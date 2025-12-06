بھارت اور روس مجوزہ ایف ٹی اے پر بات چیت کو تیز کرنے پر متفق
Published : December 6, 2025 at 8:57 AM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ (MEA) نے جمعہ کو کہا کہ بھارت اور روس نے نئی دہلی اور یوریشین اکنامک یونین (EAEU) کے درمیان مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے (FTA) پر بات چیت کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بھارت کے دو روزہ دورے کے اختتام پر ہونے والی اعلیٰ سطح کی بات چیت کے دوران لیا گیا۔
خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے کہا کہ "آج کی بات چیت میں بھارت اور یوریشین اکنامک یونین کے درمیان مجوزہ آزاد تجارتی معاہدے پر بھی بہت زیادہ توجہ مرکوز کی گئی، جس سے تجارتی خسارے کو دور کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔" مصری نے کہا کہ "دونوں فریق نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مقررہ وقت کے اندر جلد نتیجہ حاصل کرنے کے لیے مذاکرات کو تیز کیا جانا چاہیے۔"
اس دورے کے دوران اس معاہدے کے ٹرمز آف ریفرنس کو حتمی شکل دی گئی اور اس پر دستخط کیے گئے۔ دونوں ملکوں نے دوطرفہ سرمایہ کاری کے معاہدے پر بات چیت کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا جس سے دونوں سمتوں میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔
مصری نے مزید کہا کہ بشمول کنیکٹوٹی بین الاقوامی شمالی-جنوبی ٹرانسپورٹ کوریڈور سے جڑی ضروری کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں فریق نے ٹرانزٹ کے اوقات کو کم کرنے اور یوریشیا تک بھارت کی تجارتی رسائی کو بڑھانے کی صلاحیت کو نوٹ کیا۔ مصری نئی دہلی میں 23ویں بھارت-روس سالانہ چوٹی کانفرنس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے تھے۔
مصری نے کہا، "تزویراتی شراکت داری کے اعلان کی 25 ویں سالگرہ کے موقعے پر یہ دورہ واقعی ایک بہت ہی خاص دورہ رہا۔ وزیر اعظم نے ذاتی طور پر صدر پوتن کا ہوائی اڈے پر پہنچ کر خاص انداز میں استقبال کیا۔ دونوں رہنما اس کے بعد ایک ساتھ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں وزیر اعظم اور صدر پوتن کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ، علاقائی اور عالمی مسائل کی وسیع رینج پر بات چیت ہوئی۔"
مصری نے کہا، "اس دورے کا ایک بڑا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ روس میں بھارتی برآمدات کو کس طرح بڑھایا جائے تاکہ تجارتی عدم توازن کو بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی کرنسیوں میں تصفیہ بڑھانے سے اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مصری کے مطابق، بھارت اور روس نے موجودہ حقائق کی عکاسی کرنے اور جی 20، برکس ، اور ایس سی او جیسے عالمی فورمز میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
مصری نے کہا، "ہم نے موجودہ حقائق کی عکاسی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا اور ان فورمز میں اپنے تعاون پر بھی زور دیا جس کے بھارت اور روس دونوں ہی رکن ہیں اور جو آگے کی سوچ رکھتے ہیں۔"
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بھارت روس دفاعی اور فوجی-تکنیکی تعاون مضبوط رہے گا، مصری نے کہا، "روس اس علاقے میں بھارت کے میک ان انڈیا اقدام کی حمایت جاری رکھے گا، جس میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ شامل ہے۔ یہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے جس پر دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت ہوئی۔" وزیر اعظم نے کازان اور یکاترین برگ میں دو نئے ہندوستانی قونصل خانوں کو کھولنے میں تیزی لانے میں صدر پوتن کی حمایت کی تعریف کی۔ یہ قونصل خانے روس میں ہماری علاقائی رسائی کو مزید گہرا کریں گے اور تعاون کے دیگر شعبوں کے علاوہ تجارت، تعلیمی تبادلے، ثقافتی اور عوام کے درمیان روابط میں اضافہ کریں گے۔
مصری نے عالمی اور کثیرالجہتی امور پر کہا کہ دونوں رہنماؤں نے عالمی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ سکریٹری خارجہ نے کہا کہ صدر پوتن نے وزیر اعظم مودی کو یوکرین تنازع کی حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا، جس میں روسی نمائندوں اور امریکی حکام کے درمیان جاری بات چیت بھی شامل ہے۔
انہوں نے کہا، "وزیر اعظم نے تنازع پر بھارت کے دیرینہ موقف کو دہرایا اور تنازع کو جلد از جلد ختم کرنے اور بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعہ دیرپا حل تلاش کرنے میں بھارت کی دلچسپی پر زور دیا۔ بھارت تمام ضروری مدد فراہم کرنے کے لئے تیار ہے۔" مصری نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے دیگر علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
مصری نے کہا، "وزیراعظم نے دہشت گردی پر بھارت کے زیرو ٹالرینس کے موقف کو دہرایا اور صدر پوتن نے اس کوشش میں بھارت کے لیے روس کی حمایت کا اعادہ کیا۔" مصری نے بھارت -روس تعلقات کی جغرافیائی سیاسی اہمیت پر زور دیا اور اسے مشکل عالمی ماحول میں تعمیری مشغولیت کے لیے اہم قرار دیا۔
مصری کے مطابق اس دورے میں اقتصادی امور، صنعتی شراکت داری اور سرمایہ کاری میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس نے عالمی سپلائی چینز پر دباؤ اور تجارت اور سرمایہ کاری کے غیر یقینی ماحول کے درمیان ایک پیغام بھیجا ہے۔
مصری نے کہا، "جیسا کہ میں نے کہا، ہندوستان-روس تعلقات نہ صرف دوطرفہ بلکہ اپنی علاقائی اور عالمی اہمیت میں بھی ایک اہم رشتہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل جغرافیائی سیاسی ماحول میں اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ اس خاص دورے کا فوکس دونوں ملکوں کے درمیان صنعتی شراکت داری اور سرمایہ کاری کی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے سمیت اقتصادی مسائل پر تھا"۔
آج اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں تو سپلائی چین اور تجارتی تعلقات پر دباؤ ہے، سرمایہ کاری کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ماحول میں ان مسائل کی طرف ہمارے دونوں ممالک کی توجہ اپنے آپ میں ایک پیغام ہے۔
