ایران میں بگڑتی صورتحال: بھارت نے اپنے شہریوں کو سفر سے گریز کا مشورہ دیا
بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفر کرنے سے اجتناب کریں۔
Published : January 14, 2026 at 8:33 PM IST
نئی دہلی: ایران میں بگڑتی ہوئی سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بھارت نے اپنے شہریوں کو ایک بار پھر سخت ہدایت جاری کی ہے کہ وہ تاحکمِ ثانی ایران کا سفر نہ کریں۔ وزارتِ خارجہ نے بدھ کے روز جاری تازہ ایڈوائزری میں کہا کہ ایران میں جاری شدید حکومت مخالف مظاہروں اور مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے باعث حالات نہایت سنگین ہو چکے ہیں۔
وزارتِ خارجہ کے مطابق، ’’ایران میں جاری حالات کے پیش نظر بھارتی شہریوں کو ایک بار پھر سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا سفر کرنے سے اجتناب کریں۔‘‘
واضح رہے کہ اس سے قبل 5 جنوری کو جاری کی گئی ایڈوائزری میں بھارت نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی تلقین کی تھی، جبکہ ایران میں مقیم بھارتی شہریوں اور پی آئی اوز (Persons of Indian Origin) کو احتیاط برتنے اور احتجاجی مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی تھی۔
ایران میں مظاہروں کا آغاز گزشتہ ماہ تہران میں اس وقت ہوا جب ایرانی کرنسی ریال تاریخی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ابتدا میں یہ احتجاج معاشی بدحالی کے خلاف تھا، تاہم اب یہ تحریک ملک گیر سطح پر پھیل چکی ہے اور تمام 31 صوبوں میں سیاسی تبدیلی کے مطالبات کے ساتھ جاری ہے۔
امریکی ادارے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹس نیوز ایجنسی کے مطابق، گزشتہ چند دنوں میں حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور ملک گیر مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد 2500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایران کی موجودہ صورتحال نے مغربی ایشیا میں بھی کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مظاہرین کے خلاف سخت کارروائی پر تہران کو خبردار کرتے ہوئے ممکنہ امریکی فوجی کارروائی کا اشارہ دیا ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ’’مدد راستے میں ہے‘‘۔ ایران میں مسلسل بڑھتے تشدد اور عالمی سطح پر بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر بھارت نے اپنے شہریوں کی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سخت انتباہ جاری کیا ہے۔