سرحدی تعاون پر اتفاق، نئی دہلی میں بھارت۔بنگلہ دیش بارڈر کانفرنس مثبت انداز میں اختتام پذیر
کانفرنس کی قیادت بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار اور بی جی بی کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمداشرف الزمان صدیقی نے کی۔
Published : June 12, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: بھارت کی بی ایس ایف اور بنگلہ دیش بارڈر گارڈ (بی جی بی) کے درمیان چار روزہ 57ویں ڈائریکٹر جنرل سطح کی بارڈر کوآرڈینیشن کانفرنس نئی دہلی میں اختتام پذیر ہوگئی۔ دونوں ممالک نے سرحدی جرائم کی روک تھام، امن و استحکام کے فروغ اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
کانفرنس کی قیادت بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار اور بی جی بی کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد اشرف الزمان صدیقی نے کی۔ اجلاس میں منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ، غیر قانونی دراندازی، جعلی کرنسی، سرحدی انفراسٹرکچر اور مشترکہ گشت جیسے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے سرحدی جرائم اور شدت پسند سرگرمیوں کے خلاف ’’زیرو ٹالرنس‘‘ پالیسی اپنانے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ حقیقی وقت میں انٹیلی جنس معلومات کے تبادلے، مشترکہ نگرانی اور مربوط سرحدی گشت کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سرحدی ہلاکتوں، غلطی سے یا زبردستی سرحد پار کرنے کے واقعات پر بھی گفتگو ہوئی، جو دونوں ممالک کے درمیان حساس مسئلہ سمجھے جاتے ہیں۔
اس بار کانفرنس کے اختتام پر روایتی مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی، جس نے سفارتی حلقوں کی توجہ حاصل کی۔ مبصرین کے مطابق موجودہ علاقائی اور دوطرفہ حساسیتوں کے پیش نظر دونوں ممالک نے محتاط سفارتی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے مشترکہ بیان دینے کے بجائے تحریری اعلامیہ جاری کرنا مناسب سمجھا۔
معروف سیکورٹی ماہر بریگیڈیئر (ریٹائرڈ) بی کے کھنہ نے کہا کہ مشترکہ پریس بریفنگ سے گریز کا مطلب اختلافات نہیں بلکہ ادارہ جاتی رابطوں کو ترجیح دینا ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک نے جان بوجھ کر غیر ضروری عوامی بیانات سے اجتناب کیا تاکہ سرحدی معاملات پر مثبت ماحول برقرار رکھا جا سکے۔
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کانفرنس کے اختتام پر دونوں وفود نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ مذاکرات انتہائی مثبت ماحول میں ہوئے اور ان سے سرحدی نظم و نسق کو مزید مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ آئندہ ڈائریکٹر جنرل سطح کی کانفرنس رواں سال نومبر میں ڈھاکہ میں منعقد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جہاں نئی دہلی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