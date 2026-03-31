اسرائیل بھارت کا قریبی دوست ہے، لیکن خامنہ ای کی ہلاکت افسوسناک: وکرم سود
Published : March 31, 2026 at 2:02 PM IST
نئی دہلی: بھارت کے سراغ رساں ادارے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ’راء‘ کے سابق سربراہ وکرم سود نے منگل کے روز کہا کہ بھارت اور اسرائیل اتحادی ضرور ہیں، لیکن ایران پر حملہ اور اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی ہلاکت ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اے این آئی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر مغربی ایشیا میں کشیدگی بڑھتی ہے اور بھارت کو تیل کی فراہمی متاثر ہوتی ہے تو آئندہ دو سے تین ماہ میں ملک کو شدید مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کی زیادہ تر ایل این جی قطر سے آتی ہے جبکہ خام تیل عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اگر سپلائی متاثر ہوئی یا قیمتیں بڑھیں تو مہنگائی میں اضافہ یقینی ہے، جس سے حکومت کے لیے حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وکرم سود نے کہا کہ بھارت اور ایران اس صورتحال کے ذمہ دار نہیں ہیں، تاہم بھارت کی اہم سمندری گزرگاہ آبنائے ہرمز پر انحصار بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
وکرم سود نے مزید کہا کہ اسرائیل بھارت کا قریبی دوست ہے اور سکیورٹی سمیت کئی شعبوں میں اس سے تعاون حاصل ہے، لیکن ایران پر حملہ اور اس کے رہنما کا قتل دراصل ایک ریاست کی جانب سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بھی اس غیر اعلانیہ جنگ میں شامل ہو چکا ہے اور ٹرمپ اور نتن یاہو نے اس تنازعے میں ایران کو غلط انداز میں سمجھا ہے۔ ان کے مطابق ایران بھرپور مزاحمت کر رہا ہے اور کافی حد تک مؤثر طریقے سے جواب دے رہا ہے۔
راء کے سابق چیف نے کہا کہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور امریکہ مزید ہتھیار اور فوجی دستے تعینات کر رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کچھ اطلاعات کے مطابق امریکہ جنگ جلد ختم کرنا چاہتا ہے جبکہ اسرائیل اسے طول دینا چاہتا ہے، جبکہ بعض آراء کے مطابق دونوں ممالک اس معاملے میں مکمل طور پر ایک ساتھ ہیں۔