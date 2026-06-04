بھارت اور وینزویلا کے بیچ توانائی اور فارما شعبے میں مضبوط شراکت داری پر بات چیت
وینزویلا کی کارگزار صدر نئی دہلی دورے پر ہیں۔ اس موقعے پر دونوں ملکوں کے بیچ مختلف شعبوں میں گہرے تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : June 4, 2026 at 6:12 PM IST
نئی دہلی: وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگیز بھارت دورے پر ہیں۔ ان کے دورے کے بارے میں ایک خصوصی بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ میں سکریٹری (مشرق) رودریندر ٹنڈن نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور وینزویلا توانائی اور دوا سازی کے شعبوں میں گہرے تعاون کی تلاش کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے بیچ بات چیت میں اپ اسٹریم (خام تیل کی تلاش اور نکالنے) اور ڈاؤن اسٹریم (تیل کو صاف کرنے اور فروخت کرنے) دونوں سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ "وینزویلا پہلے ہی اس مہینے (بھارت کو) تیل فراہم کرنے والے تیسرے سب سے بڑے ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ اس لیے آج کی بات چیت فطری طور پر توانائی کی مضبوط شراکت کی تعمیر پر مرکوز رہی۔ وہ بھارت کو آنے والے کئی برسوں تک تیل کے ایک مستحکم خریدار کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان اور وینزویلا کے لیے توانائی کے شعبے میں مل کر کام کرنے کا ایک مثالی موقع موجود ہے۔"
وینزویلا کو وسائل سے مالا مال ملک قرار دیتے ہوئے ٹنڈن نے کہا کہ "یہ صرف اہم معدنیات کے بارے میں نہیں ہے، سونا، ہیرے اور دیگر چیزیں بھی وہاں موجود ہیں۔ اس لیے کان کنی کا شعبہ بات چیت کا ایک اہم موضوع ہے۔ درحقیقت، اس بات پر بھی بات چیت ہوئی کہ ممکنہ ذخائر کا اندازہ کیسے لگایا جائے اور اس میں تعاون کے کیا امکانات ہیں۔ ان تمام پہلوؤں پر غور و خوض کیا گیا۔"
روڈریگز تین سے چھ جون تک بھارت کے دورے پر ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بڑا وزارتی وفد بھی موجود ہے جس میں وینزویلا کے خارجہ امور، مواصلات اور اطلاعات، اقتصادیات اور مالیات، سائنس و ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ کے وزراء شامل ہیں۔
ٹنڈن نے مزید کہا کہ "روڈریگز نے جمعرات کی صبح وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کے لیے ملاقات کی، جو لنچ تک جاری رہی۔ اس سے پہلے دن میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی ان سے ملاقات کی۔" انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے وفد نے بھارت کی اعلیٰ معیار کی جنرک ادویات میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی۔
ٹنڈن نے کہا کہ "ادویات کے معاملے پر خاص طور پر تبادلہ خیال کیا گیا، خاص طور پر وینزویلا کو سستی قیمتوں پر اعلیٰ معیار کی جنرک ادویات فراہم کرنے کی بھارت کی صلاحیت کے سلسلے میں۔ یہ وینزویلا کے حکام کے لیے ترجیحی شعبوں میں سے ایک تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دورہ کرنے والے وفد کو بھارت کی 'جن اوشدھی یوجنا' کے بارے میں آگاہ کیا جانا چاہیے۔"
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