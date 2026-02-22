گلوبل اے آئی سمٹ نے ملک کی طاقت کا مظاہرہ کیا: پی ایم مودی
پی ایم مودی نے آج اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات میں بات کی۔ انہوں نے اعضاء کے عطیے کا بھی ذکر کیا۔
Published : February 22, 2026 at 12:00 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے فروری کے آخری اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے دہلی میں منعقدہ گلوبل اے آئی سمٹ پر تبادلۂ خیال کیا اور اعضاء کے عطیہ پر زور دیا۔ انہوں نے کیرالہ کی ایک معصوم لڑکی آلِن شیرین ابراہم کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اسے ایک تحریک دینے والی قرار دیا۔
اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گلوبل اے آئی سمٹ نے قوم کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اے آئی سمٹ سے دنیا کو فائدہ ہوگا۔ پی ایم مودی نے کہا، "سربراہ اجلاس میں، مجھے عالمی رہنماؤں اور ٹیک سی ای او سے ملنے کا موقع ملا، میں نے اے آئی سمٹ نمائش میں عالمی رہنماؤں کو بہت سی چیزیں دکھائیں۔
In the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " at the summit, i got the opportunity to meet the world leaders and tech ceos. at the ai summit exhibition, i showed myriad things to world leaders... in this summit, it explained how ai is helping us in the treatment of… pic.twitter.com/RY4NPr7pA6— ANI (@ANI) February 22, 2026
کسان اے آئی (AI) کی مدد لے رہا ہے
سربراہی اجلاس نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح اے آئی (AI) جانوروں کے علاج میں ہماری مدد کر رہا ہے اور کس طرح کسان اے آئی (AI) کی مدد سے اپنی ڈیری اور جانوروں کی 24/7 نگرانی کرتے ہیں۔
During the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " there is no greater sorrow for any parent than losing one’s own child. the pain of losing a very young child is deeper. just a few days ago, we lost aalin sherin abraham, a little innocent girl from kerala... awareness… pic.twitter.com/BWx2ss6D6G— ANI (@ANI) February 22, 2026
کیرالہ کی ننھی سی معصوم بچی آلِن شیرین ابراہم
انہوں نے اعضاء کے عطیہ پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کیرالہ کی ایک چھوٹی بچی کا ذکر کیا۔ پی ایم مودی نے کہا، "کسی بھی والدین کے لیے بچے کو کھونے سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹے بچے کو کھونے کا دکھ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، ہم نے کیرالہ کی ایک ننھی سی معصوم بچی آلِن شیرین ابراہم کو کھو دیا۔"
During the 131st episode of Mann Ki Baat, PM Modi says, " during the azadi ka amrit mahotsav, i spoke of the ‘panch-pran’ from the red fort. one of them is freedom from the mentality of slavery. today, the country is leaving behind the symbols of slavery and has begun to value… pic.twitter.com/q7ITuL17oA— ANI (@ANI) February 22, 2026
مودی نے اعضاء کے عطیہ پر زور دیا
اعضاء کے عطیہ کے بارے میں بیداری بڑھ رہی ہے۔ طبی تحقیق کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ آلین جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اعضاء عطیہ کے ذریعے کسی کو دوسری زندگی دی ہے۔"
وزیر اعظم مودی نے مزید کہا، "آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران، میں نے لال قلعہ سے 'پانچ اہم طاقتوں' کے بارے میں بات کی تھی۔ ان میں سے ایک غلامی کی ذہنیت سے آزادی ہے۔ آج ملک غلامی کے نشانات کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستانی ثقافت سے جڑی علامتوں کی قدر کرنے لگا ہے۔ کل 23 فروری کو راجا جیوتی مہوتس میں راجا جیوترا کا جشن منایا جائے گا۔" یہ نمائش 24 فروری سے یکم مارچ تک جاری رہے گی۔