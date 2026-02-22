ETV Bharat / bharat

گلوبل اے آئی سمٹ نے ملک کی طاقت کا مظاہرہ کیا: پی ایم مودی

پی ایم مودی نے آج اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات میں بات کی۔ انہوں نے اعضاء کے عطیے کا بھی ذکر کیا۔

131st episode mann ki baat pm modi radio programme Urdu News
پی ایم مودی کا ریڈیو پروگرام، من کی بات (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے فروری کے آخری اتوار کو اپنے مقبول ریڈیو پروگرام من کی بات میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ انہوں نے دہلی میں منعقدہ گلوبل اے آئی سمٹ پر تبادلۂ خیال کیا اور اعضاء کے عطیہ پر زور دیا۔ انہوں نے کیرالہ کی ایک معصوم لڑکی آلِن شیرین ابراہم کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے اسے ایک تحریک دینے والی قرار دیا۔

اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گلوبل اے آئی سمٹ نے قوم کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اے آئی سمٹ سے دنیا کو فائدہ ہوگا۔ پی ایم مودی نے کہا، "سربراہ اجلاس میں، مجھے عالمی رہنماؤں اور ٹیک سی ای او سے ملنے کا موقع ملا، میں نے اے آئی سمٹ نمائش میں عالمی رہنماؤں کو بہت سی چیزیں دکھائیں۔

کسان اے آئی (AI) کی مدد لے رہا ہے

سربراہی اجلاس نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کس طرح اے آئی (AI) جانوروں کے علاج میں ہماری مدد کر رہا ہے اور کس طرح کسان اے آئی (AI) کی مدد سے اپنی ڈیری اور جانوروں کی 24/7 نگرانی کرتے ہیں۔

کیرالہ کی ننھی سی معصوم بچی آلِن شیرین ابراہم

انہوں نے اعضاء کے عطیہ پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کیرالہ کی ایک چھوٹی بچی کا ذکر کیا۔ پی ایم مودی نے کہا، "کسی بھی والدین کے لیے بچے کو کھونے سے بڑا دکھ اور کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹے بچے کو کھونے کا دکھ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے، ہم نے کیرالہ کی ایک ننھی سی معصوم بچی آلِن شیرین ابراہم کو کھو دیا۔"

مودی نے اعضاء کے عطیہ پر زور دیا

اعضاء کے عطیہ کے بارے میں بیداری بڑھ رہی ہے۔ طبی تحقیق کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ آلین جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اعضاء عطیہ کے ذریعے کسی کو دوسری زندگی دی ہے۔"

وزیر اعظم مودی نے مزید کہا، "آزادی کا امرت مہوتسو کے دوران، میں نے لال قلعہ سے 'پانچ اہم طاقتوں' کے بارے میں بات کی تھی۔ ان میں سے ایک غلامی کی ذہنیت سے آزادی ہے۔ آج ملک غلامی کے نشانات کو پیچھے چھوڑ کر ہندوستانی ثقافت سے جڑی علامتوں کی قدر کرنے لگا ہے۔ کل 23 فروری کو راجا جیوتی مہوتس میں راجا جیوترا کا جشن منایا جائے گا۔" یہ نمائش 24 فروری سے یکم مارچ تک جاری رہے گی۔

