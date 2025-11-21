بھارت، افغانستان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا فیصلہ، کمرشل اتاشی مقرر کرنے کا اعلان
وزارت خارجہ کے اہلکار نے کہاکہ کابل-دہلی سیکٹر اور کابل-امرتسر روٹس پر فضائی مال بردار راہداری کو شروع کر دیا گیا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 3:20 PM IST
نئی دہلی: بھارت اور افغانستان نے ایک دوسرے کے دارالحکومتوں میں وقف تجارتی اتاشیوں کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اس وقت ایک بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی دو طرفہ تجارت کو بحال کیا جا سکے۔ یہ فیصلہ جمعرات کو یہاں افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت حاجی نورالدین عزیزی اور وزیر مملکت برائے تجارت و صنعت جتن پرساد کے درمیان دو طرفہ ملاقات کے دوران کیا گیا ہے۔
ایم آنند پرکاش، جوائنٹ سیکریٹری (پی اے آئی ڈویژن) نے جمعہ کو کہاکہ وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے تجارت کے ساتھ کل کی ملاقات میں، دونوں فریقوں نے دو طرفہ تجارتی تعاون کی نگرانی اور تعاون کے لیے ایک دوسرے کے سفارت خانے میں تجارتی اتاشی تعینات کرنے پر اتفاق کیا۔ افغان وزیر جلد ہی یہاں کے سفارت خانے میں تجارتی اتاشی بھیجیں گے۔"
پرکاش نے یہ بھی بتایا کہ کابل-دہلی سیکٹر اور کابل امرتسر روٹس پر فضائی مال بردار راہداری کو شروع کر دیا گیا ہے۔ "ان شعبوں پر کارگو پروازیں بہت جلد شروع ہو جائیں گی۔ اس سے ہماری دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ اور مزید استحکام آئے گا،" یہ اعلان اس لیے اہمیت کا حامل ہے جب افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے تاجروں کو بار بار سرحد کی بندش اور تجارتی راستوں کے "سیاسی غلط استعمال" پر تین ماہ کے اندر اندر پاکستان کے ساتھ کاروبار ختم کرنے کی ہدایت کی تھی۔
بھارت اور افغانستان نے تجارت، تجارت اور سرمایہ کاری پر مشترکہ ورکنگ گروپس کو دوبارہ فعال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد چابہار بندرگاہ کے راستے کو مکمل طور پر فعال کرکے، کسٹم اور بینکنگ کے طریقہ کار کو آسان بنا کر دو طرفہ تجارت کو 2021 سے پہلے کی سطح سے 1.8 بلین امریکی ڈالر سے آگے بڑھانا ہے۔
بات چیت کے دوران، عزیزی نے کاروباری ویزوں کے تیز تر اجراء، چابہار بندرگاہ سے باقاعدہ شپنگ لائنوں کے آغاز، صوبہ نمروز میں خشک بندرگاہوں کی ترقی اور نہوا شیوا بندرگاہ پر افغان سامان کی درآمدی برآمدات کے آسان عمل پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے دواسازی، کولڈ اسٹوریج چینز، فروٹ پروسیسنگ یونٹس، صنعتی پارکس، ایس ایم ای سینٹرز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی پر بھی اتفاق کیا۔