شہزاد بھٹی نیٹ ورک دہشت گرد تنظیم قرار: یو اے پی اے کے تحت ممنوعہ تنظیموں کی فہرست میں شامل
امیت شاہ نے کہاکہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ وزیراعظم کے ’زیرو ٹالرنس‘ کے عزم کے تحت کیاگیا۔
Published : September 16, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزارت داخلہ نے بدھ کے روز شہزاد بھٹی نیٹ ورک (ایس بی این) کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ گزٹ آف انڈیا کے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک کا مقصد سرحد پار سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی اسمگلنگ کے لیے مبینہ طور پر آسانی سے متاثر ہونے والے نوجوانوں اور مقامی جرائم پیشہ افراد کو اپنے ساتھ شامل کرنا تھا۔
وزارت کے مطابق اس نیٹ ورک کی سرگرمیوں سے ملک کے جمہوری نظام، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور داخلی سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ نوٹیفکیشن میں تنظیم کی جانب سے مبینہ دہشت گردانہ سرگرمیوں اور سرحد پار اسمگلنگ کو بھی اس اقدام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دہشت گردی کے خلاف ’زیرو ٹالرنس‘ کے عزم کے تحت کیا گیا ہے۔
Pursuing PM Shri @narendramodi Ji's vision of zero tolerance against terror, the MHA declares the Shahzad Bhatti Network as a terrorist organisation under the UAPA.— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) September 16, 2026
The group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths…
امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ گروپ سرحد پار سے اسلحہ، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے اور نوجوانوں و معمولی جرائم میں ملوث افراد کو دہشت گردی کی جانب راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ اس نیٹ ورک نے ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جبکہ نفرت انگیز ڈیجیٹل مواد بھی شائع کیا۔
یہ بھی پڑھیں: آئی ایم ایف (IMF) نے تھپتھپائی بھارت کی پیٹھ؛ مضبوط پالیسیوں اور ڈیجیٹل انقلاب کے دم پر سب سے تیز بڑھتی معیشت
حکومت کے اس فیصلے کے بعد شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرلیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد ملک کی داخلی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنا، سرحد پار غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنا اور دہشت گردی کے لیے نوجوانوں کے مبینہ استعمال پر قابو پانا ہے۔