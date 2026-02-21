انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا اختتام، ٹیکنالوجی کے اس سمٹ میں مستقبل کی بدلتی تصویر نظر آئی

انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026 کا اختتام، ٹیکنالوجی کے اس سمٹ میں مستقبل کی بدلتی تصویر نظر آئی
انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ ہفتہ کو اختتام پذیر ہوا۔ جمعہ کے واقعے کے بعد سیکورٹی سخت کر دی گئی۔
Published : February 21, 2026 at 6:56 PM IST
نئی دہلی: بھارت منڈپم میں منعقدہ پانچ روزہ "انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ 2026" ہفتہ کو اختتام پذیر ہوا۔ سمٹ کے آخری دن لوگوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ تاہم جمعہ کو پیش آنے والے واقعے کے بعد ہفتہ کو سکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ مرکزی دروازے پر معمول کی جانچ پڑتال کے بعد، ہال میں داخل ہونے والے لوگوں کو کیو آر کوڈ سکیننگ سے گزرنا پڑا۔ ہال کے باہر سی آر پی ایف کے اہلکاروں کی چوکسی کے درمیان، زائرین نے اے آئی اختراعات کا مشاہدہ کیا جو ہندوستان کے مستقبل کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔
صحت اور تعلیم میں اے آئی کی اگلی چھلانگ
سائنس ٹیچر انیشا گروور، جنہوں نے سمٹ میں شرکت کی، طبی میدان میں اے آئی کی ترقی کا مشاہدہ کیا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا آلہ صرف چند سیکنڈوں میں ریٹینا کو اسکین کرکے ذیابیطس اور گلوکوما کے اثرات کا درست اندازہ لگا سکتا ہے۔ انیشا نے نوٹ کیا کہ "بہار جیسے خطوں سے ابھرنے والے اے آئی پر مبنی ورچوئل کلاس رومز سی بی ایش ای کے نصاب کو ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈھال رہے ہیں۔" انہوں نے وضاحت کی کہ تعلیم اب مہنگی نہیں رہی بلکہ قابل رسائی اور سمارٹ ہوتی جا رہی ہے۔
ڈیٹا اور کوانٹم کمپیوٹنگ کا مستقبل
دہلی کے ایک ڈیٹا انجینئر پنکج نے اس سمٹ کو ہندوستان کی تکنیکی صلاحیتوں کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے آئی بی ایم کے "کوانٹم کمپیوٹنگ" اسٹال کا دورہ کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کوانٹم اے آئی ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے ضروری ہے جو انڈیا اتنی تیز رفتاری سے تیار کر رہا ہے۔ "ایجنٹ اے آئی" کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی لاجسٹک اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں کیریئر اور صنعتوں دونوں کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔
روبوٹکس میں اسٹارٹ اپ اور دیسی ٹیکنالوجی:
روبوٹکس اور آٹومیشن نے بھی سمٹ میں توجہ مبذول کروائی۔ تیج پرکاش نے اپنا تجربہ شیئر کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ کس طرح ہندوستانی کمپنیاں ہر ڈیوائس میں اے آئی کو شامل کر رہی ہیں، جس سے پیچیدہ کاموں کو مستقبل میں کم محنت اور کم وسائل کے ساتھ پورا کیا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا، آسام کے ایک وزیٹر کاویانیل داولودار نے سربراہی اجلاس کو قومی پلیٹ فارم کے طور پر سراہا۔
شمال مشرقی زبانوں کے لیے اے آئی اپلیکیشنز تیار کی جا رہی ہیں
انہوں نے وضاحت کی کہ بارن لائیو پرائیویٹ لمیٹیڈ کے ذریعے وہ شمال مشرقی زبانوں کے لیے اے آئی ایپلیکیشنز تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "اس بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اپنی مقامی ٹیکنالوجی کی نمائش کرنا فخر کی بات ہے۔ لوگوں کی طرف سے ہمیں جو پذیرائی ملی ہے وہ ہمیں اپنی زبانوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ مربوط کرنے کی مزید حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔"