ملک میں سینتیس کروڑ افراد نشے کے عادی، سالانہ نو لاکھ اموات، نشے میں ضائع ہو رہے ایک سو لاکھ کروڑ روپے
ملک کی 1.47 بلین کی آبادی میں سے 25% شراب، افیون، بھنگ (چرس/گانجہ) اور کوکین جیسے مادے کا استعمال کرتے ہیں۔
Published : June 26, 2026 at 3:36 PM IST
حیدرآباد: منشیات کی لت ایک ایسی لعنت ہے جس میں گھر، خاندان اور پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ نشہ بربادی کا باعث بنتا ہے، خواہ وہ دولت، طاقت یا نشہ کی لت ہو۔ اس موضوع کو ادب اور کہانی سنانے میں بڑی باریکیوں کے ساتھ تلاش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر منشی پریم چند کی مختصر کہانی 'نشہ' (نشا) میں، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ تکبر اور عظمت کا جھوٹا احساس کس طرح ایک شخص کو تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن منشیات کی زیادتی خاندانوں اور معاشرے کو دیمک کی طرح کس طرح کھا رہی ہے؟ اس کی واضح مثال پنجاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔
پنجاب کے کپورتھلا کی ایک خاتون نے آنسو بہاتے ہوئے پولیس سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا، "میں پہلے ہی چار بیٹے نشے کی وجہ سے کھو چکی ہوں اور میرا پانچواں بیٹا بستر پر پڑا ہے، اسی وجہ سے موت کا انتظار کر رہا ہے۔ منشیات نے ہمارے محلے کو تباہ کر دیا ہے؛ کچھ ماؤں نے ایک بیٹا کھویا، کچھ نے دو کھوئے، لیکن میں اس لعنت سے چار ہار چکی ہوں۔ براہ کرم منشیات فروشوں کو لگام دیں۔" اپریل میں پولیس کے ساتھ اس کی فون پر بات چیت کے صرف دو دن بعد، اس کا پانچواں بیٹا بھی چل بسا۔
ریاست کی حقیقت - جسے اکثر 'اڑتا پنجاب' کا نام دیا جاتا ہے (منشیات کے بڑھتے ہوئے بحران کا حوالہ) - کوئی راز نہیں ہے۔ این سی آر بی کے اعداد و شمار کے مطابق، 2024 میں پنجاب میں 106 اموات صرف منشیات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوئیں۔ اگرچہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے، بنیادی حقیقت تشویشناک ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب میں ہر چار دن میں ایک شخص منشیات کی زیادتی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تاہم، نشے کی وجہ سے جانوں کے ضیاع کا المیہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہ صرف ملک کا مسئلہ ہے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ 1.47 بلین کی آبادی میں سے 370 ملین یعنی 25% افراد منشیات کے عادی ہیں۔ یہ افراد نہ صرف اپنے خاندان اور گھر برباد کر رہے ہیں بلکہ ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نشہ کی زیادتی سے ملک کے جی ڈی پی کو تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ کا سالانہ نقصان ہوتا ہے۔
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اگر متعلقہ سماجی، صحت اور معاشی بوجھ کو شامل کیا جائے تو یہ نقصان جی ڈی پی کے 2.5 فیصد سے زیادہ ہے، جو کہ 1.60 لاکھ کروڑ بنتا ہے۔ اپنی 'بھارت اگینسٹ ڈرگز' مہم کے ذریعے، ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) اس بات کو اجاگر کرے گا کہ کس طرح افیون، بھنگ (چرس/گانجہ) اور کوکین جیسے مادے جسم اور معاشرے دونوں کو آہستہ آہستہ معذور کر رہے ہیں۔
ملک میں کتنے لوگ منشیات استعمال کرتے ہیں؟
سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت نے حال ہی میں "ہندوستان میں مادہ کے استعمال کی حد اور انداز پر قومی سروے" (2019) کے عنوان سے ایک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں 370 ملین سے زائد افراد کسی نہ کسی شکل میں نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے، 10 سے 75 سال کی عمر کے 160 ملین لوگ (14.6%) فی الحال شراب پیتے ہیں۔ تقریباً 31 ملین لوگ بھنگ استعمال کرتے ہیں۔
