ETV Bharat / bharat

ہندوستان اور جاپان نے دفاع، توانائی اور اے آئی میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے

وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے جاپانی ہم منصب سانائے تاکائیچی کے ساتھ ایک اہم دو طرفہ میٹنگ کی۔

ہندوستان اور جاپان نے دفاع، توانائی اور اے آئی میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے
ہندوستان اور جاپان نے دفاع، توانائی اور اے آئی میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے (Image: ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 2, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستان اور جاپان کے درمیان جمعرات کو کئی اہم دو طرفہ معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان سالانہ سربراہی اجلاس کے بعد مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور فارماسیوٹیکل سیکٹر سے متعلق معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔

اس کے بعد پی ایم مودی اور جاپانی وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران پی ایم مودی نے جاپانی پی ایم سانائے تاکائیچی کو اپنی چھوٹی بہن کہا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، "میری چھوٹی بہن، وزیر اعظم سنائے تاکائیچی، دونوں وفود کے معزز اراکین، میڈیا کے اراکین، نمسکار اور کونیچیوا (جاپانی میں جس کا مطلب ہے ہیلو)"۔

پی ایم مودی نے کہا ہندوستان-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس کے لیے وزیر اعظم تاکائیچی کے ہندوستان کے پہلے دورے پر مجھے خوش آمدید کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بڑے پیمانے پر قابل احترام رہنما ہیں۔ ان کا تعلق نارا پریفیکچر سے ہے، جو ہندوستان کا ایک بڑا مرکز ہے اور جاپان کی بدھ مت کی مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے۔"

پی ایم مودی نے کہا ہم وزیر اعظم سانائے تاکائیچی کے ساتھ ایک خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کا ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ ہندوستان اور جاپان دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں شامل ہیں۔ ایک آزاد، خوشحال، اور قواعد پر مبنی انڈو پیسیفک ہماری ترجیح ہے۔"

جاپانی وزیراعظم تاکائیچی نے کیا کہا؟

جاپانی وزیر اعظم سانے تاکائیچی نے کہا جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس کا ایک ڈسٹرائر اور ہندوستانی بحریہ کا جہاز مشترکہ مشقیں کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہم بحر ہند میں مشقوں کو وسعت دیں گے، بحری بحالی اور مرمت میں تعاون کو فروغ دیں گے، ساتھ ہی 'میک ان انڈیا' کے تحت ساز و سامان میں تعاون کو مضبوط کریں گے، اس طرح کے تعاون کے فریم ورک کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت ہے۔ متعلقہ محکمے بات چیت کریں گے اور سال کے اختتام سے قبل اگلی جاپان بھارت دو طرفہ میٹنگ منعقد کریں گے۔

TAGGED:

INDIA AND JAPAN AGREEMENTS
DEFENSE ENERGY AGREEMENT
ہندوستان اور جاپان نے دفاع
توانائی اور اے آئی
NDIA JAPAN MOU

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.