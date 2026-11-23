پی ایم مودی نے ہندوستان کی جانب سے نیپال کو 24 ہزار کروڑ روپے کا پیکیج فراہم کرنے کا اعلان کیا
نیپال کےنئے وزیر اعظم، بالین شاہ نے آج وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
Published : November 23, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 3:19 PM IST
نئی دہلی: پیر کے روز، وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں سیلاب کے بعد تعمیر نو اور طویل مدتی ترقی میں مدد کے لیے 24 ہزار کروڑ نیپالی روپوں کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کیا۔ انہوں نے نیپال کے وزیر اعظم بالین شاہ کا، عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کے پہلے دورہ بھارت پر خیرمقدم کیا۔
حیدرآباد ہاؤس میں وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے بعد، وزیر اعظم مودی نے بالین شاہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، گزشتہ اگست میں نیپال میں آنے والے شدید سیلاب کے دوران ہونے والے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس مشکل وقت میں کھٹمنڈو کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے نئی دہلی کے عزم کا اعادہ کیا۔
#WATCH | Delhi | In a joint press statement with Nepali PM Balendra Shah, PM Narendra Modi says, "We extend our deepest condolences for the lives lost during the recent flash floods in Nepal. India announces a 24,000 crore Nepali rupees development package for Nepal." pic.twitter.com/GndAAhyGpi— ANI (@ANI) November 23, 2026
وزیر اعظم مودی نے کہا، "ہم اگست میں نیپال میں آنے والے شدید سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج، نیپال کی تعمیر نو اور طویل مدتی ترقی کو نئی رفتار دینے کے لیے، ہم 24 ہزار کروڑ نیپالی روپوں کے ترقیاتی تعاون کے پیکیج کا اعلان کر رہے ہیں۔"
اس مالی پیکیج کے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، "ہمارا ارادہ یہ ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی زندگیوں کو دوبارہ معمول پر لانے میں مدد کی جائے، نئے مواقع پیدا کیے جائیں، اور مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نیپال کی صلاحیت کو مزید مضبوط کیا جائے۔"
#WATCH | Delhi | During a joint press statement with PM Modi, Nepali PM Balendra Shah says, "We have just concluded our delegation-level talks, guided by the goal of further strengthening and modernising our centuries-old historical relationship, and held candid, substantive,… pic.twitter.com/R4iU6eX89l— ANI (@ANI) November 23, 2026
چند ماہ قبل دنیا کے کم عمر ترین وزیر اعظم کی حیثیت سے اقوام متحدہ سے خطاب کرنے والے نیپالی وزیر اعظم کا پرتپاک خیرمقدم کرتے ہوئے، وزیر اعظم مودی نے شاہ کی قیادت اور اس عوامی مینڈیٹ کی تعریف کی جو انہیں رواں سال کے اوائل میں نیپالی عوام کی جانب سے ملا تھا۔ انہوں نے کہا، "مجھے نیپال کے وزیر اعظم بننے کے بعد بالین شاہ کے پہلے دو طرفہ دورے پر ان کا ہندوستان میں خیرمقدم کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ چند ماہ قبل، جب انہوں نے دنیا کے کم عمر ترین وزیر اعظم کے طور پر اقوام متحدہ سے خطاب کیا تھا، تو ہمیں ان کے وژن کی واضح جھلک دیکھنے کو ملی تھی۔" وزیر اعظم مودی نے مزید کہا، "اور آج، گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران ہماری بات چیت کے دوران، میں نے نیپال کے مستقبل اور ہندوستان-نیپال تعلقات کے حوالے سے ان کے واضح وژن اور عزم کو محسوس کیا ہے۔"
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