مجموعی طور پر، 2.06% آبادی اوپیئڈز (ہیروئن، سمیک، براؤن شوگر) استعمال کرتی ہے۔ مزید برآں، 11.8 ملین لوگ (1.08%) فی الحال سکون آور ادویات (غیر طبی مقاصد کے لیے) استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ 0.58% بالغ افراد سانس لینے والے ادویات (جیسے پینٹ، پتلا، گلو، مارکر اور ایروسول اسپرے) استعمال کرتے ہیں، یہ تعداد بچوں اور نوعمروں میں 1.7% ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 8.5 لاکھ لوگ انجیکشن کے ذریعے منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔
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دنیا بھر میں کتنے لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں؟
اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کے مطابق، 2023 میں، 15 سے 64 سال کی عمر کے تقریباً 316 ملین افراد نے شراب اور تمباکو کے علاوہ نفسیاتی مادے کا استعمال کیا۔ یہ تعداد 2013 کے اعداد و شمار سے کافی زیادہ ہے۔
ایجنسی کی سالانہ 'ورلڈ ڈرگ رپورٹ' بھنگ کو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوا کے طور پر شناخت کرتی ہے، جسے دنیا بھر میں تقریباً 244 ملین افراد استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اوپیئڈز (61 ملین)، ایمفیٹامائنز (30.7 ملین)، کوکین (25 ملین) اور MDMA (21 ملین) ہیں۔
ملک کی کس ریاست میں کون سا مادہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟
ملک کی کس ریاست میں کون سا مادہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ (فوٹو کریڈٹ: ای ٹی وی بھارت)
ہندوستان میں نشہ کی زیادتی سے سالانہ کتنی جانیں جاتی ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق شراب نوشی سے ہر سال دنیا بھر میں 2.6 ملین اموات ہوتی ہیں۔ شراب سے ہونے والی ان اموات کا ایک بڑا حصہ بھارت کا ہے۔ مزید برآں، صحت کی مختلف رپورٹس کا تخمینہ ہے کہ تمباکو نوشی، الکحل اور نشہ کی دیگر اقسام کے منفی اثرات کے نتیجے میں ہندوستان میں کل سالانہ اموات کی تعداد 900,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔
ملک کی کس ریاست میں کون سا مادہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟
2024 کی ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ کے مطابق، ہندوستان میں شراب سے ہونے والی اموات کی شرح فی 100,000 افراد میں 38.5 ہے (جس میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں)، جب کہ چین میں یہ تعداد 16.1 ہے۔ ہندوستانی مردوں کے لیے، یہ تعداد چین میں 29.6 کے مقابلے میں تیزی سے بڑھ کر 63.0 تک پہنچ جاتی ہے۔ دریں اثنا، ہندوستانی خواتین کی تعداد 13.5 ہے، جبکہ چین میں یہ 3.3 ہے۔ تاہم، 2024 NCRB رپورٹ مختلف اعداد و شمار پیش کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2024 میں 978 افراد منشیات کی زیادتی سے ہلاک ہوئے، جب کہ 2023 میں اسی وجہ سے 654 افراد ہلاک ہوئے۔
نشہ آور اشیاء کے استعمال سے جی ڈی پی کا 2.5 فیصد سے زیادہ کا نقصان
جس طرح نشہ آور اشیاء کی لت آہستہ آہستہ جسم کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر رہی ہے۔ منشیات کی زیادتی سے ملک کے جی ڈی پی کو تقریباً 1.5 لاکھ کروڑ کا سالانہ براہ راست اقتصادی نقصان ہوتا ہے۔ اگر صحت سے متعلق کل سماجی و اقتصادی بوجھ اور تمام قسم کے نشہ آور اشیاء سے منسلک دیگر عوامل کو شامل کیا جائے تو یہ نقصان جی ڈی پی کے 2.5 فیصد سے زیادہ ہے، جو کہ 1.60 لاکھ کروڑ بنتا ہے۔ مزید برآں، منشیات کا استعمال خاندانی مالیات کو تباہ کر رہا ہے، جس سے گھرانوں پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔
ملک کی کس ریاست میں کون سا مادہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟
ملک کی کس ریاست میں کون سا مادہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے؟ (فوٹو کریڈٹ: ای ٹی وی بھارت)
