تھائی لینڈ میں ہندوستانی سفیر نے راموجی فلم سٹی کی تعریف کی، اسے شاندار اور عالمی معیار کا قرار دیا
Published : March 26, 2026 at 2:23 PM IST
حیدرآباد: راموجی فلم سٹی کو شاندار اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر کرتے ہوئے تھائی لینڈ میں نئے تعینات ہندوستانی سفیر پونیت اگروال نے شہر کے دورے کے دوران شہر کی تعریف کی۔ اپنے سرکاری "بھارت درشن" کے دورے کے ایک حصے کے طور پر، پونیت اگروال اور ان کے خاندان نے بدھ کو مشہور فلم سٹی کا دورہ کیا۔
راموجی فلم سٹی پہنچنے پر، ستارہ ہوٹل میں ان کا شاندار اور روایتی استقبال کیا گیا، جس میں تیلگو روایات کے بھرپور ثقافتی ورثے کی ایک جھلک پیش کی گئی۔ آنے والے معززین پرتپاک استقبال سے بے حد متاثر ہوئے۔
بعد ازاں راموجی فلم سٹی کے عہدیداروں نے سفیر کو وسیع و عریض کمپلیکس میں دستیاب مختلف پرکشش مقامات اور سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران، اگروال نے کئی مشہور مقامات کا دورہ کیا، جن میں شاندار ہوا محل، دنیا کی مشہور "باہوبلی" فلم کا سیٹ، اور متحرک "پرنس اسٹریٹ" شامل ہیں۔ ہر مقام نے اس شان اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جس کے لیے راموجی فلم سٹی مشہور ہے۔
اس دورے کی ایک خاص بات فلم سازی کی جدید تکنیکوں کا لائیو مظاہرہ تھا۔ سفیر نے قریب سے مشاہدہ کیا کہ کس طرح موشن کیپچر ٹیکنالوجی اور 3D فلمیں بنائی جاتی ہیں، جس سے فلم سازی کے تکنیکی پہلوؤں کے بارے میں قابل قدر بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ فلم سازی میں فن اور ٹیکنالوجی کے امتزاج سے خاصے متاثر ہوئے۔
پونیت اگروال نے کہا کہ پورا کمپلیکس متاثر کن اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس دورے نے انہیں فلم سازی کے عمل اور اس کے پیچھے موجود وسیع انفراسٹرکچر کے بارے میں گہری سمجھ دی۔ ان کے اہل خانہ نے بھی راموجی فلم سٹی انتظامیہ کی طرف سے دی گئی مہمان نوازی پر خوشی کا اظہار کیا۔
پونیت اگروال، جو اس وقت وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جلد ہی تھائی لینڈ میں ہندوستان کے سفیر کا عہدہ سنبھالیں گے۔ راموجی فلم سٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے نائب صدر اے وی راؤ اور دیگر سینئر عہدیدار اس دورہ کے دوران موجود تھے۔