج تھے، اور راہل گاندھی نے اس کی منظوری سے قبل اختتامی کلمات کہے۔

انڈیا بلاک 'ووٹ چوری' کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس میں الیکشن کمیشن پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) کے ذریعے بڑے پیمانے پر ووٹروں کے نام خارج کرنے میں سہولت فراہم کی ہے۔

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