ایک فرد منشیات کے استعمال پر کتنا خرچ کرتا ہے؟ انڈین کونسل آف سوشل سائنس ریسرچ (ICSSR) کی طرف سے پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، راجستھان اور جموں و کشمیر میں 2019 کے مطالعے سے پتا چلا ہے کہ ایک صارف منشیات پر روزانہ 2,000 خرچ کرتا ہے۔ مزید برآں، جموں و کشمیر انتظامیہ کے 2022 کے سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 52,000 سے زیادہ لوگ ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں، جن کا ماہانہ اوسطاً تقریباً 88,000 روپے فی شخص خرچ ہوتا ہے۔
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منشیات ملک کے جی ڈی پی کو کتنا نقصان پہنچاتی ہیں؟
*انٹرنیشنل جرنل آف ڈرگ پالیسی* میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق، ہندوستان شراب سے متعلق بیماریوں، قبل از وقت اموات اور حادثات کی وجہ سے سالانہ اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 1.45% کھو دیتا ہے۔ دریں اثنا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی رپورٹ بتاتی ہے کہ تمباکو سے متعلق بیماریوں اور قبل از وقت اموات کی وجہ سے ملک اپنی سالانہ جی ڈی پی کا 1 فیصد کھو دیتا ہے۔
منشیات کا استعمال
5 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کی راہ میں رکاوٹ: مزید برآں، ہیروئن، بھنگ، افیون اور مصنوعی منشیات ملک کو 1.5 لاکھ کروڑ کا سالانہ معاشی نقصان پہنچاتی ہیں۔ مجموعی طور پر، منشیات کی وجہ سے 1.6 لاکھ کروڑ کا نقصان ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کے $5 ٹریلین ڈالر کی معیشت بننے کے ہدف میں ایک اہم رکاوٹ ہے۔
صرف تمباکو سے متعلقہ بیماریوں کے علاج کے لیے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات پرائیویٹ اور پبلک ہیلتھ کیئر پر ہندوستان کے کل سالانہ اخراجات کا 5.3% بنتا ہے۔ یہ صحت عامہ کے نظام اور معیشت دونوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ لت کی بازیابی کے علاج کی لاگت۔
نشے سے نجات کے لیے حکومت کا بجٹ
سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کی وزارت نے 15 اگست 2020 کو *نشہ مکت بھارت ابھیان* (NMBA) — یا منشیات سے پاک بھارت مہم — کا آغاز کیا، جس میں ابتدائی طور پر 272 اضلاع کو نشانہ بنایا گیا جو منشیات کے استعمال سے سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ اب اسے ملک بھر کے تمام اضلاع تک پھیلا دیا گیا ہے۔ این ایم بی اے کے تحت ہر ضلع کو 10 لاکھ روپے مختص کرنے کا انتظام ہے۔
نشے پر قابو پانے کی لاگت
ہندوستان میں نشے کے علاج کی اوسط لاگت تقریباً 70,000 ہے۔ تاہم، یہ ایک تخمینہ ہے؛ ہسپتال، شہر اور مریض کی مخصوص طبی ضروریات کی بنیاد پر اخراجات نمایاں طور پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ سستی بحالی پر عموماً 25,000 اور 60,000 کے درمیان ماہانہ لاگت آتی ہے۔ درمیانی رینج کی بحالی کی لاگت 60,000 اور 1,50,000 کے درمیان ماہانہ ہے۔ دریں اثنا، عیش و آرام کی بحالی پر 20 لاکھ سے 50 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ لاگت آسکتی ہے۔
منشیات کے استعمال کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات
حکومت نے منشیات کی طلب میں کمی کے لیے نیشنل ایکشن پلان (NAPDDR) کو نافذ کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ *نشہ مکت بھارت ابھیان* (این ایم بی اے) ملک کے تمام اضلاع میں شروع کیا گیا تھا، جس میں 10,000 سے زیادہ ماسٹر رضاکاروں کی خدمات کا استعمال کیا گیا تھا۔
یہ مہم 14.79 کروڑ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ چکی ہے، جس میں 4.96 کروڑ نوجوان اور 2.97 کروڑ خواتین شامل ہیں۔ نشے سے نجات کے لیے ایک ٹول فری ہیلپ لائن، 14446، مدد کے خواہاں افراد کو بنیادی مشاورت اور فوری مدد فراہم کرنے کے لیے بھی چلائی جاتی ہے۔