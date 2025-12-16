بھارت اور اردن کا ہدف اگلے پانچ برسوں میں دو طرفہ کاروبار پانچ ارب ڈالر تک پہنچانا ہے: وزارت خارجہ
وزیر اعظم نریندر مودی پیر کو دو روزہ دورے پر اردن پہنچے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
Published : December 16, 2025 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی کے اردن کے دورے کے بارے میں ایک خصوصی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت اور اردن نے اگلے پانچ برسوں میں اپنی باہمی تجارت کو دوگنا کرکے پانچ ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف رکھا ہے، جب کہ بشمول کھاد خاص طور پر فاسفیٹ سمیت اہم شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔
اس دورے کی تفصیلات ایم ای اے سکریٹری (جنوبی) نینا ملہوترا نے شیئر کیں، جنہوں نے اس دورے کو تاریخی طور پر اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ "یہ 37 برسوں میں پہلا مکمل دو طرفہ دورہ ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے قیام کی 75 ویں سالگرہ کی مناسبت سے بھی اہم ہے۔"
میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ملہوترا نے کہا کہ بات چیت میں دونوں فریق کے درمیان اہم سکیورٹی خدشات پر مضبوط اتفاق رائے پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ "اردن نے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی لڑائی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا اور دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کی۔"
Addressed the India-Jordan Business Forum. The presence of His Majesty King Abdullah II and His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein bin Abdullah II made the programme even more special. Highlighted areas where India and Jordan can deepen trade, business and investment… pic.twitter.com/MsXjayDTy8— Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے "کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن اور اسلامی دنیا میں اعتدال پسندی کی آواز کے طور پر اردن کے بادشاہ کی سرکردہ کوششوں کو سراہا۔"
ملہوترا نے کہا کہ "انہوں نے کھادوں، خاص طور پر فاسفیٹ کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان اہم تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔" انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ "ہمارے وزیر اعظم نے دو طرفہ تجارت کو پانچ سال کے عرصے میں پانچ ارب امریکی ڈالر تک پہنچانے کی تجویز بھی پیش کی۔" وسیع تر جغرافیائی سیاسی معاملات پر انہوں نے کہا کہ "دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت کا اعادہ کیا۔"
وزارت خارجہ کے جنوبی سکریٹری نے کہا کہ "دورے کے دوران، دونوں فریق کے بیچ توانائی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، پانی کے انتظام، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطوں کے شعبوں میں متعدد مفاہمت ناموں اور معاہدوں کو حتمی شکل دی گئی۔"
انہوں نے ثقافتی تعلقات کی مضبوطی پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ثقافتی تعلقات کو 2025-29 کے ثقافتی تبادلے کے پروگرام سے مزید فروغ ملا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "دونوں فریق نے ایلورا غاروں اور مہاراشٹر میں پیٹرا سائٹ کے درمیان ایک 'جڑواں معاہدے' کو بھی حتمی شکل دی۔" انہوں نے وضاحت کی کہ "اس معاہدے کے تحت، دونوں فریق سماجی روابط کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے اور سیاحت اور ثقافت جیسے شعبوں میں تعاون کریں گے۔"
اس دوران ڈیجیٹل تعاون پر بھی توجہ دی گئی۔ ملہوترا نے ذکر کیا کہ "دونوں ممالک نے اس علاقے میں لیٹر آف انٹینٹ کو حتمی شکل دے کر کامیاب ڈیجیٹل حل شیئر کرنے کے شعبے میں مزید تعاون پر بھی اتفاق کیا۔"
